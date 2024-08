FCSB nu le dă emoții austriecilor! Antrenorul lui LASK Linz, anunț categoric: „Nu va trebui să ne temem”

LASK Linz și FCSB înainte de primul meci al „dublei” din play-off-ul UEFA Europa League. Austriecii au cedat în competiția internă cu Salzburg (0-1), în timp ce campioana României .

FCSB nu le dă emoții austriecilor! Antrenorul lui LASK Linz, anunț categoric

Thomas Darazs, antrenorul lui LASK Linz, a fost mulțumit de prestația echipei sale din meciul cu Salzburg. Deși LASK Linz a pierdut cu 0-1, tehnicianul în vârstă de 46 de ani consideră că echipa sa ar fi meritat un egal și chiar o victorie împotriva lui Salzburg.

Evoluția din meciul cu marea rivală din campionat nu îi dă emoții lui Thomas Darazs în privința „dublei” pe care . Primul meci are loc joi, 22 august, de la ora 20:00.

“Dacă joci contra lui Salzburg, care se vrea a fi cea mai bună echipă din Austria, ai o posesie mai bună și mai multe ocazii de a marca, atunci putem avea așteptări mari (n.r – de la dubla cu FCSB).

„Nu va trebui să ne temem de următoarele două meciuri”

Sigur, după meci poate suntem la cald, dar cred că meritam măcar un egal, dacă nu o victorie. Dacă am avut o astfel de prestație contra lui Salzburg, atunci nu va trebui să ne temem de următoarele două meciuri (n.r – contra lui FCSB).

Ar fi fost bine dacă am fi pasat mai eficient și am fi scăpat de emoțiile din fața porții adverse. Azi am văzut o prestație foarte bună din partea băieților. Cred că am fost cel puțin egali cu Salzburg.

Jucătorii noștri au fost apreciați de fani după meci, iar acest lucru spune multe. Nu se întâmplă prea des să vezi acest lucru după un eșec, dar jucătorii noștri au reușit asta azi.

Cu toate acestea, avem prea puține puncte după evoluțiile avute. Sunt alături de ei, avem un drum lung și știu că este doar începutul”, a declarat Thomas Darazs, citat de .

LASK Linz, start fals de sezon în Austria

Calificată direct în play-off-ul UEFA Europa League, LASK Linz și-a putut îndrepta toată atenția către meciurile din campionat. Totuși, formația care a terminat pe locul 3 în sezonul precedent în Austria a dezamăgit în primele meciuri din campionat.

LASK Linz ocupă locul 8 în clasament, cu 3 puncte în tot atâtea meciuri. LASK Linz a câștigat cu Hartberg (2-1), a pierdut cu Altach (1-2) și cu Salzburg (0-1). Jerome Boateng, fostul fundaș de la Manchester City sau Bayern, a intrat pe teren în minutul 82 pentru LASK Linz contra lui Salzburg.