FCSB, „păcălită”, din nou, de Răzvan Tănasă. A scos penalty pentru Farul după o fază controversată. Video

În minutul 37, Farul a redus din handicap cu FCSB prin penalty-ul transformat de Larie. Lovitura de pedeapsă a fost obținută de Răzvan Tănasă, care a fost faultat de Ștefan Târnovanu. Decizia lui Rareș Vidican a fost contestată vehement de roș-albaștri.

Răzvan Tănasă a obținut un penalty în Farul – FCSB

scos de Răzvan Tănasă (22 de ani) la finalul primei jumătăți de oră de joc. Mijlocașul constănțenilor a profitat de o eroare în defensiva campioanei și a ajuns să fie faultat de Ștefan Târnovanu.

Portarul FCSB-ului a contestat vehement decizia invocând a că a atins mingea cu mâna înaintea coliziunii cu Tănasă.

Faza a fost îndelung analizată în cabina VAR, acolo unde au fost delegați Sebastian Colțescu și Valentin Porumbel. Cei doi nu l-au contrazis pe „central”, iar decizia din teren a rămas valabilă: penalty pentru Farul Constanța. – vezi

Cel care și-a asumat responsabilitate de la punctul cu var a fost Ionuț Larie, care a transformat cu un șut pe mijlocul porții. Până la reușita „marinarilor”, și David Miculescu (24).

Răzvan Tănasă a scos penalty și în FCSB – Farul 1-2, cu Vidican în camera VAR

În etapa a 3-a din turul sezonului regulat, FCSB – Farul s-a jucat în Ghencea, iar echipa lui Ianis Zicu s-a impus cu 2-1. Atunci, primul gol al Farului a fost marcat dintr-un penalty obținut de același Răzvan Tănasă.

Meciul de pe stadionul „Steaua” a fost arbitrat la centru de către George Găman, în timp ce Rareș Vidican, „centralul” de la Farul – FCSB, s-a aflat în camera VAR.

