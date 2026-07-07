Sport

”FCSB nu intră în Play-off”. Echipa care ”va prinde grupele Champions League” și va câștiga titlu în noul sezon de SuperLiga României

FCSB vrea să se revanșeze în viitorul sezon și să nu mai rateze Play-off-ul. Mitică Dragomir nu-i dă deloc o veste bună lui Becali. Care este echipa favorită la titlu în noul sezon de SuperLiga, în opinia lui Mitică.
Adrian Baciu
07.07.2026 | 08:15
FCSB nu intra in Playoff Echipa care va prinde grupele Champions League si va castiga titlu in noul sezon de SuperLiga Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
Mitică Dragomir: ”FCSB nu intră în Play-off fără transferuri”. Sursa foto: colaj Fanatik
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FCSB a avut un sezon 2025-2026 dezastruos. În premieră de când se joacă acest sistem cu Play-off și Play-out, echipa lui Gici Becali a ratat prezența în primele 6. Fosta campioană și-a mai spălat păcate pe final, când a învins pe Dinamo în finala barajului pentru Conference League. Chiar și așa, Mitică Dragomir este de părere că, la lotul din prezent, gruparea roș-albastră nu poate prinde Play-off-ul.

Mitică Dragomir, veste șoc pentru Gigi Becali: ”FCSB nu intră în Play-off fără transferuri”

În primul amical al verii, FCSB a pierdut la scor, 0-4, contra belgienilor de la Union St. Gilloise. Cu Darius Olaru pe teren în prima repriză, vicecampioana Belgiei din sezon precedent n-a avut milă de români. Royal Union a înscris câte două goluri pe repriză. Elevii lui Marius Baciu nu au avut replică.

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La ”Profețiile lui Mitică”, fostul conducător al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) trage un semnal serios de alarmă pentru echipa lui Gigi Becali. Dragomir afirmă că FCSB nu mai are deloc o echipă bună, ba dimpotrivă. În opinia acestuia, fosta campioană riscă să rateze din nou accederea în Play-off-ul din Superliga.

FCSB-ul lui Becali nu mai are echipă. Dacă nu aduce jucători, eu spun că nu intră în Play-off. Fac un pariu public pe orice. Dacă nu aduce jucători. Ce le trebuia un fundaș dreapta? (n.r. au transferat un jucător pe acel post). Va juca ăla în locul lui Crețu? Eu l-am ascultat pe Meme Stoica, care a spus că vor aduce jucători”, a spus Mitică.

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Cine va câștiga titlul în noul sezon de SuperLiga: ”Defilează!”

În condițiile în care FCSB scârțâie serios, iar celelalte rivale nu par nici ele să fie extrem de consolidate din punct de vedere al lotului, Dumitru Dragomir este convins că tot Universitatea Craiova e mare favorită la titlu în SuperLiga României. ”Defilează Craiova în viitorul sezon. (n.r. Va lua campionatul mai ușor ca anul trecut?) În joc de glezne ia campionatul.

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Orice transferuri fac rivalele, până se leagă, nu mai au timp. Acolo (n.r. la Craiova) este o structură serioasă. Am înțeles că și acționarii sunt uniți. Apoi, îl mai au pe Sorin Cârțu, care are minte cât tot stadionul. Plus că sunt toți angajații din jurul echipei, Costeșin și ceilalți, fac o echipă foarte bună acolo”, spune Dragomir.

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Care sunt șansele ca Universitatea Craiova să prindă grupele de UEFA Champions League

Un alt obiectiv major al oltenilor, după ce au realizat ”eventul”, este reprezentat de cupele europene. Dumitru Dragomir nu exclude ca ”Știința” să acceadă chiar în grupele Ligii Campionilor, o performanță pe care echipele din România nu au mai realizat-o din 2013. ”Și eu spun că U Craiova s-ar putea să prindă grupele Champions League. (n.r. Crezi că ar fi o șansă?) Da. Craiova nu a pierdut jucători și sunt șanse”.

”FCSB nu intră în Play-off”. Echipa care va câștiga titlu în noul sezon de SuperLiga României și ”va prinde grupele Champions League”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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