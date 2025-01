FCSB – Manchester United, sub lupa lui Mario Felgueiras! Directorul Universității Craiova, amintiri unice de pe Old Trafford: „Parcă totul a fost ieri”

Ultima etapă din grupa Europa League găzduiește meciul FCSB – Manchester United, care se va juca joi, de la ora 22:00, pe Arena Națională. Mario Felgueiras a jucat împotriva „diavolilor roșii” pe Old Trafford pe vremea când era legitimat la CFR Cluj.

Mario Felgueiras, despre FCSB – Manchester United: „Vor fi motivați, au șanse mari să obțină un rezultat pozitiv”

Mario Felgueiras l-a prezentat oficial pe Mirel Rădoi la Universitatea Craiova. Directorul sportiv din Cetatea Băniei a vorbit și despre de publicul românesc.

Oficialul Universității Craiova știe ce înseamnă un meci cu Manchester United, deoarece i-a întâlnit pe „diavoli” în cariera de jucător. Mario Felgueiras a jucat pe Old Trafford cu . Fostul portar nu a primit gol pe „Teatrul Viselor”, iar ardelenii s-au impus cu 1-0.

„Manchester nu trece printr-o perioadă bună. FCSB joacă acasă, am înțeles că o să fie stadionul plin și sunt sigur că vor fi motivați. Eu zic că sunt șanse mari să obțină un rezultat pozitiv. Toți suntem mândri de victoria cu Manchester și România s-a bucurat pentru asta.

CFR și FCSB au obținut alte performanțe în Europa între timp. Trebuie să îi aplaudăm, așa avem un motiv în plus să intrăm în Europa și să facem performanță. A fost o experiență pe care nu am trăit-o de multe ori, din păcate.

Să joci pe Old Trafford și să câștigi este ceva minunat. Eram nervos, aveam emoții mari înainte de meci. Am avut un grup unit atunci, s-a văzut în teren asta. Sunt niște faze pe care încă le țin minte, parcă totul a fost ieri”, a spus Mario Felgueiras .

Mario Felgueiras: „Pot să spun că meciul de pe Old Trafford a fost cel mai frumos din cariera mea”

„(n.r. – Care este mesajul tău pentru portarul FCSB-ului?) El știe mult mai bine ce trebuie să facă, eu sunt preocupat de Popică, Stoian și Silvică. Nu vreau să mă bag în chestia asta, nu e treaba mea. Le doresc baftă.

Pot să spun că meciul de pe Old Trafford a fost cel mai frumos din cariera mea. A fost un meci frumos și cu Braga, eu veneam de la Braga, iar pentru mine a fost un fel de revanșă. Familia mea era cu suporterii de la CFR, a fost un meci important.

(n.r. – Venirea lui Mirel Rădoi la Craiova te face să visezi la titlu?) Cum să nu, Mirel a fost prima variantă. Îl cunosc bine, văd ce tip de carismă are și cred că aveam nevoie de asta. S-a terminat, am ajuns la un acord și acum mergem mai departe, am încredere în el.

L-am cunoscut pe Dinu Gheorghe, era o persoană apropiată de FC Brașov. Îmi pare rău, din păcate așa este viața”, a declarat directorul Universității.

