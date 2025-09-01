FCSB nu mai sperie pe nimeni în Europa? Ce cred olandezii despre meciul Go Ahead Eagles – FCSB

, iar campioana României își va începe parcursul cu un duel în deplasare, pe terenul batavilor de la Go Ahead Eagles, formație care joacă în premieră într-o grupă europeană. Presa din Țările de Jos a reacționat după anunțul făcut de UEFA.

Olandezii au analizat partida Go Ahead Eagles – FCSB

FCSB a avut un start dificil în preliminariile competițiilor europene, campioana României fiind învinsă de Inter Club d’Escaldes din Andorra, iar apoi . Gruparea „roș-albastră” a trecut mai apoi de Drita și Aberdeen pentru a-și asigura locul în faza ligii din Europa League.

Jurnaliștii olandezi au reacționat după ce UEFA a anunțat că Go Ahead Eagles o va întâlni pe FCSB în primul meci din grupă. „Go Ahead Eagles își va începe sezonul Europa League pe 25 septembrie cu un meci pe teren propriu împotriva echipei din România FCSB.

Echipa noastră are șanse mari în prima etapă. Câștigătoara Cupei din sezonul trecut, Go Ahead Eagles, va avea parte de un meci aparent mai dificil în runda a doua, pe 2 octombrie, în deplasare împotriva lui Panathinaikos”, au transmis cei de la .

„Go Ahead va întâlni adversari puternici”

O opinie diferită au avut cei de la „Go Ahead Eagles, care s-a calificat direct în Europa League din postura câștigătoarei de Cupă, va întâlni adversari puternici la prima participare în faza ligii”, au precizat jurnaliștii batavi. FCSB va întâlni în grupă și o altă formație din Țările de Jos, Feyenoord.

Lotul celor de la Go Ahead Eagles este cotat la 28.2 milioane de euro, puțin peste cel al Rapidului, dar sub CFR Cluj (31.3 milioane) și FCSB (48.4 milioane). Cupa câștigată în sezonul trecut după un succes la loviturile de departajare în finală contra lui AZ Alkmaar a fost primul trofeu câștigat după 92 de ani de formația din Deventer, care are în palmares și patru titluri de campioană.