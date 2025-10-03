“FCSB nu şi-a spus ultimul cuvânt!” Antrenorul rivalei la play-off e sigur că roş-albaştrii se vor bate la titlu şi elimină o favorită din luptă: “Au o mare problemă!”

nu îi face pe rivali să se relaxeze. Campioană în ultimele două sezoane, trupa roș-albastră rămâne una dintre favorite la câștigarea trofeului, spune antrenorul care a bătut-o în urmă cu doar câteva etape.

FCSB, din nou campioana României? Rivalii au dat verdictul în lupta pentru SuperLiga

Leo Grozavu, tehnicianul celor de la FC Botoșani, e de părere că valoarea individuală a jucătorilor trupei bucureștene e una importantă, iar acest aspect îi ajută în obiectivul pe care îl au: lupta pentru câștigarea unui nou campionat. De asemenea, acesta e de părere că o „mare problemă” o au cei de la CFR Cluj, care nu se regăsesc și rămân în subsolul clasamentului.

„Eu cred că FCSB nu și-a spus ultimul cuvânt. La nivel individual mi s-au părut jucători foarte buni. Craiova, la fel, mi s-a părut o echipă puternică. Puteam să facem mai mult la meciul cu ei dacă eram și noi mai atenți, dacă nu-i respectam atât de mult. Rapid, de asemenea, mi s-a părut puternică. Am jucat și în Giulești, acolo unde presiunea e diferită. Mai avem de lucrat la capitolul personalitate.

Mai avem mult de muncit, trebuie să tratăm toate meciurile la fel, indiferent de terenul unde jucăm, acasă sau în deplasare. Asta e foarte important. Abia atunci poți să spui că ești o echipă puternică. Lupta la campionat e deschisă în continuare, a trecut doar o treime din sezon. FCSB nu și-a spus ultimul cuvânt, repet. În pierdere de turație îi văd pe cei de la CFR, care se pare că destul de greu își găsesc pașii, nu reușesc să câștige, asta e o problemă pentru ei.

Etape trect și asta e problemă. Eu i-am urmărit. La meciul cu noi au făcut o partidă foarte bună, dacă ne dădeau 7 goluri nu cred că se mira nimeni. Au avut foarte multe ocazii, am avut noi un portar în zi mare. Portarul nostru a luat 3 goluri și tot a ieșit portarul etapei. Numai ghinionul i-a privat de victorie. Mi s-a părut că uneori au fost o echipă anostă în anumite momente. Apărarea îți câștigă campionatul, dacă nu iei gol ai toate șansele să faci puncte mai multe”, a declarat Leo Grozavu la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, în fața unui derby important în SuperLiga. Urmează meciul cu Universitatea Craiova

Ultima rundă din SuperLiga a adus un succes pentru FCSB, 1-0, cu Oțelul Galați, după un gol venit din penalty și marcat de Florin Tănase. Bucureștenii au pierdut al doilea duel din , scor 0-2. Urmează o confruntare de totul sau nimic în campionat. Elevii lui Elias Charalambous vor fi din nou gazde, iar pe Arena Națională pentru a-și măsura forțele cu campioana României o să vină liderul la zi, Universitatea Craiova.

Și pentru olteni va fi un program aglomerat, dacă ținem cont că joi au avut și ei debutul în Conference League, în deplasare, cu Rakow, scor 0-2. La momentul actual, diferența de puncte este una destul de mare. Echipa lui Rădoi are un avans de 14 lungimi în clasament față de cei de la FCSB după 11 etape disputate și speră că un rezultat pozitiv la București o să mențină acest avantaj sau o să-l mărească. Ultima partidă dintre cele două s-a terminat cu un succes pentru campioană, 1-0, datorită unui gol marcat de Bîrligea.