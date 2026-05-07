FCSB, mesaj despre identitate la 40 de ani de când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni

Steaua și FCSB se luptă de ani de zile în instanță pentru istorie, marcă, siglă și palmares, acesta din urmă conținând și celebra Cupă a Campionilor Europeni. Gruparea patronată de Gigi Becali a ținut să marcheze momentul împlinii a 40 de ani de la triumful de la Sevilla.

Mesajul FCSB la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către FCSB

Campioana României a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu imagini de la loviturile de departajare din și cu ridicarea trofeului, a amintit de trecerea în neființă a antrenorului Emeric Ienei și a marelui portar Helmut Duckadam și a avut un mesaj despre identitate.

”Patru decenii de la clipa în care timpul s-a oprit în loc, iar Europa a privit cu uimire spre o echipă venită de la București. Pe 7 mai 1986, stadionul Ramon Sanchez Pizjuan din Sevilla a devenit pământ românesc, locul unde visul a devenit realitate.

​Această aniversare nu este doar despre cel mai râvnit trofeu, ci despre mândria națională care a unit o întreagă generație. A fost momentul în care Steaua București a devenit prima echipă din Estul Europei care a cucerit Cupa Campionilor Europeni.

​Dincolo de controversele actuale privind identitatea sau palmaresul, istoria scrisă pe gazon rămâne sacră. Din păcate, această ediție jubiliară este marcată de absența celor doi protagoniști ai acelui succes, Emeric Ienei și Helmut Duckadam.

​Indiferent de taberele în care s-au împărțit fanii sau de interpretările juridice ale numelui, Spiritul Stelei 1986 aparține tuturor românilor, este patrimoniu național. ​Astăzi, la 40 de ani distanță, nu sărbătorim doar o dată în calendar, ci o stare de spirit care ne amintește că am fost cei mai buni din Europa. ​Glorie eternă campionilor din 1986!”, este mesajul apărut pe pagina de Facebook a FCSB.

Campionii de legendă ai Stelei, primiți în Parlament

Cu o zi înainte de împlinirea a 40 de ani de la marele succes din Cupa Campionilor Europeni, eroii de la Sevilla . Au fost discuții cu politicienii, iar Gabi Balint a citit o scrisoare redactată de căpitanul Tudorel Stoica.

Apoi, componenții Steaua ’86 au participat la un eveniment organizat de Banca Națională a României, la Monetăria Statului, cu ocazia , una din argint și una din tombac cuprat, care sunt dedicate câștigării Cupei Campionilor Europeni.

Generația Steaua ’86, decorată de Nicușor Dan

Componenții marii echipe a Stelei care a triumfat la Sevilla în urmă cu 40 de ani vor fi . Din păcate, acest moment a fost umbrit de scandalul privind refuzul Administrației Prezidențiale de a-l onora și pe generalul Nicolae Gavrilă, comandatul clubului Steaua la acea vreme, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Evenimentele legate de sărbătorirea a 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni se vor încheia joi, 7 mai, pe stadionul din Ghencea. Începând cu ora 19:00, fanii își pot întâlni eroii de la Sevilla, într-un eveniment cu care va avea loc și un spectacol grandios de lumini.