FCSB mai pierde o variantă pentru play-off după U Cluj – Oțelul 4-0. Cum mai poate campioana să le depășească pe CFR Cluj și FC Argeș

FCSB a pierdut încă o variantă de a ajunge în play-off după U Cluj - Oțelul 4-0. De ce rezultate are nevoie campioana României pentru a le depăși pe CFR Cluj și FC Argeș în clasament.
Iulian Stoica
27.02.2026 | 21:52
Ce șanse mai are FCSB la calificarea în play-off după U Cluj - Oțelul 4-0. Foto: Colaj Fanatik
În ciuda faptului că Gigi Becali și-a pus mari speranțe în Oțelul, gălățenii au cedat în fața lui U Cluj. Cum elevii lui Cristiano Bergodi sunt deja calificați în play-off, FCSB mai are la dispoziție doar două scenarii pentru a pătrunde a se afla în primele 6 echipe după 30 de etape.

FCSB mai pierde o variantă pentru play-off după U Cluj – Oțelul 4-0

Gigi Becali își dorea ca partida dintre U Cluj și Oțelul Galați să se termine la egalitate, pentru ca FCSB să depindă doar de rezultatele sale în ultimele două etape rămase din sezonul regulat.

Cum clujenii s-au impus cu 4-0, calculele pentru play-off se complică. În urma acestei victorii, U Cluj este calificată matematic în play-off, iar situația pentru FCSB s-a îngreunat considerabil.

Cum poate ajunge FCSB în play-off

Campioana României mai are de disputat doar două meciuri din sezonul regulat. Primul va fi în deplasare, cu UTA, în etapa 29, ca mai apoi să aștepte vizita lui U Cluj pe Arena Națională, în runda cu numărul 30, ultima până la sistemul play-off/play-out.

După 28 de etape, FCSB a acumulat 43 de puncte, iar singura variantă pentru a spera la play-off este ca formația campioană să se impună în ambele meciuri rămase de disputat. Dacă roș-albaștrii vor pierde sau vor face egal cu UTA sau U Cluj, calificarea în primele 6 este aproape imposibilă.

De ce rezultate are nevoie FCSB pentru a trece peste FC Argeș

FC Argeș este ultima echipă aflată pe loc de play-off, cu 46 de puncte. În caz de egalitate de puncte, piteștenii ar intra automat în noul campionat, rezultatele directe fiind de partea elevilor lui Bogdan Andone.

Nou promovata va juca cu Dinamo în etapa 29, ca mai apoi să se dueleze cu Unirea Slobozia în ultima rundă din sezonul regulat. Primul meci, cel cu formația din Ștefan cel Mare, este dificil, însă partida cu ialomițenii este mult mai abordabilă.

ADVERTISEMENT

Dacă vor obține cel puțin trei puncte din următoarele două partide, piteștenii vor fi 100% calificați în play-off. În cazul în care reușește două puncte, FC Argeș ar fi eliminată, asta daca FCSB va reuși două victorii în meciurile rămase de disputat.

De ce rezultate are nevoie FCSB pentru a trece peste FC Argeș:

  • FCSB: victorie cu UTA și U Cluj
  • FC Argeș: remiză sau înfrângere cu Dinamo, remiză sau înfrângere cu Unirea Slobozia

Cum poate trece FCSB peste CFR Cluj

CFR Cluj este cea mai în formă echipă din SuperLiga. Deși au început slab campionatul, ardelenii au renăscut după numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică și au ajuns la 9 victorii consecutive.

Formația din Gruia are 47 de puncte acumulate după 28 etape și este la mâna ei pentru calificarea în play-off. Dacă FCSB s-ar mulțumi cu două remize la meciurile lui FC Argeș, situația stă diferit în cazul lui CFR Cluj.

Ardelenii vor da peste Farul și Dinamo în ultimele două etape rămase de disputat. FCSB are nevoie de două victorii, iar CFR Cluj să obțină un singur punct în meciurile programate, pentru a-i depăși în clasament. În rezultatele directe, CFR se află în avantaj după egalul din etapa 8, scor 2-2, și victoria din etapa 23, scor 4-1.

De ce rezultate are nevoie FCSB pentru a trece peste CFR Cluj:

  • FCSB: victorie cu UTA și U Cluj
  • CFR Cluj: remiză sau înfrângere cu Farul, înfrângere cu Dinamo

Șansele ca FCSB să pătrundă în play-off sunt destul de mici, însă în fotbal orice se poate întâmpla. Dacă campioana României nu se va afla în primele 6, noul obiectiv va fi câștigarea play-out-ului, pentru a putea juca un baraj pentru Conference League cu ocupanta locului 3 la finalul sezonului.

