FCSB, obligată să improvizeze din nou: „Trebuie să-și elibereze jucătorii!”

Probleme uriașe de efectiv pentru FCSB! După meciul cu Feyenoord, campioana României va mai pierde doi fotbaliști. Elias Charalambous va trebui să improvizeze la ultimele două partide din 2025
Cristian Măciucă
11.12.2025 | 20:17
FCSB obligata sa improvizeze din nou Trebuie sasi elibereze jucatorii
FCSB, obligată să improvizeze din nou după meciul cu Feyenoord: „Trebuie să-și elibereze jucătorii”. FOTO: sportpictures.eu
Vești proaste pentru FCSB. După meciul cu Feyenoord, din Europa League, roș-albaștrii vor rămâne fără Siyabonga Ngezana și fără Baba Alhassan. Cei doi nu vor mai juca în 2025 la campioana României.

FCSB pierde doi jucători după meciul cu Feyenoord

După FCSB – Feyenoord, din  etapa a 6-a a grupei principale Europa League, campioana României îi pierde pe stoperul Siyabonga Ngezana și pe mijlocașul Baba Alhassan pentru restul anului. Aceștia vor pleca la Cupa Africii pe Națiuni, competiție care se va desfășura în perioada 21 decembrie 2025 – 18 ianuarie 2026.

Inițial, fotbaliștii care vor evolua la Cupa Africii pe Națiuni trebuiau să se prezinte la echipele naționale pe 8 decembrie. FIFA a schimbat data, astfel că echipele de club trebuie să își elibereze jucătorii până luni, 15 decembrie.

FCSB va juca în SuperLiga luni, de la ora 20:30, cu Unirea SLobozia. Prin urmare, Ngezana și Alhassan nu vor juca împotriva ialomițenilor. De altfel, campioana en-titre l-a pierdut și pe David Kiki, care a plecat deja la naționala din Benin.

Ngezana se va prezenta la naționala Africii de Sud încă de sâmbătă, 13 decembrie, la cererea expresă a selecționerului Hugo Broos. La fel ca Ngezana, Alhassan va merge la reprezentativa Ugandei tot după jocul cu Feyenoord.

„Pentru Ngezana, situația este puțin diferită, echipa lui de club joacă luni, ceea ce înseamnă că el nu poate juca, deoarece este ziua în care trebuie să-și elibereze jucătorii. Așadar, îl vom convoca pe Ngezana a doua zi după meciul de Europa League.

Așadar, va putea călători vineri și va fi cu noi sâmbătă. Este o mică problemă, nu una mare, și sunt fericit să fiu antrenorul unei țări în care majoritatea jucătorilor sunt locali, pentru că altfel nu poți începe cantonamentul, trebuie să-l începi mai târziu”, a declarat Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud, potrivit sabcsport.com.

FCSB va trebui astfel să improvizeze cu Slobozia și Rapid

După meciul cu Feyenoord, pe care oricum a trebuit să îl abordeze cu un lot restrâns, FCSB va mai juca două meciuri în 2025. Cu Unirea Slobozia, luni, 15 decembrie, de la ora 20:30, și cu Rapid, duminică, 21 decembrie, de la ora 20:30.

Campioana României are mari probleme în apărare. Mihai Popescu, Ionuț Cercel, Joyskim Dawa și Vlad Chiricheș sunt accidentați, în timp Ngezana și Kiki vor fi deja la Cupa Africii pe Națiuni.

