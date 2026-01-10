Sport

FCSB a anunțat transferul iernii printr-un mesaj plin de emoție: „Unul dintre jucătorii de bază”

Adrian Șut este istorie la FCSB. Vezi pe FANATIK mesajul postat de clubul bucureștean la despărțirea oficială de mijlocașul român.
Mihai Dragomir
10.01.2026 | 12:35
FCSB a anuntat transferul iernii printrun mesaj plin de emotie Unul dintre jucatorii de baza
ULTIMA ORĂ
Mesajul postat de FCSB la despărțirea de Adrian Șut. Sursa Foto: Colaj sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

FCSB s-a despărțit de unul dintre jucătorii de bază ai echipei în ultimele sezoane. Ce mesaj emoționant au postat bucureștenii în mediul online despre plecarea lui Adrian Șut la Al-Ain.

Mesajul postat de FCSB la despărțirea de Adrian Șut

FCSB a dat o lovitură importantă în acest mercato prin vânzarea lui Adrian Șut la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite. „Roș-albaștrii” se aleg cu 1,5 milioane de euro în urma mutării mijlocașului.

ADVERTISEMENT

Transferul acestuia la noua echipă a fost anunțat în exclusivitate de FANATIK. Acum, la despărțirea oficială dintre cele două părți, FCSB a postat un mesaj emoționant pentru cel care a contribuit decisiv la succesele recente ale echipei bucureștene.

„@fcsbofficial anunță transferul lui @sutadrian la @alainfcae, cel mai titrat club din Emiratele Arabe Unite. În cei peste cinci ani în care a activat pentru clubul nostru, Adrian a fost unul dintre jucătorii de bază și a contribuit decisiv la câștigarea a două titluri, precum și a două Supercupe ale României, pe lângă evoluțiile solide din cupele europene. Clubul nostru îi mulțumește pentru implicare și îi urează mult succes alături de noua sa echipă!”, este mesajul postat de FCSB în mediul online.

ADVERTISEMENT
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă...
Digi24.ro
VIDEO Ce a răspuns Trump când a fost întrebat de un reporter dacă l-ar captura și pe Putin, cum a făcut-o cu Maduro

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de FCSB (@fcsbofficial)

ADVERTISEMENT
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP:...
Digisport.ro
Haosul continuă! A demisionat fără regrete, după ce a readus România în TOP: "Nu mai puteam lucra în acel mediu!"

Gigi Becali a spus de ce l-a cedat pe Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite

Deși Adrian Șut era titular incontestabil la echipa din SuperLiga, randamentul său nu a mai fost la fel de bun și în acest sezon, existând meciuri în care nu a început din primul minut pe teren. Gigi Becali a explicat de ce l-a vândut, de fapt, pe Șut.

„Nu mai era mulțumit în România. Probabil că ia acolo un milion pe an. Nu mai voia, voia să plece. Dacă voiam eu să-l țin, îl țineam și cu asta basta”, dezvăluia Gigi Becali pentru TV Digi Sport.

ADVERTISEMENT
  • 4 este numărul trofeelor cucerite de Adrian Șut cu FCSB
  • 3,8 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului
Cum arată iubitele piloților de Formula 1. Frumusețile care stau alături de campionul...
Fanatik
Cum arată iubitele piloților de Formula 1. Frumusețile care stau alături de campionul Lando Norris, Verstappen, Russell și Leclerc
CFR Cluj a reziliat contractul cu Zouma! Detalii din interior. Exclusiv
Fanatik
CFR Cluj a reziliat contractul cu Zouma! Detalii din interior. Exclusiv
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Cu cine joacă CSM București...
Fanatik
LIVE BLOG, Champions League handbal feminin, etapa 9. Cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița, rezultate complete și clasament
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Dinamo, aproape de transferul unui fundaș. Andrei Nicolescu: 'Ne-am înțeles cu el și...
iamsport.ro
Dinamo, aproape de transferul unui fundaș. Andrei Nicolescu: 'Ne-am înțeles cu el și cu clubul'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!