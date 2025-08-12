FCSB, pierdere grea! Un titular va rata returul cu Drita şi “dubla” cu Aberdeen din play-off. Exclusiv

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Cristi Coste a oferit o informație de ultim moment referitoare la situația medicală a lui , unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la FCSB, în contextul următoarelor meciuri ale campioanei României din preliminariile cupelor europene.

Veste cruntă pentru FCSB înaintea returului cu Drita din Europa League! Risto Radunovic nu face deplasarea în Kosovo și sunt șanse mari să rateze și meciurile din play-off-ul competițiilor continentale

Fundașul stânga muntenegrean nu a fost recuperat după accidentarea suferită recent, respectiv o pubalgie, în ciuda eforturilor depuse în acest sens în ultimele zile de către staff-ul medical al echipei roș-albastre. Astfel, el nu va face deplasarea în Kosovo pentru returul cu Drita din turul trei preliminar al Europa League.

Mai mult, sunt șanse foarte mari ca el să rateze și ambele partide din play-off-ul Europa League sau Conference League, după caz, contra lui Aberdeen dacă vorbim despre primul scenariu, sau cu Levadia Talinn / Differdange în al doilea caz.

Pe de altă parte însă, , suspendat și pentru după acel cartonaș roșu direct primit în meciul de la Skopje contra celor de la Shkendija din preliminariile Champions League, va fi disponibil pentru dubla din play-off-ul Europa League sau Conference League, întrucât această suspendare urmează să îi expire după jocul de joi seară din Kosovo.

Florin Tănase revine în faza play-off-ului

„O informație de ultimă oră și foarte importantă dinspre FCSB. Risto Radunovic nu face deplasarea în Kosovo. Și mai mult decât atât, sunt șanse destul de mici să joace și în play-off-ul Europa League sau Conference League, ce va fi pentru FCSB.

Dacă se va califica și va trece de Drita, FCSB merge în play-off-ul Europa League, unde va întâlni Aberdeen. Dacă va rata calificarea cu Drita, merge în play-off-ul de Conference League.

Deci vestea proastă pentru FCSB este că Radunovic nu merge în Kosovo și are șanse mici să joace și în următoarea dublă, din play-off.

Nu joacă Tănase acum, dar Tănase va reveni pentru meciurile din play-off, căci îi va expira suspendarea de trei meciuri pe care a luat-o după acel fault din Macedonia”, a informat Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.