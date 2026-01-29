FCSB, miză financiară uriașă cu Fenerbahce! Cum poate Gigi Becali să încaseze 2.000.000 de euro cu o victorie pe Arena Națională

ADVERTISEMENT

Ultima etapă din Europa League programează meciul dintre FCSB și Fenerbahce, pe Arena Națională. Roș-albaștrii au 6 puncte și , dar cu o victorie și un joc al rezultatelor ar putea prinde, in extremis calificarea.

FCSB, miză financiară uriașă cu Fenerbahce!

Chiar dacă se califică sau nu, miza financiară a meciului cu Fenerbahce este uriașă. Victoria în Europa League este recompensată cu 450.000 de euro, în timp ce la egal, ambele echipe încasează 150.000 de euro.

Fiind ultima etapă, se stabilește clasamentul final din Europa League. Astfel, fiecare loc în plus câștigat de FCSB asigură extra 75.000 de euro. , deci are asigurate 300.000 de euro grație clasamentului.

Gigi Becali poate încasa 2.000.000 de euro în cazul unei calificări miraculoase

Suma crește vertiginos în cazul unei victorii și a unui joc al rezultatelor. FCSB poate urca cel mai sus pe locul 23, caz în care bonusul pentru clasament ar fi de 1.050.000 de euro, plus încă 300.000 de euro pentru calificarea în play-off.

În total, FCSB poate să își asigure aproape de 2.000.000 de euro în cazul unei calificări miraculoase. Dar și o victorie simplă, fără calificare, poate aduce peste 1.000.000 de euro în conturile clubului, din bonusul pentru victorie și clasament.

Cum se califică FCSB în play-off-ul Europa League

Pentru a se califica, FCSB are nevoie de victorie și, simultan, de jocul rezultatelor. Pentru a prinde un loc în play-off, campioana României are nevoie, simultan de următoarele condiții:

FCSB să câștige cu Fenerbahce

Young Boys să piardă cu Stuttgart

Celtic nu câștigă cu Utrecht, la egal FCSB trebuie să bată la 3 goluri diferență ca să treacă peste

Ludogoreț să nu câștige cu Nice

Feyenoord să nu câștige cu Betis, în caz contrar FCSB trebuie să bată la patru goluri sau mai mult, în funcție de câte goluri dau olandezii

Basel să nu câștige la Plzen, în caz contrar FCSB trebuie să bată la patru goluri sau mai mult, în funcție de câte goluri dau elvețienii

Salzburg să nu câștige la Aston Villa, în caz contrar FCSB trebuie să bată la trei goluri sau mai mult, în funcție de câte goluri dau austriecii

Dacă se întâmplă toate aceste scenarii, FCSB urcă pe locul 23. Dacă se întâmplă șase dintre cele șapte scenarii, FCSB încheie pe locul 24, ultimul care asigură calificarea în play-off. Matematic, FCSB mai are doar 7% șanse de a prinde play-off-ul.

