Sport

FCSB, pe cale să mai primească o lovitură după derby-ul cu CFR Cluj. Doi titulari sunt în pericol!

Emoții uriașe pentru FCSB înaintea derby-ului cu CFR Cluj. Campioana are nevoie de aer ca de puncte și va trebui să o facă fără Florin Tănase. În plus, după acest meci, roș-albaștrii mai pot pierde doi jucători
Cristian Măciucă
25.01.2026 | 13:00
FCSB pe cale sa mai primeasca o lovitura dupa derbyul cu CFR Cluj Doi titulari sunt in pericol
SPECIAL FANATIK
FCSB, pe cale să mai primească o lovitură după derby-ul cu CFR Cluj. După Florin Tănase, campioana e în pericol să mai piardă doi titulari. FOTO: sportpictures.eu
ADVERTISEMENT

FCSB are probleme atât în clasament, cât și de lot. Campioana en-titre e nevoită să abordeze derby-ul cu CFR Cluj fără Florin Tănase (31 de ani). FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că „decarul” a suferit o ruptură musculară și ca va merge să se recupereze la „vraciul” Marijana Kovacevic.

Ce fotbaliști poate pierde FCSB după derby-ul cu CFR Cluj

Dacă pe Tănase e sigură că nu se poate baza la partida cu CFR Cluj, campioana en-titre trebuie să se gândească și la viitorul. Doi fotbaliști de la FCSB, titulari de drept, sunt pasibili de suspendare la derby-ul programat pe Arena Națională, duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT

Fundașul stânga Risto Radunovic (33 de ani) și „închizătorul” Mihai Lixandru (24 de ani) au acumulat câte 3 cartonașe galbene în acest sezon și, dacă îl vor primi și pe al 4-lea împotriva CFR-ului, vor fi suspendați la următoarea partidă de campionat.

În etapa a 24-a din SuperLiga, FCSB are programat meciul cu nou-promovata Csikszereda. Roș-albaștrii vor juca din nou pe teren propriu, duelul cu ciucanii urmând să se dispute duminică, 1 februarie, de la ora 20:00.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

Mihai Lixandru, „distrus” de Gigi Becali după eșecul de la Zagreb

Între meciul cu CFR Cluj și cel cu Csikzereda, FCSB mai are de disputat și ultima partidă din grupa de UEFA Europa League. Joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, campioana României va primi vizita lui Fenerbahce. Roș-albaștrii mai au doar șanse matematice la calificarea în play-off. Asta și după ce au pierdut în runda precedentă, scor 1-4, cu Dinamo Zagreb.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Calmează-te, nesimțitule!" Novak Djokovic a dat cărțile pe față, după gestul urât de la Australian Open

La finalul jocului din Croația, Gigi Becali și-a „mitraliat” fotbaliștii, iar una dintre victime a fost Mihai Lixandru. Mijlocașul central a fost schimbat la pauza duelului de pe Maksimir, când gazdele conduceau cu doar 2-1.

„Lixandru a fost favoritul meu acum 1 an, acum nu mai este. Un jucător care se ascunde de fotbal se vede imediat, pentru că nu atinge mingea. Ai văzut, toate mingile la Baba. Băi, și tu ești șesar, că am jucat cu doi. Trebuie să vină și la tine să o atingi. Nu că a jucat slab, Lixandru nu a fost ieri”, a tunat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1.

ADVERTISEMENT

Marian Barbu va fi arbitru la FCSB – CFR Cluj

Cel mai tare meci din etapa a 23-a a SuperLigii, FCSB – CFR Cluj, va fi arbitrat de Marian Barbu (37 de ani). „Centralul” din Făgăraș o va arbitra doar pentru a doua oară în acest sezon pe campioana en-titre.

El s-a mai aflat la centru la ultimul „Derby de România” din sezonul regulat, încheiat nedecis, scor 0-0. În schimb, pe CFR Cluj, Barbu a arbitrat-o la înfrângerile cu Oțelul Galați (1-4) și FC Argeș (0-3).

  • 9 meciuri de SuperLiga a arbitrat până acum Marian Barbu
  • 3,6 cartonașe galbene per meci este media avertismentelor arătate de Marian Barbu
1,88 e cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - CFR Cluj
FCSB – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Pronosticul dat...
Fanatik
FCSB – CFR Cluj, LIVE VIDEO în etapa 23 din SuperLiga. Pronosticul dat de Neluțu Varga: „El va marca”
Australian Open. Încă o retragere surprinzătoare! Veste mare pentru Novak Djokovic
Fanatik
Australian Open. Încă o retragere surprinzătoare! Veste mare pentru Novak Djokovic
Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat! Noi detalii despre starea reală...
Fanatik
Michael Schumacher nu mai e imobilizat la pat! Noi detalii despre starea reală de sănătate a marelui pilot de Formula 1
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Lucescu l-a scos din România pe fotbalistul aflat pe 'lista neagră a Securității',...
iamsport.ro
Lucescu l-a scos din România pe fotbalistul aflat pe 'lista neagră a Securității', iar acesta a fugit în Germania cu o jucătoare de tenis: 'Niciodată nu ați spus, incredibil!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!