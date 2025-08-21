Sport
FCSB nu e singura! Românul din cupele europene care a avut probleme cu viza în Scoția

FCSB nu este singura care are probleme cu vizele pentru Marea Britanie! Cine este fotbalistul care nu va putea fi folosit joi seară împotriva unei formații din Scoția
FANATIK
21.08.2025 | 18:15
FCSB nu e singura Romanul din cupele europene care a avut probleme cu viza in Scotia
La fel ca FCSB, Legia Varșovia nu-și poate aduce toți jucătorii în Scoția. Foto: Colaj FANATIK

Pe lângă FCSB, Legia Varșovia are, la rândul ei, probleme cu vizele jucătorilor. Edi Iordănescu nu-și va putea folosi unul dintre atacanți, din aceeași cauză pentru care Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan nu vor fi lăsați să joace contra Aberdeen. 

Edi Iordănescu, în aceeași situație cu FCSB. Cine este fotbalistul pe care antrenorul român nu-l va putea folosi contra Hibernian

După ce a fost eliminată din UEFA Europa League, Legia Varșovia va disputa play-off-ul de Conference League împotriva scoțienilor de la Hibernian. La fel ca FCSB, formația poloneză are probleme cu viza unui jucător, care nu a putut face deplasarea în Scoția.

Ilya Shkurin este în conflict cu autoritățile din țara sa după ce a refuzat să mai accepte convocările naționalei din Belarus, atât timp cât Alexander Lukashenko este președintele țării sale. Atacantul de 26 de ani a devenit persona non grata în Belarus și nu și-a mai putut reînnoi pașaportul.

El poate călători în interiorul Uniunii Europene cu ajutorul actelor poloneze, însă Marea Britanie i-a refuzat cererea de viză, fapt pentru care a fost nevoit să rămână la Varșovia.

„Clubul a făcut tot posibilul pentru a se asigura că jucătorul călătorește în Scoția. Fără succes. Situația lui Ilya pentru documentele de călătorie este neobișnuită. Orice deplasare în afara Uniunii Europene e foarte dificilă. A fost imposibilă obținerea vizei de Marea Britanie într-un timp atât de scurt”, a declarat Aleksandra Kalinowska, director de comunicare la Legia, conform Przeglad Sportowy.

Ilya Shkurin nu a putut fi folosit nici în primul tur din Europa League

Legia Varșovia și-a început aventura europeană încă din primul tur preliminar al UEFA Europa League, unde a întâlnit în dublă manșă Aktobe, echipă din Kazahstan la care evoluează doi români, Andrei Vlad și Bogdan Vătăjelu.

Din cauza posibilei legături dintre Minsk și Astana, Ilya Shkurin a refuzat să facă deplasarea în Kazahstan, fiindu-i teamă să fie arestat pe teritoriul kazah, așa că a rămas în capitala Poloniei, la fel ca pentru meciul cu Hibernian. Din fericire pentru Edi Iordănescu, echipa a reușit să se califice atunci și fără prezența atacantului din Belarus.

