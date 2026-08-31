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Dumitru Dragomir a făcut o analiză fără menajamente a situației de la FCSB, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică”. Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit despre transferurile realizate de Gigi Becali, despre problemele echipei și despre modul în care patronul campioanei ia deciziile la club. Dragomir a ajuns și la cazul lui Valentin Crețu, fotbalist dat afară și apoi reprimit în lot și susține că în spatele îndepărtării fundașului s-ar fi aflat Mihai Stoica.

Dumitru Dragomir critică strategia lui Gigi Becali la FCSB

Fostul conducător al LPF consideră că Gigi Becali are libertatea deplină să decidă cum își gestionează banii și clubul, însă este de părere că unele dintre mutările făcute în ultima perioadă au afectat echilibrul formației. Dragomir a analizat lotul FCSB și a avut cuvinte de laudă pentru foarte puțini dintre jucători. În opinia sa, există probleme atât la nivelul transferurilor, cât și în ceea ce privește modul în care echipa este condusă.

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„Nimeni nu înțelege că Gigi, cu banii lui, face ce vrea el. Sunt oile lui, pepenii lui. Îi vine, cumpără. Sunt banii lui, nu ai celor care privesc pepenii. A făcut transferuri proaste, dar proaste rău, niciunul nu e de valoare. Doar fundașul stâng cred că se face fotbalist, dacă nu-l strică și pe acesta. Cisotti, săracu, e bunicel, dar nu știe ce să mai joace, e bulversat. Din tot ce are acum, nu au alți fotbaliști, poate portarul, e bunicel. Poate vine Octavian Popescu, care a fost bolnav rău.

E nevoie de liniște, dar ea se face cu cineva care e recunoscut ca valoare. Hagi poate să le zică ceva și să tacă. Baciu nu e un antrenor rău, dar în ochii fotbaliștilor e un nimeni. Nu e vina lui, dar Gigi se joacă cu mințile tuturor. Așa gândește el. După cum vorbește Baciu e un tip educat. Nici Mourinho nu face nimic în momentul în care-ți dai valorile afară și aduci pe neica-nimeni“, a declarat Mitica Dragomir, în exclusivitate la „Profețiile lui Mitică“.

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Dezvăluirea lui Dragomir despre Valentin Crețu și Mihai Stoica: „Meme l-a dat afară, nu Gigi!“

Unul dintre cele mai interesante subiecte abordate de Dumitru Dragomir a fost situația lui Valentin Crețu. , însă ulterior a revenit în lotul echipei. Dragomir susține că . Fostul șef al LPF a explicat și de ce consideră că managerul general al FCSB nu îl agreează pe Crețu, dar spune că patronul a intervenit ulterior și a reparat situația.

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„L-a dat pe Crețu afară, așa s-a nimenit, la el. L-a dat MM afară, nu Gigi. A rezolvat-o Gigi, MM nu-l suferă de mult timp pe Crețu, că are gură mare. Când ai unul care se pregătește la fel ca și Crețu, îl ți în vestiar zi de zi și după 40 de ani. E nebun de pregătire. Are plămâni uriași, cum să-l dai afară.

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Dacă nu ești capabil să-ți unești fotbaliștii obraznici, înseamnă că nu ai valoare, iar eu spun că MM Stoica e un conducător bun. N-ar diplomația necesară, mai capotează, dar la fotbal se pricepe. Problema este că și el stă prost cu nervii de multe ori. Dacă-l dădea Gigi afară pe Crețu, nu-l mai primea după“, a mai spus Mitică Dragomir.