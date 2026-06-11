Sport

FCSB, motorul comercial al SuperLigii! Raportul publicat de FRF

FCSB este motorul comercial al SuperLigii, iar cifrele raportului publicat de FRF arată că, deşi a încheiat pe locul 8, a fost protagonistă în top 5 meciuri ca audienţă în SuperLiga.
Marian Popovici
11.06.2026 | 17:19
FCSB motorul comercial al SuperLigii Raportul publicat de FRF
SPECIAL FANATIK
FCSB, motorul comercial al SuperLigii! Raportul publicat de FRF. Sursa: colaj Fanatik
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FCSB a avut un sezon dezamăgitor, încheiat abia pe locul 8, dar salvat in extremis prin calificarea în Conference League. Fosta campioană a României a câştigat cu 2-1 derby-ul cu Dinamo şi îşi continuă seria participărilor în cupele europene.

FCSB, magnet de audienţă în SuperLiga!

Într-un raport publicat de FRF se arată că, în ciuda sezonului sub aşteptări, soldat cu ratarea play-off-ului, FCSB rămâne motorul comercial al SuperLigii, echipa care atrage cei mai mulţi suporteri în faţa ecranelor tv.

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Cele mai urmărite cinci meciuri ale SuperLigii o au pe FCSB ca protagonistă. Mai mult decât atât, FCSB şi Universitatea Craiova sunt prezente în 19 din primele 20 de transmisiuni TV ale sezonului.

Meciul cu cea mai mare audienţă din sezonul recent încheiat a fost FCSB – Rapid, scor 2-1, disputat pe 21 decembrie 2025. La categoria (All 4+ Naţional), care reprezintă măsurarea generală a telespectatorilor de peste patru ani, fără a ţine cont de alte filtre, meciul a avut 6,9 puncte de rating. Un punct de rating fiind de aproximativ 175.000 – 176.000 de telespectatori, calculul ne arată că peste 1,200.000 de oameni au urmărit acel meci.

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Top 5 meciuri din SuperLiga cu cea mai mare audienţă  în sezonu recent încheiat:

  1. FCSB – Rapid 2-1 (etapa 21): 1.214.000 de telespectatori
  2. U Craiova – FCSB 1-0 (etapa 27): 1.200.000 de telespectatori
  3. Rapid – FCSB 2-2 (etapa 6): 1.161.600 de telespectatori
  4. FCSB – U Craiova 1-0 (etapa 12): 1.161.600 de telespectatori
  5. FCSB – Dinamo 0-0 (etapa 19): 1.073.600 de telespectatori

Care sunt meciurile cu cei mai mulţi fani în tribune

Derby-urile bucureştene au atras în tribune cei mai mulţi fani şi datorită faptului că Arena Naţională este cel mai mare stadion din România. Dar, ca grad de ocupabilitate al stadionului top 5 meciuri sunt pe „Ion Oblemenco”.

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Top 5 meciuri din SuperLiga ca asistenţă:

  1. Dinamo – Rapid 0-2 (etapa 13): 34.700 de fani
  2. FCSB – Rapid 2-1 (etapa 21): 30.903 fani
  3. FCSB – Dinamo 0-0 (etapa 19): 28.510 fani
  4. Universitatea Craiova – U Cluj 5-0 (play-off, etapa 9): 27.810 fani
  5.  Rapid – FCSB 2-2 (etapa 6): 26.871 de fani
  • 19 din 20 de meciuri ca audienţă în SuperLiga au fost disputate de FCSB sau Universitatea Craiova
  • 6.9 puncte de rating a avut FCSB – Rapid, 2-1, meciul cu cea mai mare audienţă din SuperLiga
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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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