FCSB, miză importantă în meciul cu Csikszereda! Cum îşi asigură meciul de baraj pe Ghencea la finalul etapei

ADVERTISEMENT

FCSB mai are un singur obiectiv în acest final de sezon: calificarea în Conference League. După şocul ratării play-off-ului, roş-albaştrii s-au „scuturat” şi au obţinut trei victorii consecutive prin care şi-au asigurat prezenţa în primul baraj pentru Europa. La finalul acestei etape, elevii conduşi de Lucian Filip mai pot face un pas pentru realizarea obiectivului.

FCSB poate să îşi asigure meciul de baraj pe Ghencea!

Vineri, de la ora 20:30, roş-albaştrii joacă pe terenul lui Csikszereda, în etapa a 7-a din play-out. În cazul unei victorii, FCSB acumulează 39 de puncte şi este aproape sigură de faptul că va juca acasă primul meci de baraj. Următoarea echipă cu licenţă de Europa este FC Botoşani, care are 31 de puncte, iar în cazul în care moldovenii se încurcă pe terenul Farului, FCSB e sigură de faptul că va avea avantajul terenului propriu.

ADVERTISEMENT

Un atu important în condiţiile în care vor fi două meciuri decisive la un interval de o săptămână. Arena Naţională este închisă pentru acest final de sezon, iar FCSB este nevoită să se mute pe stadionul Steaua, acolo unde se va desfăşura primul meci de baraj, care se profilează a fi împotriva celor de la FCSB Botoşani.

Teren greu la Miercurea Ciuc!

Meciul cu Csikszereda nu se anunţă unul uşor pentru campionii en-titre. . Mai mult, harghitenii speră în continuare la o prezenţă surpriză la baraj, având licenţa de Europa şi fiind la doar patru puncte distanţă de FC Botoşani, următoarea echipă eligibilă.

ADVERTISEMENT

FCSB are un program lejer în ultimele două etape, când mai are de jucat împotriva Unirii Slobozia, pe teren propriu, şi pe terenul lui Hermannstadt, echipe care se bat pentru evitarea ultimului loc retrogradabil din SuperLiga. Csikszereda nu e scăpată de grijile barajului, echipa lui Ilyes având doar trei puncte peste Petrolul Ploieşti.

ADVERTISEMENT

Granzii Bucureştiului se bat pentru ultimul loc în Conference League

În play-off lucrurile sunt mai complicate în ceea ce priveşte echipa care va juca barajul pentru Conference League. Cu patru etape rămase de disputat, devine clar faptul că echipa de pe locul 4 va merge la acel baraj. Dinamo este ocupanta locului 4, cu 34 de puncte, două peste Rapid, după victoria din meciul direct. De altfel, între granzii Capitalei pentru locul de Europa:

ADVERTISEMENT

„La momentul acesta, eu văd că va fi un triunghiular pentru locul de Conference League între Rapid, Dinamo şi FCSB. Una dintre acestea va merge în Europa, celelalte două vor sta acasă. Semifinala barajului o să o jucăm cu Botoşani. Poate în Ghencea, poate la Botoşani, eu sper ca în Ghencea. Numai să nu joace Botoşani în Europa şi FCSB, Dinamo şi Rapid să stea acasă. Dar eu cred că se va decide între Rapid, Dinamo şi FCSB. Aşa cred eu. Primele trei se ştiu, aşa cred”, a spus Mihai Stoica în urmă cu o săptămână la emisiunea MM la Fanatik.

În această horă poate intra şi CFR Cluj, echipă care are trei puncte mai mult decât Dinamo. În schimb, FC Argeş, care e ultima în play-off, nu a primit licenţa de Europa şi chiar dacă va urca două poziţii, nu va putea juca la baraj. Echipa din play-off care va termina pe locul 4 va avea avantajul terenului propriu în al doilea baraj.

ADVERTISEMENT

Lupta pentru barajul Conference League

Clasament play-off:

3. CFR Cluj – 37 de puncte

4. Dinamo – 34 de puncte

5. Rapid – 32 de puncte

Clasament play-out:

1. FCSB – 37 de puncte

2. UTA Arad – 32 de puncte*

3. FC Botoşani – 31 de puncte

4. Oţelul Galaţi – 28 de puncte*

5. Csikszereda – 27 de puncte

*nu au obţinut licenţa de Europa şi nu contează la baraj

Calendarul finalului de sezon: