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După trei înfrângeri consecutive, FCSB primește vizita revelației Petrolul pe Arena Națională. Bucureștenii au nevoie de susținerea suporterilor și speră că aceștia să vină în număr mare. Cât costă biletele la jocul care va închide runda a 9-a din SuperLiga.

FCSB a pus în vânzare biletele pentru partida cu Petrolul

FCSB își dorește să pună capăt seriei negre la duelul cu Petrolul, programat luni, 14 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Cu o săptămână înainte s-au pus în vânzare biletele, iar prețurile sunt cuprinse între 30 și 200 de lei.

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”FCSB a pus în vânzare online, biletele pentru partida cu Petrolul Ploiești, contând pentru etapa a noua a Superligii, care se va disputa luni, 14 septembrie, începând cu ora 21:00, pe Arena Națională. Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele: PELUZA – 30 LEI, TRIBUNA 2 – 50 LEI, VIP 3 – 100 LEI, VIP 2 – 150 LEI, VIP 1 – 200 LEI. Casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00”, se arată pe pagina de Facebook a grupării ”roș-albastre”.

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Copiii au intrare liberă

La fel ca la toate meciurile pe care le dispută pe teren propriu, FCSB lasă intrarea liberă pentru copiii cu vârsta de până în 7 ani. ”Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

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Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro începând cu data de 8 septembrie, ora 17:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor!

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Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului. Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului”, mai anunță FCSB.

Gazon impecabil pe Arena Națională

Cel mai mare stadion al țării a fost indisponibil pentru fotbal în acest start de sezon din cauza concertelor și a altor evenimente culturale organizate acolo. După încheierea acestora, și totul e din nou pregătit pentru sportul rege.

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Imediat după ce a fost montată noua suprafață de joc, . Gazonul este unul impecabil, astfel că FCSB și Petrolul vor putea să arate cel mai bun fotbal.