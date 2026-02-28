„FCSB nu se va prezenta la ultimele două meciuri!” Gigi Becali, decizie fără precedent după Farul – CFR Cluj 1-2

ADVERTISEMENT

Farul Constanța – CFR Cluj, din etapa a 29-a din SuperLiga, s-a terminat în favoarea ardelenilor, scor 1-2. Finalul meciului a avut parte de o fază controversată, Florin Andrei nefiind chemat din camera VAR la un fault asupra lui Doicaru.

Gigi Becali, decizie fără precedent după Farul – CFR Cluj 1-2

La scurt timp după Farul – CFR Cluj 1-2, Gigi Becali a anunțat că FCSB nu se va prezenta pe teren în ultimele două meciuri, cu UTA și U Cluj, în cazul în care nu vor mai exista șanse la play-off.

Patronul FCSB susține că Farul merita să aibă un penalty în partida cu CFR Cluj. , CFR Cluj s-a calificat în play-off, iar c .

„Dacă nu vom mai avea nicio șansă, nu ne vom prezenta în ultimele două meciuri. L-am sunat pe Argăseală să vedem ce alte consecințe sunt. Trebuie să tragă cineva un semnal de alarmă.

Îl ține de tricou până în răsucește. El nu putea să se răsucească în aer, nu e gimnast. Dacă nici aici nu vezi și nu vrei să dai, atunci ce se întâmplă? Pot spune și eu că e altceva aici. Dacă mergea la monitorul VAR, Florin Andrei vedea! A fost în neregulă ceva cu cei de la VAR”, a declarat Gigi Becali, conform .

Gigi Becali, fără cuvinte după cele întâmplate la Ovidiu

În continuare, Gigi Becali și-a găsit cu greu cuvintele după cele petrecute la Ovidiu. Omul de afaceri e de acord cu declarațiile lui Ianis Zicu, iar Farul e doar o victimă colaterală, FCSB fiind cea vizată direct.

„Marius Avram știe că Florin Andrei ar fi dat, dar nu a fost chemat de la VAR. Cei care au văzut și nu au chemat… Ce putem deduce de aici? Pur și simplu sunt niște situații care te lasă mut. L-am văzut și pe Gică Popescu, nu te poți enerva, situațiile acestea te lasă mut.

Cel mai deștept a fost Zicu când a zis că Farul e o victimă colaterală. Noi suntem cei vizați principal. Pentru astea două faze, nu ne mai prezentăm două meciuri. Două faze, două meciuri nejucate. Ca să vedem ce face Liga, ce face Burleanu, ce face Vassaras”, a conchis Gigi Becali după Farul Constanța – CFR Cluj 1-2.

În urma rezultatului înregistrat în Farul Constanța – CFR Cluj, FCSB mai are o singură variantă de a ajunge în play-off. Campioana en-titre speră că se va impune în meciurile rămase de disputat, cu UTA și U Cluj, iar FC Argeș să nu obțină trei puncte în partidele cu Dinamo și Unirea Slobozia.