Sport

FCSB, marea câştigătoare de la tragerea la sorţi din Conference League! Ce s-a întâmplat după ce şi-a aflat adversara

FCSB a primit o veste excelentă după tragerea la sorți din UEFA Conference League. Potrivit Football Meets Data, șansele bucureștenilor de a ajunge în faza principală au crescut enorm.
Alex Bodnariu
20.07.2026 | 20:42
FCSB marea castigatoare de la tragerea la sorti din Conference League Ce sa intamplat dupa ce sia aflat adversara
SPECIAL FANATIK
FCSB, marea câştigătoare de la tragerea la sorţi din Conference League! Ce s-a întâmplat după ce şi-a aflat adversara. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB a avut sorții de partea ei. Formația din Capitală va întâlni în turul 3 preliminar al UEFA Conference League câștigătoarea dublei dintre NK Aluminij și Dinamo City, dacă va trece de FK Auda în turul precedent. Între timp, experții de la Football Meets Data au analizat tragerea la sorți și le-au adus o veste excelentă suporterilor formației din Capitală.

Traseu de vis pentru FCSB? Verdictul experților după tragerea la sorți

În turul 3 preliminar al UEFA Conference League, FCSB putea avea parte de adversari mult mai dificili, precum Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb sau Pafos. Totuși, formația bucureșteană a evitat numele grele, iar cele două posibile adversare par, cel puțin pe hârtie, mult mai accesibile.

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Cel puțin până în play-off-ul UEFA Conference League, traseul FCSB pare unul favorabil. Roș-albaștrii ar urma să întâlnească echipe mai slab cotate, însă trebuie să trateze cu maximă seriozitate fiecare duel. În sezonul trecut, bucureștenii au avut parte de surprize neplăcute în cupele europene și nu își permit să repete aceleași greșeli.

FCSB, printre cele mai norocoase echipe din Europa! Cifrele care îi entuziasmează pe fani

Specialiștii de la Football Meets Data au analizat în detaliu tragerea la sorți din Champions League, Europa League și Conference League și au ajuns la un verdict interesant. FCSB se numără printre echipele care au avut cel mai mare noroc în urma împerecherilor stabilite de UEFA.

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FCSB, noroc uluitor la tragerea la sorți. Foto: Football Meets Data
FCSB, noroc uluitor la tragerea la sorți. Foto: Football Meets Data

Concret, șansele FCSB de a ajunge în faza principală a UEFA Conference League au crescut cu 8% după tragerea la sorți. Doar două formații au înregistrat un salt mai mare: georgienii de la Iberia 1999, cu o creștere de 16%, și kosovarii de la Drita, ale căror șanse au urcat cu 11%.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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