Sport

FCSB – Oțelul Galați, LIVE în etapa 11 din SuperLiga. Meciul de pe Arena Națională, amânat din cauza Barcelonei!

FANATIK
10.10.2026 | 21:08
FCSB Otelul Galati LIVE in etapa 11 din SuperLiga Meciul de pe Arena Nationala amanat din cauza Barcelonei
SPECIAL FANATIK
FCSB - Oțelul Galați se joacă sâmbătă, de la 21:30, în etapa a 11-a din SuperLiga. Foto: Mediafax
FCSB - Oțelul Galați se joacă sâmbătă, de la 21:30, în etapa a 11-a din SuperLiga. Vezi LIVE informații, echipe, clasament, statistici OPTA, cote și faze în timp real.
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FCSB și Oțelul Galați se întâlnesc sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30, pe Arena Națională, într-un duel important din etapa a 11-a din SuperLiga. Cele două formații sunt despărțite de doar două puncte în clasament înaintea partidei, iar ambele caută un rezultat care să le permită să se apropie de zona superioară. Partida va fi transmisă în direct de Prima Sport 1 și Digi Sport 1, iar FANATIK va urmări confruntarea LIVE, cu toate fazele importante și cele mai relevante statistici.

UPDAT: FCSB – Oțelul va începe la 21:35

Meciul FCSB – Oțelul Galați a fost amânat 5 minute. Partida, programată la 21:30, va începe la 21:35. Motivul, din informațiile obținute de FANATIK, ține de jocul Barcelonei cu Getafe, care cu tot cu prelungiri nu se va termina în timp util. Pentru ca partida de pe Camp Nou să nu fie mutată pe Digi Sport 2 sau Prima Sport 2, televiziunile care dețin drepturile, s-a decis să se amâne cu 5 minute meciul din SuperLiga.

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FCSB – Oțelul Galați, în etapa 11 din SuperLiga României

Partida dintre FCSB și Oțelul Galați este programată sâmbătă, 10 octombrie, de la ora 21:30, pe Arena Națională, în etapa a 11-a din SuperLiga. Roș-albaștrii, care se află mai nou sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, traversează o perioadă complicată în campionat și au nevoie de puncte pentru a recupera terenul pierdut în primele 10 etape.

FCSB ocupă înaintea rundei locul 11, cu 12 puncte, după trei victorii, trei rezultate de egalitate și patru înfrângeri. Oțelul Galați se află pe poziția a 14-a, cu 10 puncte, după două victorii, patru remize și patru eșecuri. Formația bucureșteană are un golaveraj de 13-17, în timp ce gălățenii au marcat de 11 ori și au primit 15 goluri. Duelul are și un istoric recent favorabil celor de la FCSB. Bucureștenii au câștigat ultimele patru confruntări directe, inclusiv cele două întâlniri din sezonul 2025-2026, 4-1 la Galați și 4-0 pe Arena Națională.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 11
FCSB
Oțelul
Arbitri
Arbitru centru: G. Roman Arbitru asistent 1: R. Bîrdeș Arbitru asistent 2: R. Ghiciulescu Al patrulea oficial: I. Peşu VAR: A. Costreie Asistent VAR: M. Omuț

Clasament SuperLiga etapa 11, înainte şi după FCSB – Oțelul Galați

Înaintea etapei a 11-a, Dinamo este lider în SuperLiga, cu 23 de puncte, urmată de Rapid, cu 21, și Universitatea Craiova, cu 20 de puncte. FCSB se află pe locul 11, cu 12 puncte, în timp ce Oțelul Galați ocupă poziția a 14-a, cu 10 puncte.

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Partida de pe Arena Națională poate produce schimbări importante în zona inferioară a clasamentului. Dacă FCSB se impune, ajunge la 15 puncte și poate urca mai multe poziții, în funcție de rezultatele celorlalte formații. O victorie a Oțelului ar duce echipa lui Rui Duarte la 13 puncte și ar permite gălățenilor să se apropie de zona de mijloc a clasamentului.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 11 8 2 1 25-7 26
2 Rapid 10 6 3 1 14-6 21
3 Univ. Craiova 10 6 2 2 24-9 20
4 Petrolul 10 6 1 3 13-12 19
5 U Cluj 10 6 0 4 17-14 18
6 Corvinul 11 4 4 3 14-11 16
7 FC Botoşani 11 3 5 3 16-12 14
8 Farul 10 3 5 2 14-14 14
9 CFR Cluj 10 4 1 5 16-17 13
10 Sepsi OSK 11 3 4 4 7-12 13
11 UTA 11 3 3 5 14-17 12
12 FCSB 10 3 3 4 13-17 12
13 FC Argeș 10 3 2 5 6-10 11
14 Oțelul 10 2 4 4 11-15 10
15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8
16 Csikszereda 10 0 1 9 6-23 1

Statistici OPTA pentru pariuri la FCSB – Oțelul Galați: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct important de interes înainte și în timpul partidei dintre FCSB și Oțelul Galați. Pot fi urmărite date precum posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile.

Și cifrele individuale ale fotbaliștilor pot deveni importante pentru cei interesați de pariurile live. În funcție de oferta disponibilă, pot fi urmărite piețe precum șuturi, șuturi pe poartă, faulturi comise sau cartonașe, iar evoluția statisticilor poate influența cotele pe parcursul celor 90 de minute.

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Toți
FCSB
Oțelul
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 C. Dur-Bozoancă
5 H. Sylla
28 M. Gomes da Silva
8 R. de Sousa Gancho de Brito
3 G. Christopoulos
6 P. Iacob
17 A. Ciobanu
27 P. Fernandes Ferreira
11 J. Correia
24 D. Bordun
9 F. dos Reis dos Santos Fernandes
44 D. Zator
7 J. Moreira Fernandes
13 M. Contra
20 R. Olteanu
77 A. Bălănică
30 M. Frunză
15 D. Neicu
18 D. Aftene
16 D. Neicu
32 Ș. Târnovanu
2 V. Crețu
4 R. Pădurariu
15 O. Arad
5 J. Dawa Tchakonte
3 A. Lourenço Duarte
11 D. Miculescu
73 K. Muhar
14 P. Garita
31 J. Cisotti
7 M. Korenica
13 M. Popa
21 B. Batubinsika
33 R. Radunović
20 D. Politic
19 D. Avram
22 M. Toma
90 A. Stoian
8 V. Gnahoré
18 J. Moreira Fernandes
77 L. Stancu

Desfăşurarea meciului FCSB – Oțelul Galați. LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre FCSB și Oțelul Galați în format LIVE, cu toate momentele importante de pe Arena Națională. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și intervenții VAR.

Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul meciului, iar cele mai importante statistici ale confruntării vor fi urmărite minut cu minut. Astfel, fanii celor două formații pot afla rapid tot ce se întâmplă în duelul din etapa a 11-a.

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start şi schimbări la FCSB – Oțelul Galați

FCSB pornește cu avantajul terenului propriu și cu un istoric recent foarte bun în duelurile directe cu Oțelul Galați. De partea cealaltă, gălățenii încearcă să producă surpriza și să obțină puncte importante în lupta din zona inferioară a clasamentului.

Încă din dimineața jocului, FANATIK a aflat echipa de start trimisă de Laurențiu Reghecampf în primul meci de la revenirea la FCSB: Târnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Pădurariu – Muhar, Arad – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita, sunt cei „11” jucători pe care Reghe va miza în duelul cu Oțelul.

FCSB 4-2-3-1
32Ș. Târnovanu
2V. Crețu
4R. Pădurariu
15O. Arad
5J. Dawa Tchakonte
3A. Lourenço Duarte
11D. Miculescu(cpt)
73K. Muhar
14P. Garita
31J. Cisotti
7M. Korenica
Rezerve
13M. Popa
19D. Avram
22M. Toma
33R. Radunović
90A. Stoian
8V. Gnahoré
18J. Moreira Fernandes
21B. Batubinsika
77L. Stancu
20D. Politic
Antrenor
L. Reghecampf
Oțelul 4-3-3
1C. Dur-Bozoancă
5H. Sylla
28M. Gomes da Silva
8R. de Sousa Gancho de Brito
3G. Christopoulos
6P. Iacob(cpt)
17A. Ciobanu
27P. Fernandes Ferreira
11J. Correia
24D. Bordun
9F. dos Reis dos Santos Fernandes
Rezerve
20R. Olteanu
16D. Neicu
44D. Zator
77A. Bălănică
7J. Moreira Fernandes
13M. Contra
30M. Frunză
15D. Neicu
18D. Aftene
Antrenor
R. Viegas Silva Gomes Duarte

Cele mai tari cote la pariuri FCSB – Oțelul Galați

FCSB – Oțelul Galați este un meci cu numeroase variante disponibile pe piața de pariuri. Pot fi urmărite selecții pentru rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite piețe.

Cotele pot suferi modificări până la ora meciului și pe durata partidei. Pentru pariurile live pot deveni importante inclusiv statisticile privind șuturile, cornerele, posesia, cartonașele și ocaziile de gol.

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