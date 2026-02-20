FCSB, OUT din play-off în cel mai nebun scenariu. Cum se poate ajunge la clasament în cinci. Toate calculele

ADVERTISEMENT

Finalul sezonului regular din SuperLiga se anunţă extrem de încins, cu şapte echipe aflate în lupta pentru accederea în play-off. Universitatea Craiova şi Dinamo sunt matematic calificate, în timp ce Rapid are şanse de 99,99%, conform simulărilor Football Meets Data. Astfel, în calcul mai rămân trei locuri de ocupat pentru play-off. FANATIK a realizat cel mai nebun scenariu pentru finalul sezonului regular, unul în care cinci echipe ar putea să termine la egalitate de puncte.

Calculele pentru cel mai nebun scenariu: clasament în cinci pentru calificarea în play-off

U Cluj, CFR Cluj, FC Argeş, FC Botoşani şi FCSB ar putea, în urma unor rezultate, să ajungă în situaţia realizării unui clasament în cinci pentru departajarea la intrarea în play-off. Pentru a ajunge la acest scenariu, în care cele cinci termină cu 49 de puncte, sunt necesare următoarele rezultate:

U Cluj face 4 puncte din meciurile cu FC Botoşani (deplasare, etapa 28), Oţelul Galaţi (acasă, etapa 29) şi FCSB (deplasare, etapa 30) . Pentru îndeplinirea scenariului, clujenii ar trebui să piardă meciul contra campioanei României, să facă egal cu FC Botoşani şi să câştige meciul cu Oţelul.

face 4 puncte din meciurile cu . Pentru îndeplinirea scenariului, clujenii ar trebui să piardă meciul contra campioanei României, să facă egal cu FC Botoşani şi să câştige meciul cu Oţelul. FC Botoşani e strâns legată de U Cluj în acest scenariu. Echipa lui Leo Grozavu ar fi obligată să câştige meciurile cu Hermannstadt (deplasare, etapa 29) şi cu Petrolul (acasă, etapa 30) în cazul unui egal cu formaţia clujeană.

e strâns legată de U Cluj în acest scenariu. Echipa lui Leo Grozavu ar fi obligată să câştige meciurile cu în cazul unui egal cu formaţia clujeană. CFR Cluj trebuie să obţină maxim 5 puncte din meciurile cu Petrolul (acasă, etapa 28), Farul (deplasare, etapa 29) şi Dinamo (acasă, etapa 30) .

trebuie să obţină maxim 5 puncte din meciurile cu . FC Argeş trebui să obţină 6 puncte din meciurile cu Farul (acasă, etapa 28), Dinamo (deplasare, etapa 29) şi Unirea Slobozia (acasă, etapa 30) .

trebui să obţină 6 puncte din meciurile cu . FCSB ale sezonului regular, cu Metaloglobus (acasă, etapa 28), UTA (deplasare, etapa 29) şi U Cluj (acasă, etapa 30).

La egalitate de puncte, conform regulamentului, va fi realizat un clasament în cinci pentru stabilirea celor trei echipe care se vor califica în play-off. Primul criteriu de departajare este „numărul mai mare de puncte obţinute în jocurile directe disputate între echipele aflate la egalitate de puncte”.

FCSB este out din play-off în scenariul clasamentului în cinci pentru play-off

Dintre cele cinci echipe, FC Argeş stă cel mai bine în meciurile directe cu U Cluj, CFR Cluj, FC Botoşani şi FCSB. Echipa lui Bogdan Andone are 16 puncte şi este urmată de FC Botoşani şi CFR Cluj, ambele cu 12 puncte.

FCSB ar fi prima sub linie, cu 10 puncte obţinute în meciurile directe cu celelalte patru formaţii, urmată de U Cluj, cu 5 puncte. Cele două ar urma, în acest scenariu, să evolueze în play-out, ceea ce ar fi o premieră negativă pentru campioana României.

Rapid ar ajuta-o pe FCSB într-un scenariu cu şase echipe la egalitate de puncte

Scenariul SF se poate îndrepta şi spre o zonă cu şase echipe la egalitate de puncte la finalul sezonului regular. Rapid are în prezent 49 de puncte, exact numărul folosit în simularea de mai sus. Pentru a intra într-un scenariu cu şase echipe la egalitate de puncte, giuleştenii ar trebui să piardă ultimele trei meciuri: cu Dinamo (acasă, etapa 28), cu Unirea Slobozia (deplasare, etapa 29) şi cu Universitatea Craiova (acasă, etapa 30).

Marea câştigătoare a unui scenariu cu şase echipe la egalitate de puncte ar fi FCSB, datorită rezultatelor directe cu Rapid. Astfel, CFR Cluj şi FC Argeş ar avea fiecare câte 16 puncte, acestea fiind urmate de FCSB, cu 14 puncte. Pentru ultimul loc de play-off ar fi un duel între Rapid şi FC Botoşani, giuleştenii ar avea câştig de cauză datorită rezultatelor din meciurile directe: 2-1 şi 0-0. Astfel, FC Botoşani şi U Cluj ar rata play-off-ul, în scenariul clasamentului în şase.

FCSB are avantajul programării meciurilor în etapele 28 şi 29

FCSB are un mare avantaj în etapele a 28-a si a 29-a. Astfel, în runda din weekend, campioana României o va întâlni luni, de la ora 20:00, pe Metaloglobus, în ultimul meci al etapei a 28-a. Iniţial, partida ar fi trebuit să se joace sâmbătă, însă în acea zi pentru a exista un termen de două zile între două meciuri care se dispută pe acelaşi stadion, în cazul de faţă fiind Arena Naţională.

În etapa a 29-a, UTA – FCSB este programat să se dispute duminică 1 martie, de la ora 21:00, fiind penultimul meci al rundei. A doua zi se va mai disputa Unirea Slobozia – Rapid, fără implicaţii în lupta la play-off.

Conform regulamentului, în ultima etapă din sezonul regular, echipele care se vor afla în lupta pentru calificarea în play-off vor disputa meciurile în aceeaşi zi şi la aceeaşi oră.