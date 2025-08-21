FCSB nu e singura! Românul din cupele europene care a avut probleme cu viza în Scoția

Pe lângă FCSB, Legia Varșovia are, la rândul ei, probleme cu vizele jucătorilor. Edi Iordănescu nu-și va putea folosi unul dintre atacanți,

ADVERTISEMENT

Edi Iordănescu, în aceeași situație cu FCSB. Cine este fotbalistul pe care antrenorul român nu-l va putea folosi contra Hibernian

După ce a fost eliminată din UEFA Europa League, La fel ca FCSB, formația poloneză are probleme cu viza unui jucător, care nu a putut face deplasarea în Scoția.

Ilya Shkurin este în conflict cu autoritățile din țara sa după ce a refuzat să mai accepte convocările naționalei din Belarus, atât timp cât Alexander Lukashenko este președintele țării sale. Atacantul de 26 de ani a devenit persona non grata în Belarus și nu și-a mai putut reînnoi pașaportul.

ADVERTISEMENT

El poate călători în interiorul Uniunii Europene cu ajutorul actelor poloneze, însă Marea Britanie i-a refuzat cererea de viză, fapt pentru care a fost nevoit să rămână la Varșovia.

„Clubul a făcut tot posibilul pentru a se asigura că jucătorul călătorește în Scoția. Fără succes. Situația lui Ilya pentru documentele de călătorie este neobișnuită. Orice deplasare în afara Uniunii Europene e foarte dificilă. A fost imposibilă obținerea vizei de Marea Britanie într-un timp atât de scurt”, a declarat Aleksandra Kalinowska, director de comunicare la Legia, conform

ADVERTISEMENT

Ilya Shkurin nu a putut fi folosit nici în primul tur din Europa League

Legia Varșovia și-a început aventura europeană încă din primul tur preliminar al UEFA Europa League, unde a întâlnit în dublă manșă Aktobe, echipă din Kazahstan la care evoluează doi români, Andrei Vlad și Bogdan Vătăjelu.

ADVERTISEMENT

Din cauza posibilei legături dintre Minsk și Astana, Ilya Shkurin a refuzat să facă deplasarea în Kazahstan, fiindu-i teamă să fie arestat pe teritoriul kazah, așa că a rămas în capitala Poloniei, la fel ca pentru meciul cu Hibernian. Din fericire pentru Edi Iordănescu, echipa a reușit să se califice atunci și fără prezența atacantului din Belarus.