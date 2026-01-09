Sport

FCSB negociază cu un fotbalist U21! Anunțul lui Gigi Becali: „E român. Sar toți călare pe el”

Gigi Becali mai vrea să facă un transfer la FCSB! Patronul campioanei României a făcut anunțul în direct: „Mai negociem acum cu un jucător U21 din afară”.
Alex Bodnariu
09.01.2026 | 22:15
Echipele din Superliga României au început deja să facă mutări pe piața transferurilor, iar Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, anunță că încearcă să întărească lotul cu un fotbalist U21. Nu este însă vorba despre un jucător din campionatul autohton, ci despre unul din afara țării.

FCSB, mari bătăi de cap cu regula U21

FCSB a suferit mult în acest sezon din cauza regulii Under 21. Elias Charalambous a folosit mai multe variante, Toma, Stoian sau Cercel, însă fotbaliștii nu au dat randamentul așteptat, iar echipa a pierdut puncte prețioase în Superliga României și riscă să rateze play-off-ul.

Jucătorii români sub 21 de ani sunt la mare căutare. Oficialii campioanei României încearcă în această perioadă să găsească soluții pentru a întări lotul, însă cluburile din Superliga României nu vând pe bani puțini astfel de fotbaliști.

Gigi Becali anunță însă că la FCSB ar putea ajunge în perioada următoare un fotbalist român sub 21 de ani, dar din străinătate, nu din Superliga. Omul de afaceri nu a dat vreun nume, însă patronul campioanei a precizat că negocierile sunt în toi.

„U21 e Toma. Mai e și Stoian, care se descurcă bine, trebuie doar să corecteze ceva. El e atacant, se demarcă între linii. Nu în stânga, dar vârf. Mai e și ăla de la Cluj, despre care le-am spus să-l ia, David Popa.

Mai negociem acum cu un jucător U21 din afară. E român. După orice jucător spun eu, sar toți călare pe el. Nu mai spun nimic, nu spun nimic, că îl vor și alții după aia. Chiar tot ce spun eu vreți să luați și voi? O să vedeți cine e”, a fost anunțul făcut de Gigi Becali, conform Digi Sport.

Foarte mulți fotbaliști tineri români evoluează în Italia, la juniorii echipelor din primele două ligi. Este posibil ca oficialii celor de la FCSB să fi pus ochii pe un jucător din Peninsulă, însă mai sunt și alte campionate în care evoluează jucători din țara noastră.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik.
