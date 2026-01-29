FCSB, miză financiară uriașă cu Fenerbahce! Cum poate Gigi Becali să încaseze 2.000.000 de euro cu o victorie pe Arena Națională

Ultima etapă din Europa League programează meciul dintre FCSB și Fenerbahce, pe Arena Națională. Roș-albaștrii au 6 puncte și șanse minime la calificarea în play-off, dar cu o victorie și un joc al rezultatelor ar putea prinde, in extremis calificarea.
Chiar dacă se califică sau nu, miza financiară a meciului cu Fenerbahce este uriașă. Victoria în Europa League este recompensată cu 450.000 de euro, în timp ce la egal, ambele echipe încasează 150.000 de euro.
Fiind ultima etapă, se stabilește clasamentul final din Europa League. Astfel, fiecare loc în plus câștigat de FCSB asigură extra 75.000 de euro. FCSB este sigură că nu poate cădea mai jos de locul 33, deci are asigurate 300.000 de euro grație clasamentului.
Suma crește vertiginos în cazul unei victorii și a unui joc al rezultatelor. FCSB poate urca cel mai sus pe locul 23, caz în care bonusul pentru clasament ar fi de 1.050.000 de euro, plus încă 300.000 de euro pentru calificarea în play-off.
În total, FCSB poate să își asigure aproape de 2.000.000 de euro în cazul unei calificări miraculoase. Dar și o victorie simplă, fără calificare, poate aduce peste 1.000.000 de euro în conturile clubului, din bonusul pentru victorie și clasament.
Pentru a se califica, FCSB are nevoie de victorie și, simultan, de jocul rezultatelor. Pentru a prinde un loc în play-off, campioana României are nevoie, simultan de următoarele condiții:
Dacă se întâmplă toate aceste scenarii, FCSB urcă pe locul 23. Dacă se întâmplă șase dintre cele șapte scenarii, FCSB încheie pe locul 24, ultimul care asigură calificarea în play-off. Matematic, FCSB mai are doar 7% șanse de a prinde play-off-ul.