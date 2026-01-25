FCSB, pe cale să mai primească o lovitură după derby-ul cu CFR Cluj. Doi titulari sunt în pericol!

ADVERTISEMENT

FCSB are probleme atât în clasament, cât și de lot. Campioana en-titre e nevoită să abordeze derby-ul cu CFR Cluj fără Florin Tănase (31 de ani). FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

Ce fotbaliști poate pierde FCSB după derby-ul cu CFR Cluj

Dacă pe Tănase e sigură că nu se poate baza la partida cu CFR Cluj, campioana en-titre trebuie să se gândească și la viitorul. Doi fotbaliști de la FCSB, titulari de drept, sunt pasibili de suspendare la derby-ul programat pe Arena Națională, duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00.

Fundașul stânga Risto Radunovic (33 de ani) și „închizătorul” Mihai Lixandru (24 de ani) au acumulat câte 3 cartonașe galbene în acest sezon și, dacă îl vor primi și pe al 4-lea împotriva CFR-ului, vor fi suspendați la următoarea partidă de campionat.

În etapa a 24-a din SuperLiga, FCSB are programat meciul cu nou-promovata Csikszereda. Roș-albaștrii vor juca din nou pe teren propriu, duelul cu ciucanii urmând să se dispute duminică, 1 februarie, de la ora 20:00.

Mihai Lixandru, „distrus” de Gigi Becali după eșecul de la Zagreb

Între meciul cu CFR Cluj și cel cu Csikzereda, FCSB mai are de disputat și ultima partidă din grupa de UEFA Europa League. Joi, 29 ianuarie, de la ora 22:00, campioana României va primi vizita lui Fenerbahce. Roș-albaștrii mai au doar șanse matematice la calificarea în play-off. Asta și după ce au pierdut în runda precedentă, scor 1-4, cu Dinamo Zagreb.

La finalul jocului din Croația, Mijlocașul central a fost schimbat la pauza duelului de pe Maksimir, când gazdele conduceau cu doar 2-1.

„Lixandru a fost favoritul meu acum 1 an, acum nu mai este. Un jucător care se ascunde de fotbal se vede imediat, pentru că nu atinge mingea. Ai văzut, toate mingile la Baba. Băi, și tu ești șesar, că am jucat cu doi. Trebuie să vină și la tine să o atingi. Nu că a jucat slab, Lixandru nu a fost ieri”, a tunat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1.

Marian Barbu va fi arbitru la FCSB – CFR Cluj

Cel mai tare meci din etapa a 23-a a SuperLigii, FCSB – CFR Cluj, va fi arbitrat de Marian Barbu (37 de ani). „Centralul” din Făgăraș o va arbitra doar pentru a doua oară în acest sezon pe campioana en-titre.

El s-a mai aflat la centru la ultimul „Derby de România” din sezonul regulat, încheiat nedecis, scor 0-0. În schimb, pe CFR Cluj, Barbu a arbitrat-o la înfrângerile cu Oțelul Galați (1-4) și FC Argeș (0-3).