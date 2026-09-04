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Odată cu achiziționarea lui Meriton Korenica și dacă va închide și transferul lui Karlo Muhar, FCSB va depăși numărul de jucători străini permiși în SuperLiga. Subiectul a fost abordat și de Mihai Stoica, acesta oferind și o posibilă variantă la care se va renunța.

Ce străin de la FCSB va fi scos de pe lista de SuperLiga

Gigi Becali a anunțat că deoarece este accidentat și nu va mai putea juca în acest an. Însă, președintele Consiliului de Administrație al ”roș-albaștrilor” a mărturisit că odată cu aducerea lui Muhar va mai fi nevoie ca un jucător străin să părăsească această listă.

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”Să vedem starea de sănătate a tuturor și să vedem cum stăm. Să vedem și cu Ngezana cum stăm. Că una e dacă intră în octombrie, alta e dacă intră în noiembrie. Pentru că deocamdată nu știm exact când revine. Iar în momentul în care Muhar va fi gata și va fi legitimat, o să decidem la momentul respectiv cine va ieși de pe listă”, a declarat Stoica, la . Fundașul central sud-african are o cotă de piață de două milioane de euro pe site-urile de specialitate.

Deși patronul și-a exprimat clar nemulțumirea față de prestațiile lui Eddy Gnahore și au apărut zvonuri că ar putea fi cedat la CFR Cluj, oficialul FCSB a mărturisit că mijlocașul francez nu va pleca nicăieri în această vară. ”Niciodată. Nu e adevărat. Dacă cumva cineva de la CFR Cluj ar fi spus că și-l dorește, aia e altceva. Dar nu se pune problema. Nu mai pleacă nimeni, dar trebuie să iasă un jucător străin de pe listă”, a spus Mihai Stoica.

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FCSB i-a prezentat oficial pe Drăguș și Korenica

La o zi distanță după ce Gigi Becali a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că , FCSB a prezentat oficial doi dintre jucători. Primul a fost Denis Drăguș, iar apoi a venit rândul lui Meriton Korenica.

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Mihai Stoica a anunțat că mijlocașul kosovar adus de la CFR Cluj se va afla în lot pentru marele derby cu Dinamo, nu același lucru se va întâmpla cu Drăguș. În privința lui Karlo Muhar, el a dezvăluit că și că mai sunt de pus la punct anumite detalii.

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”Cu Muhar nu s-a rezolvat încă. Nu va fi în lot nici Drăguș. Vorbim de Muhar, la care nu s-a rezolvat? Nu se pune problema. Toți 3 au antrenamente cu echipa. Korenica e în lot pentru meciul cu Dinamo, dar e singurul care va fi în lot mâine.

O să se rezolve, cred cu convingere că o să se rezolve (n.r. – transferul lui Muhar). Nu vreau să discut despre CFR Cluj, se va rezolva, știu sigur. Nu mai vreau să discut, nu e o chestie neapărat delicată. Este important să se rezolve acum, dacă nu, peste o săptămână, două, dar o să se rezolve.

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Acum avem energie bună. Mâine avem un meci, îți dai seama, dar se joacă pe un punct și jumătate. Jucător de profilul lui Muhar nu aveam. Poate fi ‘6’ și ‘8’. Am vorbit cu el și i-am zis că a jucat ‘6’ la ȚSKA Sofia. A zis: ‘Da, ți-ai făcut temele’”, a afirmat MM Stoica.