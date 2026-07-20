FCSB, marea câştigătoare de la tragerea la sorţi din Conference League! Ce s-a întâmplat după ce şi-a aflat adversara

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FCSB a avut sorții de partea ei. Formația din Capitală va întâlni în turul 3 preliminar al UEFA Conference League câștigătoarea dublei dintre NK Aluminij și Dinamo City, dacă va trece de FK Auda în turul precedent. Între timp, experții de la Football Meets Data au analizat tragerea la sorți și le-au adus o veste excelentă suporterilor formației din Capitală.

Traseu de vis pentru FCSB? Verdictul experților după tragerea la sorți

În turul 3 preliminar al UEFA Conference League, FCSB putea avea parte de adversari mult mai dificili, precum Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb sau Pafos. Totuși, formația bucureșteană a evitat numele grele, iar cele două posibile adversare par,

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Roș-albaștrii ar urma să întâlnească echipe mai slab cotate, însă trebuie să trateze cu maximă seriozitate fiecare duel. În sezonul trecut, bucureștenii au avut parte de surprize neplăcute în cupele europene și nu își permit să repete aceleași greșeli.

FCSB, printre cele mai norocoase echipe din Europa! Cifrele care îi entuziasmează pe fani

Specialiștii de la Football Meets Data au analizat în detaliu tragerea la sorți din Champions League, Europa League și Conference League și au ajuns la un verdict interesant. FCSB se numără printre echipele care au avut cel mai mare noroc în urma împerecherilor stabilite de UEFA.

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Concret, șansele FCSB de a ajunge în faza principală a UEFA Conference League au crescut cu 8% după tragerea la sorți. Doar două formații au înregistrat un salt mai mare: georgienii de la Iberia 1999, cu o creștere de 16%, și , ale căror șanse au urcat cu 11%.