„FCSB NU se califică în play-off!”. Verdictul AI devastator pentru Reghe și Gigi Becali

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Gigi Becali a părăsit furios Arena Națională înainte de finalul meciului FCSB – Corvinul, scor 0-1. A mărturisit că echipa sa nu poate ocupa un loc de play-off cu actualul lot, iar acum Inteligența Artificială îi dă perfectă dreptate!

FCSB este cotată cu a 7-a șansă și nu ar prinde play-off-ul în acest sezon, conform Inteligenței Artificiale

„Ce play-off? Când te bate Corvinul acasă ești echipă de locul 12. Cu actualul lot, niciun play-off. Voi lua 6 jucători, mă ocup eu, din străinătate îi iau”, a răbufnit Becali. Conform datelor publicate de Football Meets Data, analizate cu ajutorul unui algoritm care se bazează pe Inteligența Artificială, Becali are perfectă dreptate.

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Astfel, conform calculelor de la finalul zilei de sâmbătă, doar Universitatea Craiova (99,9% șanse), Dinamo București (99,6% șanse) și Rapid București (97% șanse) par sigure de play-off. Universitatea Cluj s-a încurcat la Csikszereda și e cotată cu 89% șanse de a accede în play-off, în timp ce Petrolul Ploiești (60% șanse, creștere de 18%) și Farul Constanța (44% șanse, scădere de 2%) sunt ultimele două echipe de luat în calcul.

Atenție, însă! în curând de Comisia de Disciplină, caz în care prahovenii au toate șansele să fie mai aproape de retrogradare decât de top 6. Până atunci, FCSB este cotată cu șansa a 7-a la playoff, la un procentaj de 33% (scădere de -15% a șanselor).

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CFR Cluj și Corvinul sunt alte echipe care suflă în ceafa celor de la FCSB, pentru top 6

CFR Cluj (șanse 27%), Corvinul (27% cu o creștere de 12%), UTA Arad (13%, scădere de 10%), Botoșani (4%), Sepsi (4%), FC Argeș (3%) și Oțelul Galați (1%) sunt celelalte echipe băgate în seamă de Inteligența Artificială.

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. Vestea bună pentru FCSB sau pentru orice echipă cu pretenții care ratează play-off-ul e că barajul asigurat de câștigarea play-out-ului ar duce tot spre Europa, astfel că ratarea play-off-ului nu este neapărat o dramă.