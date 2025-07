FCSB, marea favorită din SuperLiga! Analiza noului sezon: cine se bate la coroană, cum arată lupta la play-off şi pentru evitarea retrogradării!

La 39 de zile de la încheierea sezonului precedent, începe noua stagiune din SuperLiga. La fel ca și în anii trecuţi vor fi 30 de etape în sezonul regulat și alte 10 în play-off, respectiv 9 în play-out. FCSB este campioana ultimelor două ediții și echipa de bătut, iar principalele contracandidate sunt Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Analiza noului sezon din SuperLiga: cine se bate la titlu, cum arată lupta la play-off şi pentru evitarea retrogradării!

Rivalele bucureștene ale roș-albaștrilor, Dinamo și Rapid, continuă reconstrucția după ce anul precedent au fost prezente în play-off și speră să intre în lupta pentru cele două trofee interne. Ca în fiecare an, lupta la play-off va fi una aprigă, cu mai multe echipe care și-au făcut un obiectiv din a ajunge în top 6 la finalul sezonului regulat.

ADVERTISEMENT

Și la retrogradare lucrurile se anunță a fi fierbinți. Două echipe vor evolua în premieră, în SuperLiga. Csikszereda și Metaloglobus sunt promovările surpriză, iar lor li se adaugă și FC Argeș, echipă renăscută după ce a venit Dani Coman în conducere și Bogdan Andone la timonă, pe banca tehnică. FANATIK vă prezintă analiza noului sezon din SuperLiga, totul despre favoritele la titlu, lupta pentru play-off și pentru evitarea retrogradării. Cu note de la 1 la 5 apreciem fiecare categorie analizată la echipele ce se bat la titlu.

FCSB, principala favorită la titlu! Media Fanatik: 4,25

FCSB este campioana ultimelor două ediții și echipa de bătut în SuperLiga. Roș-albaștri l-au păstrat pe Elias Charalambous pe banca tehnică, iar pe lângă câștigarea titlului, marele obiectiv al echipei patronate de Gigi Becali este calificarea în fazele principale din Champions League, după o pauză de 12 ani. Pe plan intern, FCSB nu a avut rival în ultimele două sezoane. De fiecare dată a intrat de pe primul loc în play-off, acolo unde și-a spulberat adversarele și a reușit să își adjudece titlul cu multe etape înainte de final. Fără doar și poate, obiectivul echipei patronate de Gigi Becali este câștigarea unui nou titlu.

ADVERTISEMENT

Lotul: valoros, cu dubluri pe fiecare post, dar fără un U21 de valoarea titularilor (nota 4)

FCSB a dominat ultimele ediții ale SuperLigii și datorită faptului că are cel mai valoros lot. Un lot numeros, cu dubluri pe fiecare post, cu transferuri care să acopere pozițiile vulnerabile. Per total, un lot de campioană, cu un singur asterisc, nu au un jucător U21 de nivelul titularilor. Multe promisiuni, dar deocamdată nicio certitudine.

Portari: Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Mihai Udrea

Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Mihai Udrea Fundași: Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Baba Alhassan, Daniel Graovac, Andrei Dăncuș, Risto Radunovic, David Kiki, Laurențiu Vlăsceanu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Vali Crețu

Siyabonga Ngezana, Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Baba Alhassan, Daniel Graovac, Andrei Dăncuș, Risto Radunovic, David Kiki, Laurențiu Vlăsceanu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Vali Crețu Mijlocași: Adrian Șut, Ovidiu Perianu, Vlad Chiricheș, Mihai Lixandru, Juri Cisotti, Andrei Gheorghiță, Darius Olaru, Florin Tănase

Adrian Șut, Ovidiu Perianu, Vlad Chiricheș, Mihai Lixandru, Juri Cisotti, Andrei Gheorghiță, Darius Olaru, Florin Tănase Atacanți: Dennis Politic, Octavian Popescu, Mihai Toma, David Miculescu, Marius Ștefănescu, Daniel Bîrligea, Denis Alibec, Alexandru Stoian

ADVERTISEMENT

Legitimați la FCSB mai sunt și Malcom Edjouma, Alexandru Băluță și Jordan Gele, dar patronul și staff-ul tehnic au anunțat că acești jucători nu intră în calculele pentru noul sezon. Elias Charalambous are bătăi de cap înainte de primele etape, atât Daniel Bîrligea, cât și Denis Alibec fiind accidentați.

ADVERTISEMENT

Antrenor(i): Elias Charalambous şi Mihai Pintilii. Cuplul care a readus succesul la FCSB (nota 4)

Elias Charalambous a venit la FCSB în martie 2023 şi puţini credeau că cipriotul va avea capacitatea de a deveni , cu imixtiunile deja cunoscute ale patronului în realizarea echipei de start şi la schimbări. Dar s-a adaptat rapid la echipă şi a creat o legătură strânsă cu Mihai Pintilii. În ciuda eşecului dureros din 2023 în meciul de titlu cu Farul, Charalambous şi Pintilii au continuat pe aceeaşi linie, au creat o echipă de titlu care a dominat fotbalul românesc în ultimele două sezoane.

, Elias Charalambous a ales să rămână la FCSB şi vrea să îndeplinească marele vis al patronului: calificarea în faza principală din Liga Campionilor. FCSB a avut un record de 64 de meciuri în stagiunea precedentă şi arată ca o echipă pregătită să încerce intrarea pe marea scenă a fotbalului european. Iar acest lucru se datorează în mare măsură lui Charalambous şi Pintilii.

Transferuri: Au venit doi dintre cei mai valoroşi atacanţi din SuperLiga (nota 4)

La capitolul transferuri, FCSB n-a schimbat mult în această vară. Roş-albaştri au avut un lot solid şi au meritul de a fi bifat transferurile dorite foarte devreme, înainte de reunirea lotului. Au venit Denis Alibec şi Dennis Politic, doi dintre atacanţii de top din SuperLiga, iar în apărare a fost semnat Daniel Graovac, un fundaş polivalent, soluţie excelentă după accidentarea lui Dawa. Perianu şi Vlăsceanu s-au alăturat şi ei lotului după împrumutul la Unirea Slobozia.

Transferuri FCSB:

Dennis Politic – 970.000 de euro plus Alexandru Musi, venit de la Dinamo

Denis Alibec – liber de contract de la Farul Constanţa

Daniel Graovac – liber de contract de la CFR Cluj

Ovidiu Perianu – încheiere împrumut la Unirea Slobozia

Laurenţiu Vlăsceanu – încheiere împrumut la Unirea Slobozia

Suporterii: în număr mare lângă echipă! Încasări record din bilete (nota 5)

Rezultatele bune din ultimii ani au adus şi mai mulţi suporteri lângă FCSB. Este considerată cea mai iubită echipă din România, iar în sezonul precedent a avut o medie de 15.700 de spectatori pe teren propriu, cu 40% mai mare decât a următoarelor clasate: Rapid, Universitatea Craiova, U Cluj şi Dinamo.

Mai mult, trei dintre primele patru meciuri cu cei mai mulţi spectatori în tribune din sezonul trecut au fost găzduite de FCSB. Recordul a fost stabilit la meciul cu Universitatea Craiova, cel în care FCSB a ridicat trofeul, cu 53.135 de spectatori pe Arena Naţională.

Şi la meciurile din Europa League au fost asistenţe record pentru FCSB. Iar încasările au ajuns la un maximum istoric. Gigi Becali a luat nu mai puţin de 8,8 milioane de euro din bilete în stagiunea precedentă.

Primul 11 al FCSB (4-3-3): Târnovanu – Cercel, Ngezana, Popescu, Radunovic – Şut, Olaru, Tănase – Cisotti, Bîrligea, Politic. Antrenor: Elias Charalambous

2,25 este cota SUPERBET ca FCSB să câştige titlul

51.380.000 de euro este cota de piaţă a lotului FCSB pe transfermarkt (cel mai valoros din SuperLiga)

CFR Cluj, în căutarea gloriei de altă dată! Media Fanatik: 3,50

CFR Cluj a fost învinsă fără drept de apel de FCSB în lupta pentru titlu, în stagiunea precedentă. Ardelenii au luat Cupa României şi au încheiat pe locul 2, fiind în acest sezon principala contracandidată a roş-albaştrilor în lupta pentru titlu. Echipa lui Dan Petrescu nu s-a mai impus pe plan intern din 2022 şi Supercupa României, pierdută cu 1-2 în faţa campionilor, ne arată că CFR Cluj este pe o treaptă mai jos, deocamdată, ca FCSB. Dar sezonul este lung, CFR Cluj îl are pe bancă pe Dan Petrescu şi are câteva atuuri în lupta pentru campionat.

Lotul: uriaş, fizic, cu probleme la U21 şi cu un star (nota 4)

CFR Cluj are un lot uriaş. Sunt legitimaţi foarte mulţi jucători la echipa ardeleană, dar „greul” este dus tot de cei de mare experienţă. În ciuda vârstei, Mario Camora, Damjan Djokovic se regăsesc printre titulari. CFR Cluj are probleme în ceea ce priveşte jucătorul U21. În acest moment, cea mai viabilă soluţie este Andres Şfaiţ, dar şi el cu puţine minute în echipa ardeleană. Fără doar şi poate, starul echipei este Louis Munteanu, probabil cel mai valoros atacant din SuperLiga. Dar, per total, lotul CFR-ului este unul robust, cu mulţi jucători care au calităţi fizice remarcabile.

Portari: Otto Hindrich, Alessandro Micai, Rareş Gal, Mihai Pînzaru

Otto Hindrich, Alessandro Micai, Rareş Gal, Mihai Pînzaru Fundaşi: Matei Ilie, Leo Bolgado, Kenneth Omeruo, Anton Kresic, Sheriff Sinyan, Matija Boben, Daniel Dumbrăvanu, Costel Avram, Simao Rocha, Aly Abeid, Mario Camora, Anton Bosec, Alexandru Ţîrlea, Andrei Peteleu

Matei Ilie, Leo Bolgado, Kenneth Omeruo, Anton Kresic, Sheriff Sinyan, Matija Boben, Daniel Dumbrăvanu, Costel Avram, Simao Rocha, Aly Abeid, Mario Camora, Anton Bosec, Alexandru Ţîrlea, Andrei Peteleu Mijlocaşi : Karlo Muhar, Lindon Emerllahu, Drilon Islami, Alin Fică, Adrian Păun, Robert Filip, Damjan Djokovic, Luca Mihai, Viktor Kun, Alin Ferenţi

: Karlo Muhar, Lindon Emerllahu, Drilon Islami, Alin Fică, Adrian Păun, Robert Filip, Damjan Djokovic, Luca Mihai, Viktor Kun, Alin Ferenţi Atacanţi: Meriton Korenica, Mohammed Kamara, Andres Şfaiţ, Beni Nkololo, Lorenzo Biliboc, Ciprian Deac, Louis Munteanu, Virgiliu Postolachi, Marko Gjorgjievski, Stipe Juric, Moussa Samake, Emmanuel Mensah, Tudor Cociş, David Ciubăncan

Antrenor: Dan Petrescu. Cel mai titrat din istoria recentă a SuperLigii (nota 5)

Dan Petrescu este cel mai titrat antrenor din istoria recentă a SuperLigii. Este artizanul succesului de la CFR Cluj din ultimul deceniu, când a pus umărul la patru dintre cele cinci titluri consecutive cucerite de ardeleni între 2017 şi 2022. A cucerit titlul şi cu Unirea Urziceni, având în palmares cinci titluri ca antrenor.

Fără doar şi poate un antrenor cu o experienţă uriaşă, dar în ultimele luni s-a confruntat cu probleme de sănătate care i-au periclitat activitatea. În finalul play-off-ului nu a putut sta pe banca tehnică, iar după Supercupa României, pierdută cu 1-2 în faţa FCSB-ului, i s-a făcut rău şi a plecat imediat la vestiare.

Transferuri: Karlo Muhar, singura certitudine (nota 3)

La capitolul transferuri, CFR Cluj s-a mişcat activ. Revenirea lui Karlo Muhar este o lovitură importantă a ardelenilor, care au adus mai mult promisiuni decât certitudini. Nu au cheltuit niciun ban pe sumele de transfer şi rămâne de văzut dacă noile achiziţii vor putea face faţă nivelului de la CFR Cluj.

După ce au căzut negocierile cu Andrei Burcă, ardelenii l-au adus pe Kenneth , un fundaş cu experienţă şi cu prezenţe la Cupa Mondială. Alături de el, tineri jucători de pe filiera italiană, precum Daniel Dumvrăvanu sau Lorenzo Biliboc, care ar putea confirma.

Transferuri CFR Cluj:

Karlo Muhar – gratis, de la Al Orobah

Antonio Bosec – gratis, de la Slaven Belupo

Drilon Islami – gratis, de la FC Priştina

Marko Gjorgjievski – gratis, de la Sileks

Alessandro Micai – gratis, de la Cosenza

Daniel Dumbrăvanu – gratis, de la Lucchese

Tudor Cociş – gratis, de la Sănătatea Cluj

Lorenzo Biliboc – gratis, de la Juventus U20

Kenneth Omeruo – liber de contract

Suporteri: echipa de play-off cu asistenţă de play-out (nota 2)

Deşi în ultimele două decenii CFR Cluj este echipa cu cele mai multe titluri câştigate în SuperLiga (8), echipa nu a reuşit să atragă un număr foarte mare de fani. Şi una dintre cele mai mari probleme ale CFR-ului este asistenţa scăzută de la meciuri.

În stagiunea precedentă, CFR Cluj se află abia pe locul 10 la media de spectatori, cu o medie de 5100 pe etapă, cu 10.000 mai puţin ca rivala FCSB. Asta în condiţiile în care CFR Cluj a avut un sezon solid, încheiat pe locul doi. Mai mult, biletele şi abonamentele sunt printre cele mai accesibile de la echipele de top.

Primul 11 al CFR-ului (4-3-3): Hindrich – Rocha, M. Ilie, Bolgado, Camora – Muhar, Emerllahu, Fică – Șfaiț, Munteanu, Korenica. Antrenor: Dan Petrescu

3,20 este cota SUPERBET ca CFR Cluj să câştige titlul

29.150.000 de euro este cota de piaţă a jucătorilor de la CFR Cluj

Universitatea Craiova şi obsesia câştigării campionatului! Media Fanatik: 3,50

Universitatea Craiova a revenit pe prima scenă a fotbalului românesc în urmă cu 11 ani. Iar în ultimul deceniu au fost investiţii importante în echipă, obiectivul repetat obsesiv în Bănie fiind câştigarea campionatului. Oltenii au fost cel mai aproape în 2020, când Universitatea Craiova a jucat pe „Ion Oblemenco”, cu titlul pe masă, în duelul cu CFR Cluj. Ardelenii s-au impus cu 3-1 şi au cucerit titlul chiar la Craiova. În sezonul precedent, echipa lui Rădoi a arătat ca o pretendentă la campionat, dar după câteva înfrângeri în play-off, echipa a făcut implozie şi a tremurat pentru locul în Conference League. Noul sezon începe cu un mare aplomb pentru echipa din Bănie, care anunţă că vrea titlul, .

Lotul: multe promisiuni, dar fără vedete (nota 3)

Lotul Universităţii Craiova arată ca al unei echipe care vrea să se bată la campionat peste 2-3 ani, nu acum, imediat. Au fost aduşi mulţi jucători tineri, cu mare potenţial, dar care au puţină experienţă la nivel de SuperLiga. Evident, marea pierdere este Alex Mitriţă, jucătorul decisiv al oltenilor din ultimele două sezoane. Un lot care a rămas fără niciun jucător strălucitor, cele mai mari cote de piaţă avându-le Cicâldău şi Screciu. Cert e că Mirel Rădoi nu va avea probleme la jucătorul U21, Universitatea Craiova fiind echipa din SuperLiga care stă cel mai bine la acest capitol.

Portari: Laurenţiu Popescu, Silviu Lung Jr., Pavlo Isenko*(încă nu este oficializat)

Laurenţiu Popescu, Silviu Lung Jr., Pavlo Isenko*(încă nu este oficializat) Fundaşi: Oleksandr Romanchuk, Juraj Badelj, Nikola Stefanovic, Darius Fălcuşan, Marcus Păcurar, Nicuşor Bancu, Basilio Ndong, Vasile Mogoş, Iago Lopez, Vladimir Screciu, Carlos Mora

Oleksandr Romanchuk, Juraj Badelj, Nikola Stefanovic, Darius Fălcuşan, Marcus Păcurar, Nicuşor Bancu, Basilio Ndong, Vasile Mogoş, Iago Lopez, Vladimir Screciu, Carlos Mora Mijlocaşi: Anzor Mekvabishvili, Alexandru Creţu, Tudor Băluţă, Samuel Teles, David Matei, Alexandru Cicâldău, Lyes Houri

Anzor Mekvabishvili, Alexandru Creţu, Tudor Băluţă, Samuel Teles, David Matei, Alexandru Cicâldău, Lyes Houri Atacanţi: Luca Băsceanu, Andrei Ivan, Luis Paradela, Ştefan Baiaram, Mihnea Rădulescu, Assad Al-Hamlawi, Jalen Blesa, Jovan Markovic, David Barbu

Antrenor: Mirel Rădoi are un mare potenţial, dar fără rezultate la nivel de club (nota 3)

Mirel Rădoi a fost artizanul naţionalei U21 în campania de la Campionatul European din 2019. A condus România până în semifinale şi i-a făcut pe fani să viseze din nou la performanţele „Generaţiei de Aur”.

Însă, din 2019 performanţele antrenorului Rădoi se lasă aşteptate. Este la al doilea mandat la Universitatea Craiova şi a pus singur presiune pe el, spunând că dacă nu va lua titlul în acest sezon va pleca singur.

Transferuri: campanie masivă! Mihai Rotaru a cheltuit 4 milioane de euro (nota 4)

Universitatea Craiova a făcut o mulţime de transferuri în vară. O campanie de transferuri pentru viitor, având în vedere că regăsim mulţi jucători de 18-19 ani, cumpăraţi pe bani grei de Mihai Rotaru. Totuşi, este de apreciat efortul financiar al finanţatorilor, Universitatea Craiova fiind echipa care a cheltuit cel mai mult în această vară.

Transferuri Universitatea Craiova:

Assad Al-Hamlawi – 1 milion de euro, de la Slask Wroclaw

Luca Băsceanu – 1 milion de euro, de la Farul

Oleksandr Romanchuk – 750.000 de euro, de la Kryvbas

Mihnea Rădulescu – 400.000 de euro, de la Petrolul

Darius Fălcuşan – 300.000 de euro, de la Empoli

Nikola Stefanovic – 100.000 de euro, de la Oţelul

David Matei – 75.000 de euro, de la Steaua

Alex Creţu – gratis, de la Al Wehda

Samuel Teles – gratis, de la Oţelul Galaţi

Tudor Băluţă – gratis, de la Slask Wroclaw

Suporteri: sânge fierbinte şi una dintre cele mai mari medii din SuperLiga (nota 4)

Suporterii sunt o parte importantă a echipei. O armă cu două tăişuri pentru Universitatea Craiova. Fanii oltenilor pun presiune mare pe adversar, dar şi pe propria echipă când lucrurile nu merg bine. Sângele fierbinte al oltenilor nu acceptă înfrângerea şi nu de puţine ori jucătorii sau antrenorii au plecat şi din cauza presiunii fanilor.

În ultimul sezon, Universitatea Craiova a avut o medie de fani de 11.000 de spectatori la fiecare meci, sub FCSB, dar la acelaşi nivel cu rivalele Rapid, Dinamo sau U Cluj, cu care oltenii s-au luptat în play-off.

Primul 11 al Universităţii Craiova (4-2-3-1): Popescu – Mora, Stefanovic, Screciu, Bancu – T. Băluţă, Mekvabishvili – Baiaram, Cicâldău, Băsceanu – Al-Hamlawi. Antrenor: Mirel Rădoi

4.00 este cota SUPERBET ca Universitatea Craiova să câştige campionatul

24.900.000 de euro este cota de piaţă a lotului Universităţii Craiova

Rapid, Dinamo, U Cluj vor din nou în play-off!

În lupta la play-off îşi depun candidatura mai multe echipe şi se anunţă, ca anii precedenţi, o luptă până în finalul sezonului regulat. Rapid trece printr-o nouă reconstrucţie. După fiasco-ul din sezonul precedent, giuleştenii l-au adus pe Costel Gâlcă pe banca tehnică, iar director sportiv este Mauro Pederzoli. Giuleştenii nu au făcut multe transferuri, dar au al doilea lot ca valoare din SuperLiga.

Dinamo a avut un sezon peste aşteptări şi aşteptările fanilor au crescut. Deşi transferurile s-au lăsat aşteptate, „câinii” au adus mai multe nume noi şi Kopic speră ca în acest sezon să aibă la dispoziţie un lot competitiv. Clubul a ieşit din insolvenţă şi vrea să se bată la cupele europene în noul sezon.

U Cluj a avut un sezon istoric, la capătul căruia s-a calificat în Conference League. Cu transferuri interesante precum Murgia, Miguel Silva sau Mouhamadou Drammeh, echipa lui Neluţu Sabău e gata de noi surprize.

În lupta pentru play-off se va implica şi finalista Cupei României, Hermannstadt, unde va continua Marius Măldărăşanu. Cu pretenţii este şi UTA Arad, care a avut o campanie de achiziţii interesantă în această vară. Rămâne de văzut dacă Farul lui Ianis Zicu va putea să emită pretenţii, după un ultim sezon cenuşiu al „marinarilor”.

Luptă dură pentru evitarea retrogradării! Nou-promovatele, cu cele mai mari şanse să pice

Două cluburi vor evolua în premieră în SuperLiga. Este vorba de Metaloglobus, care a reuşit surpriza şi a învins Poli Iaşi la baraj, respectiv Csikszereda. Din liga secundă a revenit şi FC Argeş, iar cele trei nou-promovate sunt văzute de casele de pariuri cu şansele cele mai mari de a pica în liga secundă. În această horă este şi Unirea Slobozia.

Metaloglobus a ajuns miraculos în prima ligă, cu un buget infim. Iar o eventuală salvare de la retrogradare ar fi un obiectiv extraordinar pentru formaţia bucureşteană. FC Botoşani sau Oţelul Galaţi au avut evoluţii sinusoidale în ultimele sezoane, dar cele trei nou-promovate plus Unirea Slobozia sunt echipele „favorite” la ultimele patru locuri.

Noul sezon din SuperLiga se anunţă foarte interesant. FCSB este favorita principală la campionat, dar şi contracandidatele s-au întărit. Iar luptele se vor da pe toate planurile: la titlu, la play-off, pentru cupele europene şi evitarea retrogradării.