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FCSB – Petrolul, programat luni, 14 septembrie, de la ora 21:00, este partida care încheie etapa a 9-a din SuperLiga. După un „exil” îndelungat pe stadioane ca Ghencea, Arcul de Triumf sau „Eugen Popescu” (Târgoviște), roș-albaștrii revin pe Arena Națională. Duelul dintre fosta campioană și trupa prahoveană va fi transmis de Digi Sport și Prima Sport.

FCSB – Petrolul în etapa 9 din SuperLiga României

FCSB a ajuns la trei eșecuri consecutive în SuperLiga, cu CFR Cluj, UTA Arad și Dinamo. Cu un moral ceva mai bun după noile achiziții, echipa lui Marius Baciu (51 de ani) are un obiectiv obligatoriu cu Petrolul: victoria. De cealaltă parte, „Lupii Galbeni” au 4 victorii în ultimele 5 etape și se anunță un adversar greu de învins.

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Superliga FCSB 2026-09-14T18:00:00Z Petrolul

Clasament SuperLiga etapa 9, înainte și după FCSB – Petrolul

După un început bun de sezon, . Înainte de etapa a 9-a, fosta campioană era pe locul 6, prima deasupra liniei, cu 11 puncte. De cealaltă parte, Petrolul este surpriza plăcută a acestui început de sezon, fiind pe locul 3, la egalitate cu Rapid. Cu lusitanul Ricardo Sousa (47 de ani) pe bancă, ploieștenii au renăscut și anunță ambiții mari.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 9 6 2 1 19-7 20 2 Rapid 9 5 3 1 11-5 18 3 ▲ Univ. Craiova 9 5 2 2 19-9 17 4 ▼ Petrolul 8 5 0 3 9-10 15 5 ▲ Farul 9 3 5 1 14-10 14 6 ▲ Sepsi OSK 9 3 4 2 7-9 13 7 ▲ FC Botoşani 9 2 5 2 13-9 11 8 ▼ FCSB 8 3 2 3 11-10 11 9 ▲ FC Argeș 9 3 2 4 5-7 11 10 ▼ Corvinul 9 2 4 3 8-7 10 11 ▼ Oțelul 8 2 4 2 9-9 10 12 ▼ CFR Cluj 8 3 1 4 12-13 10 13 ▲ UTA 9 2 3 4 13-15 9 14 ▼ U Cluj 7 3 0 4 9-13 9 15 FC Voluntari 9 2 2 5 9-20 8 16 Csikszereda 9 0 1 8 6-21 1

Statistici OPTA pentru pariuri la FCSB – Petrolul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Partida FCSB – Petrolul oferă cititorilor FANATIK statistici OPTA care urmăresc activitatea fiecărui jucător de pe teren. Mai jos vor apărea, în timp real, informații despre marcatori (G), assist-uri (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile spre poartă (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Pariorii găsesc la toate casele de pariuri cote pe astfel de statistici.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FCSB – Petrolul LIVE VIDEO comentariul în timp real

. Ce rezistență vor opune cei de la Petrolul pe Arena Națională. Mai jos aflați răspunsurile în comentariul LIVE TEXT al confruntării din SuperLiga. Toate fazele importante ale jocului, ocaziile de gol, modificările de scor, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații vor fi prezentate în timp real. Rămâneți alături de noi pentru a urmări minut cu minut desfășurarea partidei FCSB – Petrolul.

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Echipele de start și schimbări la FCSB – Petrolul

Echipele de start pe care Marius Baciu și Ricardo Sousa le-au pregătit pentru duelul din runda a 9-a din Capitală vor apărea mai jos, de îndată ce apar foile oficiale de joc. Cititorii pot afla și cum arată cele două bănci de rezervă, dar și sistemele de joc folosite de cele două combatante.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la FCSB – Petrolul

La pariuri, FCSB pleacă favorită clară în acest meci, cu o cotă de 1,52. Casele de pariuri anticipează un meci în care roș-albaștrii vor reveni pe drumul victoriei. Oaspeții pot pune însă probleme în această partidă. O cotă mai riscantă, dar cu șanse de reușită la meciul de luni seara este „GG – ambele marcheaz” – 1,88.