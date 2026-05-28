FCSB, ofertă pentru jucătorul de 800.000 de euro după vizita lui MM Stoica: „Una dintre cele mai mari vânzări din istoria clubului”

Vizita recentă a lui Mihai Stoica în Serbia pare că a dat roade. FCSB a lansat o ofertă oficială pentru un mijlocaș, iar presa din țara vecină a dezvăluit numele fotbalistului dorit de bucureșteni.
Mihai Dragomir
28.05.2026 | 11:45
FCSB a început pregătirile pentru sezonul următor, în care cu siguranță nu își mai dorește să evolueze în play-out. Bucureștenii vor să își întărească lotul, obiectiv anunțat public de conducere încă din perioada recentă. Presa sârbă a anunțat deja numele primului fotbalist dorit de „roș-albaștri”, în urma vizitei făcute de Mihai Stoica în țara vecină.

FCSB își aduce mijlocaș din Serbia

Înaintea barajului decisiv cu Dinamo pentru Conference League, FCSB a făcut o primă ofertă pentru un jucător străin, după ce a anunțat că nu mai contează pe Baba Alhassan. Presa din Serbia, țara vizitată recent de Mihai Stoica, a anunțat că bucureștenii au contactat clubul Zeleznicar Pancevo, ocupanta locului 4, pentru un mijlocaș. Este vorba de Stefan Pirgic, în vârstă de 23 de ani. „O ofertă concretă pe adresa clubului din Pancevo a fost trimisă de echipa românească FCSB. Pirgic ar putea deveni una dintre cele mai mari vânzări din istoria clubului Zeleznicar”, au notat sârbii de la Mozzart Sport.

Totuși, FCSB nu este singura formație interesată de mijlocaș, pentru el manifestându-și interes și Viktoria Plzen. „Fostul junior de la Steaua Roșie și Partizan s-a impus ca o piesă cheie în linia de mijloc a clubului din Pančevo. Deși profilat ca atacant sau mijlocaș ofensiv, el și-a găsit locul sub soare în sistemul lui Koković ca număr șase clasic (mijlocaș defensiv). Astfel, a devenit foarte, foarte interesant pentru numeroase cluburi.

Cei din Pančevo nu se grăbesc. Mai ales că Pirgic este considerat motorul liniei de mijloc și ar fi extrem de periculos ca Zeleznicar să rămână fără el și fără Silvester Jasper înainte de preliminariile Conference. De asemenea, se așteaptă și mutarea celor de la Viktoria Plzen. Clubul din Cehia a prezentat interes pentru Stefan Pirgic, însă momentan nu există o ofertă oficială”, mai scriu jurnaliștii, conform sursei menționate.

Mihai Stoica a fost în Serbia. Ce a văzut Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB acolo

Mihai Stoica dezvăluia pe 12 mai în exclusivitate la MM la FANATIK că a fost în Serbia, unde, cu ajutorul unui vechi prieten, a pus ochii deja pe doi fotbaliști. „Am fost în Serbia. M-am văzut cu Zvonko Milojkovic, un prieten vechi, pe care nu îl mai văzusem de foarte mulți ani. A locuit 15 ani la București și este un agent care a adus jucători importanți sârbi în România, foarte mulți sârbi au fost aduși prin el.

El mi l-a propus și pe Planic, el mi l-a propus și pe Raul Florucz, înainte să fie star în Slovenia, nu altcineva. Un tip care știe fotbal. Până acum sunt 2 jucători. La unul e deja decizia luată. E un jucător care îi place și lui Gigi”. În acest moment, FCSB îi mai are ca variante de mijlocași centrali pe Joao Paulo, Mihai Lixandru și Ofri Arad.

  • 800.000 de euro este cota lui Stefan Pirgic în prezent
  • 7 contribuții în 35 de meciuri are mijlocașul în acest sezon
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
