FCSB, omagiu pentru Helmut Duckadam la meciul cu Manchester United: „Vom face o scenografie care să fie ținută minte toata viața noastră, să fie văzută de toata planeta!”

FCSB va primi vizita celor de la Manchester United în cadrul ultimului meci din grupa de Europa League. Gigi Mustață a dezvăluit că va fi pregătită o coregrafie deosebit în cinstea lui Helmut Duckadam,

Helmut Duckadam va fi omagiat la meciul FCSB – Manchester United din Europa League

Trecerea în neființă a lui Helmut Duckadam a fost ca un șoc și a lăsat multă durere în întreaga țară. „Eroul de la Sevilla” , în semn de respect și apreciere pentru performanțele sale.

ADVERTISEMENT

Se pare că cei de la FCSB au în continuare de gând să îl omagieze. Gigi Mustață a dezvăluit că meciul contra Manchester United va fi unul special datorită coregrafiei pregătite în amintirea fostului mare portar român.

„O scenogragfie care să fie ținută minte toata viața noastră, să fie văzută de toata planeta, așa cum merită domnul Duckadam!”

„Am vorbit deja ca la meciul cu Manchester United, familiile din America si cea din țară ale lui Helmut Duckadam să fie alături de noi în peluză.

ADVERTISEMENT

La meciul cu United vom face și o scenografie care să fie ținută minte toata viața noastră, să fie văzută de toata planeta, așa cum merită domnul Duckadam”, a declarat Gheorghe Mustață, la „Templul Sportului”, emisiune moderată de Gabi Safta.

„Era un om atât de bun. A plecat mult prea devreme, din păcate”

Vestea tragică l-a îndurerat și pe Bănel Nicoliță, unul dintre apropiații lui Helmut Duckadam. „Am plâns. Eram la un restaurant.

ADVERTISEMENT

Am plâns pentru că eu la toate turneele, de când am școala de fotbal CS Bănel Nicoliță, am fost alături de dânsul tot timpul pentru a da medalii, diplome și așa mai departe”, a mărturisit Bănel Nicoliță la FANATIK SUPERLIGA.

Helmut Duckadam s-a stins pe data de 2 decembrie la Spitalul Militar din București, unde fusese internat de urgență. toată lumea venind pentru un ultim rămas bun de la primul român intrat în cartea recordurilor.

ADVERTISEMENT

Acesta va fi comemorat la FCSB – Manchester United, meci programat pe data de 30 ianuarie 2025 de la ora 22:00. Până atunci, FCSB va mai juca cu echipe precum Hoffenheim și Qarabag.