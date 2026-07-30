Sport

FCSB, penalty refuzat cu Auda! Intrarea asupra lui Tănase, ignorată complet de arbitru!

FCSB are nevoie de victorie în returul cu Auda pentru a merge mai departe în Conference League. ”Roș-albaștrii” au cerut penalty în prima repriză, dar arbitrul a lăsat jocul să continue.
Traian Terzian
30.07.2026 | 19:54
FCSB penalty refuzat cu Auda Intrarea asupra lui Tanase ignorata complet de arbitru
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FCSB a cerut penalty în returul cu Auda la o intrare asupra lui Florin Tănase. Sursă foto: captură Voyo
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După înfrângerea surprinzătoare din partida tur, scor 2-3, FCSB trebuie neapărat să marcheze pentru a spera la calificare. Și ar fi putut să o facă în prima repriză a returului cu Auda dacă arbitrul nu trecerea cu vederea un posibil penalty la Florin Tănase.

Penalty neacordat pentru FCSB în meciul cu Auda

Faza controversată a avut loc în minutul 29 a întâlnirii din manșa secundă a turului 2 preliminar al Conference League. Florin Tănase a căzut în careul advers după o intrare a unui fundaș advers și a cerut lovitură de la 11 metri.

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În ciuda protestelor venite din partea elevilor lui Marius Baciu, arbitrul galez Tom Owen a lăsat jocul să continue. Cum nu există VAR în această fază a competiției, decizia ”centralului” a rămas în picioare. Vezi video aici

Golul anulat pentru FCSB

Meciul retur a început promițător pentru FCSB, care a înscris încă din minutul 5. Daniel Bîrligea a trimis mingea în poartă în minutul 5, după o pasă excelentă a lui Aymen Boutoutaou, însă golul a fost anulat pentru o poziție de ofsaid. Faza a fost una la limită, însă pentru că nu există VAR decizia arbitrului asistent a rămas valabilă.

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În minutul 23, atacantul ”roș-albaștrilor” a fost foarte aproape de deschiderea scorului. Scăpat singur cu portarul advers, Bîrligea a încercat să-l lobeze, însă a ratat complet execuția și Prunis a reușit să blocheze.

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Și cum ocaziile se răzbună, Auda a marcat pentru 1-0 în minutele de prelungire ale primei reprize. După erori în lanț ale defensivei lui Marius Baciu, Diedhiou a apărut singur în fața porții și l-a executat pe Ștefan Târnovanu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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