FCSB, miză financiară uriașă cu Fenerbahce! Cum poate Gigi Becali să încaseze 2.000.000 de euro cu o victorie pe Arena Națională

FCSB e aproape de eliminarea din Europa League, dar meciul cu Fenerbahce are o miză financiară uriașă. Gigi Becali își poate asigura până la 2.000.000 de euro, în funcție de rezultatele ultimei etape.
Marian Popovici
29.01.2026 | 14:59
FCSB miza financiara uriasa cu Fenerbahce Cum poate Gigi Becali sa incaseze 2000000 de euro cu o victorie pe Arena Nationala
SPECIAL FANATIK
FCSB, miză financiară uriașă cu Fenerbahce! Cum poate să încaseze 2.000.000 de euro Gigi Becali cu o victorie pe Arena Națională. Sursa: colaj Fanatik
Ultima etapă din Europa League programează meciul dintre FCSB și Fenerbahce, pe Arena Națională. Roș-albaștrii au 6 puncte și șanse minime la calificarea în play-off, dar cu o victorie și un joc al rezultatelor ar putea prinde, in extremis calificarea.

FCSB, miză financiară uriașă cu Fenerbahce!

Chiar dacă se califică sau nu, miza financiară a meciului cu Fenerbahce este uriașă. Victoria în Europa League este recompensată cu 450.000 de euro, în timp ce la egal, ambele echipe încasează 150.000 de euro.

Fiind ultima etapă, se stabilește clasamentul final din Europa League. Astfel, fiecare loc în plus câștigat de FCSB asigură extra 75.000 de euro. FCSB este sigură că nu poate cădea mai jos de locul 33, deci are asigurate 300.000 de euro grație clasamentului.

Gigi Becali poate încasa 2.000.000 de euro în cazul unei calificări miraculoase

Suma crește vertiginos în cazul unei victorii și a unui joc al rezultatelor. FCSB poate urca cel mai sus pe locul 23, caz în care bonusul pentru clasament ar fi de 1.050.000 de euro, plus încă 300.000 de euro pentru calificarea în play-off.

În total, FCSB poate să își asigure aproape de 2.000.000 de euro în cazul unei calificări miraculoase. Dar și o victorie simplă, fără calificare, poate aduce peste 1.000.000 de euro în conturile clubului, din bonusul pentru victorie și clasament.

Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League

Pentru a se califica, FCSB are nevoie de victorie și, simultan, de jocul rezultatelor. Pentru a prinde un loc în play-off, campioana României are nevoie, simultan de următoarele condiții:

  • FCSB să câștige cu Fenerbahce
  • Young Boys să piardă cu Stuttgart
  • Celtic nu câștigă cu Utrecht, la egal FCSB trebuie să bată la 3 goluri diferență ca să treacă peste
  • Ludogoreț să nu câștige cu Nice
  • Feyenoord să nu câștige cu Betis, în caz contrar FCSB trebuie să bată la patru goluri sau mai mult, în funcție de câte goluri dau olandezii
  • Basel să nu câștige la Plzen, în caz contrar FCSB trebuie să bată la patru goluri sau mai mult, în funcție de câte goluri dau elvețienii
  • Salzburg să nu câștige la Aston Villa, în caz contrar FCSB trebuie să bată la trei goluri sau mai mult, în funcție de câte goluri dau austriecii

Dacă se întâmplă toate aceste scenarii, FCSB urcă pe locul 23. Dacă se întâmplă șase dintre cele șapte scenarii, FCSB încheie pe locul 24, ultimul care asigură calificarea în play-off. Matematic, FCSB mai are doar 7% șanse de a prinde play-off-ul.

  • 29 e locul ocupat de FCSB în Europa League
  • 8.000.000 de euro şi-a asigurat FCSB din acest sezon european
