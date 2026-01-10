FCSB a anunțat transferul iernii printr-un mesaj plin de emoție: „Unul dintre jucătorii de bază”

ADVERTISEMENT

FCSB s-a despărțit de unul dintre jucătorii de bază ai echipei în ultimele sezoane. Ce mesaj emoționant au postat bucureștenii în mediul online despre plecarea lui Adrian Șut la Al-Ain.

Mesajul postat de FCSB la despărțirea de Adrian Șut

FCSB a dat o lovitură importantă în acest mercato prin vânzarea lui Adrian Șut la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite. „Roș-albaștrii” se aleg cu 1,5 milioane de euro în urma mutării mijlocașului.

. Acum, la despărțirea oficială dintre cele două părți, FCSB a postat un mesaj emoționant pentru cel care a contribuit decisiv la succesele recente ale echipei bucureștene.

„@fcsbofficial anunță transferul lui @sutadrian la @alainfcae, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite. În cei peste cinci ani în care a activat pentru clubul nostru, Adrian a fost unul dintre jucătorii de bază și a contribuit decisiv la câștigarea a două titluri, precum și a două Supercupe ale României, pe lângă evoluțiile solide din cupele europene. Clubul nostru îi mulțumește pentru implicare și îi urează mult succes alături de noua sa echipă!”, este mesajul postat de FCSB în mediul online.

Gigi Becali a spus de ce l-a cedat pe Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite

Deși Adrian Șut era titular incontestabil la echipa din SuperLiga, randamentul său nu a mai fost la fel de bun și în acest sezon, existând meciuri în care nu a început din primul minut pe teren.

„Nu mai era mulțumit în România. Probabil că ia acolo un milion pe an. Nu mai voia, voia să plece. Dacă voiam eu să-l țin, îl țineam și cu asta basta”, dezvăluia Gigi Becali pentru

