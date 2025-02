FCSB – PAOK, cu tribunele pline pe Arena Națională! Gigi Mustață: „E sold-out! S-au vândut toate biletele”. Exclusiv

Gigi Mustață a anunțat că

Un nou record de asistență pe Arena Națională! Biletele la FCSB – PAOK s-au epuizat

FCSB a reușit o nouă victorie la Salonic în fața celor de la PAOK. Calificarea nu este decisă încă, lupta finală urmând să se dea la returul de la București, pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Gigi Mustață a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit că nu mai există bilete disponibile pentru acest meci. Liderul „Peluzei Nord” se așteaptă la un nou record de prezență pe cel mai mare stadion din România.

„Ce să fie, sunteți primii care aflați. Sold-out! Vă dau cuvântul meu de onoare, am intrat pe FCSB ticketing și dispăruse… erau vândute vreo 42 de mii.

ADVERTISEMENT

Azi dimineață am sunat să văd dacă pot să mai iau și eu bilete, m-a sunat cineva… A zis Mustață, sold out! Îmi pare rău! Am zis dacă au mai oprit bilete pentru casă.

Au zis că nu, se joacă cu casa închisă. Le-au trimis grecilor în jur de 3.7000, ei au cerut până la 5.000”, a spus Gigi Mustață în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Florin Tănase cere din nou sprijinul suporterilor

Imediat după victoria de pe „Toumba”, Florin Tănase a oferit o primă reacție. Experimentatul jucător al bucureștenilor își dorește ca suporterii FCSB-ului să umple din nou Arena Națională și să îi susțină pentru o nouă calificare istorică:

„Am făcut un meci bun şi am luat un avantaj bun pentru returul de la Bucureşti. Se joacă încă, dar suntem încrezători! Va fi incredibil pe Arena Naţională, ştim atmosfera asta cu 50.000 de fani.

ADVERTISEMENT

Îi aşteptăm lângă noi. Cu ajutorul fanilor noştri ne putem face meciul uşor! Simt că putem să ne batem cu oricine de la egal la egal”, a spus Florin Tănase după PAOK – FCSB 1-2.

FCSB – PAOK este meciul programat joi, pe 20 februarie, de la 19:45

FCSB - PAOK, cu tribunele pline pe Arena Națională!