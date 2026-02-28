Sport

„FCSB nu se va prezenta la ultimele două meciuri!” Gigi Becali, decizie fără precedent după Farul – CFR Cluj 1-2

Gigi Becali a anunțat o măsură fără precedent după Farul - CFR Cluj 1-2. Patronul FCSB anunță că echipa nu se va prezenta în ultimele două meciuri din SuperLiga.
Iulian Stoica
28.02.2026 | 22:59
FCSB nu se va prezenta la ultimele doua meciuri Gigi Becali decizie fara precedent dupa Farul CFR Cluj 12
breaking news
Gigi Becali, decizie fără precedent după Farul - CFR Cluj 1-2. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Farul Constanța – CFR Cluj, din etapa a 29-a din SuperLiga, s-a terminat în favoarea ardelenilor, scor 1-2. Finalul meciului a avut parte de o fază controversată, Florin Andrei nefiind chemat din camera VAR la un fault asupra lui Doicaru.

Gigi Becali, decizie fără precedent după Farul – CFR Cluj 1-2

La scurt timp după Farul – CFR Cluj 1-2, Gigi Becali a anunțat că FCSB nu se va prezenta pe teren în ultimele două meciuri, cu UTA și U Cluj, în cazul în care nu vor mai exista șanse la play-off.

ADVERTISEMENT

Patronul FCSB susține că Farul merita să aibă un penalty în partida cu CFR Cluj. Cum arbitrii din camera VAR nu l-au chemat pe Florin Andrei să revadă faza, CFR Cluj s-a calificat în play-off, iar campioana en-titre mai are o singură șansă de calificare în noul campionat.

„Dacă nu vom mai avea nicio șansă, nu ne vom prezenta în ultimele două meciuri. L-am sunat pe Argăseală să vedem ce alte consecințe sunt. Trebuie să tragă cineva un semnal de alarmă.

ADVERTISEMENT
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în...
Digi24.ro
Cine i-ar putea lua locul ayatollahului Ali Khamenei, dacă ar fi ucis în atacurile israeliene

Îl ține de tricou până în răsucește. El nu putea să se răsucească în aer, nu e gimnast. Dacă nici aici nu vezi și nu vrei să dai, atunci ce se întâmplă? Pot spune și eu că e altceva aici. Dacă mergea la monitorul VAR, Florin Andrei vedea! A fost în neregulă ceva cu cei de la VAR”, a declarat Gigi Becali, conform Digi Sport.

ADVERTISEMENT
A apărut în direct la TV în Iran și a făcut anunțul: se...
Digisport.ro
A apărut în direct la TV în Iran și a făcut anunțul: se ia în calcul o decizie fără precedent, după atacul SUA

Gigi Becali, fără cuvinte după cele întâmplate la Ovidiu

În continuare, Gigi Becali și-a găsit cu greu cuvintele după cele petrecute la Ovidiu. Omul de afaceri e de acord cu declarațiile lui Ianis Zicu, iar Farul e doar o victimă colaterală, FCSB fiind cea vizată direct.

„Marius Avram știe că Florin Andrei ar fi dat, dar nu a fost chemat de la VAR. Cei care au văzut și nu au chemat… Ce putem deduce de aici? Pur și simplu sunt niște situații care te lasă mut. L-am văzut și pe Gică Popescu, nu te poți enerva, situațiile acestea te lasă mut.

ADVERTISEMENT

Cel mai deștept a fost Zicu când a zis că Farul e o victimă colaterală. Noi suntem cei vizați principal. Pentru astea două faze, nu ne mai prezentăm două meciuri. Două faze, două meciuri nejucate. Ca să vedem ce face Liga, ce face Burleanu, ce face Vassaras”, a conchis Gigi Becali după Farul Constanța – CFR Cluj 1-2.

În urma rezultatului înregistrat în Farul Constanța – CFR Cluj, FCSB mai are o singură variantă de a ajunge în play-off. Campioana en-titre speră că se va impune în meciurile rămase de disputat, cu UTA și U Cluj, iar FC Argeș să nu obțină trei puncte în partidele cu Dinamo și Unirea Slobozia.

Ianis Hagi a prins o jumătate de oră în Galatasaray – Alanyaspor 3-1....
Fanatik
Ianis Hagi a prins o jumătate de oră în Galatasaray – Alanyaspor 3-1. Ce notă a primit și cum s-a descurcat Umit Akgdag
Al-Najma – Al-Okhdood 1-2, live video în etapa 24 din liga Arabiei Saudite....
Fanatik
Al-Najma – Al-Okhdood 1-2, live video în etapa 24 din liga Arabiei Saudite. Echipa lui Marius Șumudică a revenit în avantaj după un gol din penalty!
Controversă uriașă: Farul a cerut penalty la ultima fază cu CFR Cluj. Ionuț...
Fanatik
Controversă uriașă: Farul a cerut penalty la ultima fază cu CFR Cluj. Ionuț Coza nu a intervenit din VAR
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Decizia statului român l-a scârbit pe Lăcătuș: 'Să primească Ienei din cauza decesului...
iamsport.ro
Decizia statului român l-a scârbit pe Lăcătuș: 'Să primească Ienei din cauza decesului lui Duckadam mi se pare oribil, groaznic!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!