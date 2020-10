FCSB, pagubă de 15 milioane de euro. Cum a fost dat de gol Gigi Becali

Se anunță vremuri grele la FCSB sau cel puțin asta crede Mihai Rotaru. Finanțatorul Universității Craiova susține că echipa lui Gigi Becali se află pe minus în acest moment.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Deși încearcă să aducă titlul în Bănie după o pauză de 30 de ani și să califice echipa în grupele unei competiții europene, Rotaru nu crede că te poți îmbogăți din fotbal.

Conducătorul oltenilor a declarat că Gigi Becali, finanțatorul lui FCSB, a pierdut chiar și 50 de milioane de euro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gaură de 15 milioane de euro la FCSB. Ce s-a întâmplat cu banii lui Gigi Becali

„La fotbal nu câştigi. La fotbal nu intri ca să faci profit. Becali a pierdut 50 de milioane de euro şi i-a recuperat, acum a ajuns iar la 15 milioane de euro pierdere. Apare şi pe Ministerul Finanţelor”, a spus Mihai Rotaru la Digi Sport.

Rotaru pune presiune pe propria echipă. Finanțatorul Universităţii Craiova a declarat că dacă nu își atinge obiectivele în următorii trei ani, va renunța la Universitatea pentru suma de un euro.

ADVERTISEMENT

„Craiova nu se tranzacţionează, se transmite. Sunt suporter al Universităţii Craiova, sunt din zona, apoi consider că trebuie să dăm ceva înapoi comunităţii. Dacă în 2023 nu reuşesc să duc Craiova unde o vreau eu, o dau mai departe pe un euro. Se poate întâmpla orice pe lumea asta, poate să vină şi Mititelu, eu ştiu… ”, a adăugat Rotaru.

Gigi Becali a recunoscut că FCSB are datorii

În luna iulie a acestui an, Gigi Becali susținea că echipa pe care o finanțează are o datorie de 11 milioane de euro și că pe roș-albaștri îi paște falimentul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„După că ce nici nu avem bani, suntem vai de capul nostru de săraci și abia ne ajung banii de la televiziune pentru 14 echipe… Suntem vai de capul nostru în 14 echipe! De unde să găsim încă două echipe pentru Liga 1? De unde bani? Care alte surse de venit?

Eu nu știam… Credeam că am 6 milioane datorie. Am vorbit cu contabila și i-a spus ‘Zi-mi și mie’. Am 11 milioane de euro împrumutați! Eu credeam că sunt 7 sau 8. Când de fapt sunt 11. Eu acum am 11 milioane de euro datorie!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă nu mă calific în cupele europene sau nu vând un jucător ce fac? Intru în faliment! Ce fac? Nu? Vreau să zic eu… Păi, îl vând pe Man! Dar dacă nu-l vând? Eu vorbesc când sunt banii în buzunar… ”, declara Gigi Becali.