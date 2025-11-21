FCSB nu se poate baza pe un jucător esențial la meciul cu Petrolul! Anunțul lui Elias Charalambous

ADVERTISEMENT

Elias Charalambous a vorbit înainte de meciul FCSB – Petrolul, printre altele, și despre ce se întâmplă cu Daniel Bîrligea și Siyabonga Ngezana, care au fost în prim-plan în mod negativ în ultima perioadă.

Jucătorul de la FCSB indisponibil pentru meciul cu Petrolul. Anunțul lui Elias Charalambous

De asemenea, la conferința de presă susținută înaintea întâlnirii din etapa a 17-a a SuperLigii, tehnicianul campioanei României a explicat că singurul fotbalist care s-a întors cu probleme de la loturile naționale este fundașul Ionuț Cercel, principala variantă pentru regula U21 până acum în acest sezon la FCSB, el urmând să nu fie utilizat în acest meci, în contextul în care campioana României avea oricum deja probleme foarte mari în acest compartiment.

ADVERTISEMENT

”A fost pauza internațională și am avut mulți jucători la loturile naționale și acum s-au întors. Toți sunt sănătoși, în afara de Cercel. Cel mai probabil va lipsi mâine (n.r. – sâmbătă, 22 noiembrie).

S-au antrenat foarte bine, au avut sesiuni bune de antrenament. Acum, cu toți jucătorii reveniți, mai avem un antrenament și cred că suntem într-o formă bună. Trebuie să câștigăm trei puncte mâine. Doar la asta ne gândim”, a declarat Charalambous.

ADVERTISEMENT

Reveniri importante la FCSB, anunțate de Elias Charalambous înainte de FCSB – Petrolul

În schimb, antrenorul ”roș-albaștrilor” s-a arătat încântat de revenirile veteranilor Valentin Crețu și Vlad Chiricheș, anunțând în același timp că Joyskim Dawa este pe drumul cel bun, însă nu va fi forțat.

ADVERTISEMENT

”Nu știu dacă a fost bună sau rea această pauză. Cei care au rămas la echipă s-au antrenat foarte bine și am avut oportunitatea de a exersa anumite lucruri specifice care să ne ajute. E o plăcere să avem jucători la echipa națională, ne bucurăm să ajutăm. Sper să avem mai mulți în viitor.

Crețu și Chiricheș s-au antrenat cu echipa. S-au recuperat complet. Dawa este din ce în ce mai bine. Nu vrem să riscăm cu el pentru că a fost o absență lungă. Când doctorul ne dă undă verde, va juca. Mereu zero risc. Arată din ce în ce mai bine.

ADVERTISEMENT

Cu noi toate echipele sunt în formă bună. Suntem pregătiți pentru un meci greu. Când suntem în cea mai bună formă ne facem lucrurile mai ușoare. Asta mă interesează. Ne respectăm toți adversarii, dar trebuie să ne vedem de noi și să fim în cea mai bună formă.

Toate echipele când joacă cu noi încearcă să se apere bine și să marcheze pe contraatac. Suntem obișnuiți cu asta și avem un plan pregătit”, a mai spus Elias Charalambous.

Verdict ferm în privința lui Daniel Bîrligea și Siyabonga Ngezana, jucătorii luați în colimator recent pentru comportamentul lor

Elias Charalambous a trecut peste actele de indisciplină comise de Daniel Bîrligea, , și , cei doi fotbaliști urmând să aibă parte de un tratament normal la FCSB.

”Bîrligea este unul dintre cei mai buni atacanți din România. Se întâmplă în fotbal. Este un joc al greșelilor și se întâmplă. Câteodată se face o greșeală mare. A înțeles că trebuie să fie mai atent, am vorbit cu el.

Pentru mine nu s-a schimbat cu nimic, este un jucător pe care îl iubesc. Sunt fericit că-l avem. Nu trebuie să avansăm pe ideea asta. Se întâmplă și la nivel înalt, a trecut și trebuie să privim înainte.

Ngezana este un băiat despre care toată lumea a avut dubii când a venit aici. După aceea, prin evoluția sa, a uimit pe toată lumea. A jucat 70-80 de meciuri în ultimii doi ani la nivel de top. Este normal să fie o perioadă scurtă când nu este la un nivel de top, dar nu trebuie să uităm ce a făcut în toți acești ani.

S-a adaptat fantastic în această ligă. Cel mai important pentru mine și pentru el este că dă 120% la antrenament în fiecare zi. Dacă face asta, nu avem ce să spunem. Eu am doar cuvinte de laude pentru el”, a afirmat antrenorul campioanei României.

În locul lui Daniel Bîrligea, suspendat, titular în atacul FCSB-ului la meciul cu Petrolul va fi tânărul Alexandru Stoian,

Cum a fost primit Florin Cernat la FCSB

Revenind, cu ocazia conferinței de presă, tehnicianul cipriot s-a arătat încântat și de și a mărturisit că fostul internațional român a fost primit extraordinar de jucători.

”Cu Florin Cernat m-am mai întâlnit. Cel mai important lucru este că în momentul în care a intrat în vestiar toată lumea îl știa și zâmbea. Asta înseamnă foarte mult.

Când o persoană nouă vine în club și e primit așa, atrage sentimente pozitive. Îi doresc toate cele bune și sigur ne va ajuta. Am vorbit, am avut timp să vorbim. Vom găsi soluții până la iarnă”, a precizat Elias Charalambous.

Cum vede Elias Charalambous barajul Turcia – România

Antrenorul campioanei FCSB a dezvăluit faptul că va susține din barajul pentru Cupa Mondială și speră ca ”tricolorii” să profite de șansa pe care au primit-o după ce au câștigat grupa din Liga Națiunilor.

”Cu Hakan Calhanoglu am vorbit înainte de tragerea la sorți. După, nu. Este bine că România a primit a doua șansă din Liga Națiunilor. Este bine că oferă această șansă. Va fi foarte dificil. Știm că Turcia este un adversar dificil, dar România a arătat că are mentalul pentru astfel de confruntări. Voi susține România și trebuie să privim pozitiv.

Cred că România poate face multe. Am vorbit cu Hakan ceva personal, nu despre fotbal. Este decizia lor că au anulat etapa în Superlig, dar dacă nu au mulți jucători care joacă în campionatul intern, nu văd rostul acestei mutări”, a explicat Elias Charalambous.