FCSB, pericol uriaş să nu prindă play-off-ul chiar dacă bate tot! Care sunt scenariile negre pentru campioni

FCSB are un sezon neaşteptat de slab în SuperLiga. Înfrângerea în faţa Universităţii Craiova poate condamna campioana la play-out, un astfel de scenariu fiind neverosimil la începutul campionatului.

Cum poate rămâne FCSB în afara play-off-ului cu maximum de puncte!

Iar rezultatele din etapa 28 de până acum nu ajută echipa lui Charlamabous. , iar succesul lui CFR Cluj cu Petrolul, scor 2-1, complică şi mai mult situaţia în clasament.

În acest moment, FCSB poate rămâne în afara play-off-ului chiar şi cu trei victorii consecutive în ultimele trei etape, în care mai are de jucat împotriva lui Metaloglobus, UTA Arad şi U Cluj. Cum se poate întâmpla acest lucru:

1. U Cluj trebuie să câştige meciul de pe teren propriu cu Oţelul Galaţi şi astfel ar acumula 50 de puncte, cu 1 punct mai mult decât maximumul pe care îl poate lua FCSB, astfel că meciul din ultima etapă nu ar conta pentru play-off.

2. CFR Cluj are nevoie de 2 puncte în ultimele două etape în care joacă împotriva Farului Constanţa şi cu Dinamo. În acest scenariu ar avea 49 de puncte, iar FCSB ar putea cel mult să egaleze la puncte, dar ardelenii au avantajul meciurilor directe.

3. FC Argeş să câştige 6 puncte în ultimele trei etape. Piteştenii joacă împotriva Farului Constanţa, a lui Dinamo şi a Unirii Slobozia. Echipa lui Bogdan Andone ar acumula 49 de puncte şi are avantajul meciurilor directe cu FCSB.

FCSB, cu cuţitul la os! FC Argeş – Farul, meci cu miză uriaşă pentru campioni

Dacă unul dintre aceste scenarii nu se întâmplă, FCSB rămâne cu şanse de calificare în play-off. Dar echipa lui Charlamabous .

Cu un succes în faţa lui Metaloglobus, FCSB va urca pe locul 7. În acest moment, meciul dintre FC Argeş şi Farul Constanţa este crucial în economia play-off-ului, o eventuală victorie a gazdelor dinamitând şansele campioanei, mai ales că echipa lui Bogdan Andone are, teoretic, la îndemână meciul cu Unirea Slobozia.

„Eu cred că noi avem șanse mici la momentul ăsta. Depindem de jocul rezultatului. Nu cred că vom intra cu 48 în play-off. Dacă FC Argeș bate, nici pe ei nu-i mai prindem”, Mihai Stoica