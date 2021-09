FCSB nu concepe să facă pași greșiți la Hunedoara: „Vrem să câștigăm Cupa României”

Drumul FCSB-ului în ediția din 2021 a Cupei României începe la Hunedoara, unde o așteaptă un duel cu echipa locală, care își dorește – chiar dacă se află în Liga a treia – să demonstreze că nu degeaba este văzută de suporteri drept .

De altfel, în lotul condus de un fost jucător al roș-albaștrilor, Florin Maxim, se regăsesc atât jucători cu experiență pe prima scenă a fotbalului românesc, precum Herghelegiu, Arnăutus sau Buș, cât și tineri de perspectivă. Cum obiectivul este câștigarea trofeului, elevii lui Edi Iordănescu nu-și permit, însă, nici măcar un pas greșit.

FCSB îi declară război echipei care duce mai departe povestea Corvinului

„Mă încearcă nişte sentimente aparte, am crescut aproape, la Mediaş. Acolo mi-am încpeut cariera de fotbalist. Sper să ne facem jocul şi să trecem mai departe pentru că asta e cel mai important.

Ştim că nivelul lor nu este acela, cred că vor promova în acest an pentru că au nişte jucători buni şi vrem să câştigăm meciul, pentru că vrem să câştigăm în Cupa României.

Cu siguranță vor fi destul de mulţi suporteri. Țin minte cu mare plăcere când jucam la Mediaş şi eram copil de mingi, când venea Steaua (n.r. FCSB) la noi si marca, se bucura mai mult jumătate de stadion și cred că așa va fi și la meci. Sperăm să profităm de această ocazie şi să le facem pe plac”, a declarat Darius Olaru în scurtul interviu publicat pe canalul de Youtube al vicecampioanei.

CS Hunedoara contraatacă: „Suntem pregătiți, știm ce joacă adversarul”

În replică, hunedorenii susțin – prin vocea antrenorului Florin Maxim – că au studiat cu atenție jocul FCSB-ului și sunt pregătiți să o împiedice din drumul spre trofeu. Mizează nu doar pe experiența jucătorilor cu ștate vechi în Liga 1, ci și pe entuziasmul unor tineri de perspectivă. De asemenea, în tribunele stadionului „Michael Klein” .

„Sperăm să facem un joc bun. Avem jucători cu experiență la Liga 1, Herghelegiu, Arnăutu, Buș, dar și copii tineri. Le-am spus că de asta m-am făcut fotbalist și apoi antrenor, să joc în fața unui stadion plin. Sunt pregătiți, știu ce joacă adversarul, știu ce trebuie să jucăm noi.

Îi așteptăm pe cei de la FCSB, dar nu avem un complex de inferioritate chiar dacă ne separă două ligi. Hunedoara a beneficiat de fotbaliști mari de-a lungul timpului, vrem să readucem publicul pe stadion.

Prima nu a fost anunțată, dar avem o primă. Edi poate să alinieze două echipe de aceeași valoare, mai ales împotriva unei echipe de Liga 3. Au două meciuri, șapte goluri marcate, zero primite.

Dacă alegi să menajezi jucători, nu te duci să pierzi meciul ăla. Nu, ca antrenor mergi să câștigi orice meci. Ne bucurăm că am reușit să aducem o echipă cu nume.

Asta a fost și ideea primarului, dacă tot am căzut cu ei, să jucam acasă, s-au făcut și eforturi cu nocturna. S-au vândut 6.000-6.500 de bilete, plus invitații, plus copiii sub 18 ani care au intrarea liberă și s-a sistat vânzarea biletelor”, a spus tehnicianul de 40 de ani.