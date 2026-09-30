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FCSB traversează o perioadă de criză în campionat, iar fanii roș-albaștrilor speră ca revenirea lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) să fie soluția. Fosta campioană e pe locul 10, la 11 puncte în spatele lui Dinamo. Mihai Stoica, președintele C.A., nici nu vrea să se mai uite la clasament deocamdată.

Mihai Stoica despre promisiunea lui Laurențiu Reghecampf: FCSB, 10 victorii la rând

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că . La scurt timp după această veste, . Reghe i-ar fi promis patronului că FCSB va ajunge în fruntea SuperLigii după ce va câștiga 10 meciuri la rând.

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„Alta a fost discuția. Nu am discutat eu, au discutat ei. Că în 10 meciuri îl convinge pe Gigi că e ce trebuie, la modul ăsta. Am văzut că s-a comentat că a zis Reghe că în 10 etape trecem pe locul 1. Matematic nu prea putem să trecem pe locul 1. Sunt niște chestii… Astea sunt discuții care nu au nicio valoare. Important e să începem bine cu Oțelul, apoi vedem. După jucăm la Voluntari și acasă cu Rapid.

E vorba de doi optimiști. Și Gigi și Reghe. Eu nu sunt genul ăsta. Sunt convins că va fi bine. La cum suntem acum nu poate fi decât mai bine. Nu poți fi pe primul loc. Eu tot timpul fac calcule. Acum am ajuns să nu mă uit la clasament. Am ajuns mult prea rău. Așa s-a întâmplat și anul trecut și până la urma am ajuns să mă uit”, a declarat Mihai Stoica, în exclusivitate la MM LA FANATIK.

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Reghecampf a dezvăluit ce a vorbit cu Gigi Becali

Laurențiu Reghecampf a fost prezentat oficial la FCSB și va debuta în meciul cu Oțelul Galați, programat luni, 10 octombrie, de la ora 21:30. . „Sunt sigur că oamenii de aici mă vor susține și mă vor ajuta să ajungem acolo unde ne dorim. Sunt foarte mulți jucători noi. Discuția asta am avut-o și cu patronul echipei, să avem puțină răbdare și să încercăm să-i aducem la nivelul dorit, să înțeleagă ceea ce înseamnă clubul ăsta.

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Poate mulți dintre ei nu sunt obișnuiți cu această atmosferă, dar de acest lucru mă voi ocupa eu și mă ocup în fiecare zi. Vor știi exact unde au venit și ce au de făcut. Când ies pe teren, ei trebuie să aibă o altă reacție. Nu avem ce să discutăm foarte mult. Eu am mare încredere în nivelul jucătorilor. Majoritatea dintre ei au demonstrat că sunt de mare valoare”, a adăugat noul tehnician al roș-albaștrilor.

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