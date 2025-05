FCSB, petrecere de titlu după meciul cu Universitatea Craiova. Unde vor sărbători ”roș-albaștrii”

Suporterii FCSB așteaptă cu nerăbdare sărbătorirea titlului la finalul partidei cu Universitatea Craiova, programată sâmbătă, 17 mai, de la ora 20:00, și .

FCSB va sărbători titlul în Piața Constituției

”Roș-albaștrii” vor primi trofeul pentru câștigarea SuperLigii la finalul jocului din etapa a 9-a a play-off-ului și vor sărbători alături de fani chiar pe Arena Națională al doilea titlu consecutiv.

Imediat după ce se va încheia ceremonia de la stadion și jucătorii vor face turul de onoare, petrecerea se va muta în centrul orașului. Jandarmeria a anunțat că FCSB va celebra această performanță alături de susținătorii săi în Piața Constituției, conform .

O petrecere similară a avut loc și anul trecut, după ce echipa antrenată de Elias Charalambous a câștigat titlul. Atunci, jucătorii și staff-ul au plecat de la stadion într-un autobuz descoperit și au petrecut alături de suporteri ore bune la Ateneul Român.

Gigi Becali revine pe stadion pentru sărbătoarea de titlu

Patronul Gigi Becali, care a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că la meciul cu Universitatea Craiova, a explicat că s-au luat aprobări de la Parlamentul României pentru a se organiza un foc de artificii.

”Merg la meci, o să merg. M-au înnebunit și pe mine suporterii pentru bilete. Nu am eu bilete, de unde să am eu? Păi nu am! Mă sună toată lumea. Eu le-am spus să le ia de pe internet, că acolo sunt.

O să fie ceva frumos, cu artificii, la Esplanada o să fie. Va fi ceva frumos, am luat aprobări și de la Parlamentul României. Nu va fi cu o cruce, când sunt festivități de astea… Când sunt lucruri cu cântări nu se folosește crucea. Crucea aia se folosește altfel. Nu o să-mi vopsesc Royce-ul, eu nu mai fac de astea”, a declarat Becali.