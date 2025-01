FCSB, penalty refuzat cu VAR în duelul cu Qarabag. Cum a judecat arbitrul faza. Video

Întâlnirea dintre Qarabag și FCSB a început în forță, cu două goluri în primele 7 minute, dar ”roș-albaștrii” ar fi putut trece în avantaj dacă arbitrul nu și-a fi schimbat decizia în privința penalty-ului acordat în prima fază.

Penalty pentru FCSB retras după intervenția VAR în meciul cu Qarabag

În minutul 10 al , atacantul Daniel Bîrligea a luat o acțiune pe cont propriu, a pătruns în partea dreaptă și a vrut să-i paseze în fața porții lui David Miculescu, dar a fost contrat de Kevin Medina.

Fără să stea prea mult pe gânduri, arbitrul slovac Filip Glova a arătat punctul cu var, considerând că fundașul columbian l-a călcat pe atacantul campioanei României în momentul în care acesta se pregătea să paseze.

După câteva momente de așteptare în care faza a fost analizată în camera VAR, ”centralul” a fost chemat la margine pentru a revedea faza. La 4 minute de la dictarea loviturii de la 11 metri, arbitrul a revenit asupra deciziei.

Nebunie în primele minute ale partidei

Astfel, FCSB a ratat șansa să treacă în avantaj, după un în care s-au marcat două goluri în doar 7 minute. Primii care au punctat au fost azerii, care au profitat de o eroare a lui Siyabonga Ngezana.

Fundașul central sud-african a pierdut ușor duelul cu atacantul Nariman Akhundzade, iar acesta i-a așezat mingea cu pieptul lui Leandro Andrade. Jucătorul din Capul Verde a trecut de Joyskim Dawa și l-a învins pe Ștefan Târnovanu în secunda 57.

FCSB a reacționat ca o echipă mare și în minutul 7 a restabilit egalitatea prin Adrian Șut, după un corner executat de Florin Tănase. Căpitan în absența lui Darius Olaru, Șut a reluat cu capul și a înscris.

Înainte de startul jocului, patronul lejer întâlnirea din Azerbaidjan. ”Eu asta vreau să văd în seara asta, avem o echipă… Nu am fost niciodată așa de relaxat ca în seara asta. Am stat și m-am gândit de ce. Răspunsul este că avem un gen de echipă care învinge echipele mai mici decât ea.

Qarabag, cred eu, că este mai mică decât noi. Se mai întâmplă surprize câteodată, dar echipele mari bat. Eu cred că am ajuns și vreau să văd dacă este așa. Echipele care sunt sub noi să le batem când avem nevoie. Acum avem mare nevoie. Am zis că sunt nebun, nu am nicio emoție”, a declarat Becali.