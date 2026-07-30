FCSB, penalty refuzat cu Auda! Intrarea asupra lui Tănase, ignorată complet de arbitru!

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După înfrângerea surprinzătoare din partida tur, scor 2-3, FCSB trebuie neapărat să marcheze pentru a spera la calificare. Și ar fi putut să o facă în prima repriză a returului cu Auda dacă arbitrul nu trecerea cu vederea un posibil penalty la Florin Tănase.

Penalty neacordat pentru FCSB în meciul cu Auda

Faza controversată a avut loc în minutul 29 a . Florin Tănase a căzut în careul advers după o intrare a unui fundaș advers și a cerut lovitură de la 11 metri.

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În ciuda protestelor venite din partea elevilor lui Marius Baciu, arbitrul galez Tom Owen a lăsat jocul să continue. Cum în această fază a competiției, decizia ”centralului” a rămas în picioare.

Golul anulat pentru FCSB

Meciul retur a început promițător pentru FCSB, care a înscris încă din minutul 5. Daniel Bîrligea a trimis mingea în poartă în minutul 5, după o pasă excelentă a lui Aymen Boutoutaou, însă . Faza a fost una la limită, însă pentru că nu există VAR decizia arbitrului asistent a rămas valabilă.

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În minutul 23, atacantul ”roș-albaștrilor” a fost foarte . Scăpat singur cu portarul advers, Bîrligea a încercat să-l lobeze, însă a ratat complet execuția și Prunis a reușit să blocheze.

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Și cum ocaziile se răzbună, . După erori în lanț ale defensivei lui Marius Baciu, Diedhiou a apărut singur în fața porții și l-a executat pe Ștefan Târnovanu.