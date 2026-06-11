FCSB, motorul comercial al SuperLigii! Raportul publicat de FRF

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FCSB a avut un sezon dezamăgitor, încheiat abia pe locul 8, dar salvat in extremis prin calificarea în Conference League. şi îşi continuă seria participărilor în cupele europene.

FCSB, magnet de audienţă în SuperLiga!

Într-un raport publicat de FRF se arată că, în ciuda sezonului sub aşteptări, soldat cu ratarea play-off-ului, FCSB rămâne motorul comercial al SuperLigii, echipa care atrage cei mai mulţi suporteri în faţa ecranelor tv.

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Cele mai urmărite cinci meciuri ale SuperLigii o au pe FCSB ca protagonistă. Mai mult decât atât, FCSB şi Universitatea Craiova sunt prezente în 19 din primele 20 de transmisiuni TV ale sezonului.

Meciul cu cea mai mare audienţă din sezonul recent încheiat a fost FCSB – Rapid, scor 2-1, disputat pe 21 decembrie 2025. La categoria (All 4+ Naţional), care reprezintă măsurarea generală a telespectatorilor de peste patru ani, fără a ţine cont de alte filtre, meciul a avut 6,9 puncte de rating. Un punct de rating fiind de aproximativ 175.000 – 176.000 de telespectatori, calculul ne arată că peste 1,200.000 de oameni au urmărit acel meci.

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Top 5 meciuri din SuperLiga cu cea mai mare audienţă în sezonu recent încheiat:

FCSB – Rapid 2-1 (etapa 21): 1.214.000 de telespectatori U Craiova – FCSB 1-0 (etapa 27): 1.200.000 de telespectatori Rapid – FCSB 2-2 (etapa 6): 1.161.600 de telespectatori FCSB – U Craiova 1-0 (etapa 12): 1.161.600 de telespectatori FCSB – Dinamo 0-0 (etapa 19): 1.073.600 de telespectatori

Care sunt meciurile cu cei mai mulţi fani în tribune

Derby-urile bucureştene au atras în tribune cei mai mulţi fani şi datorită faptului că Arena Naţională este cel mai mare stadion din România. Dar, ca grad de ocupabilitate al stadionului top 5 .

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Top 5 meciuri din SuperLiga ca asistenţă:

Dinamo – Rapid 0-2 (etapa 13): 34.700 de fani FCSB – Rapid 2-1 (etapa 21): 30.903 fani FCSB – Dinamo 0-0 (etapa 19): 28.510 fani Universitatea Craiova – U Cluj 5-0 (play-off, etapa 9): 27.810 fani Rapid – FCSB 2-2 (etapa 6): 26.871 de fani