Sport

FCSB, pierdere mare după meciul cu CFR Cluj! Un titular e indisponibil pentru partida din etapa următoare

FCSB a primit o lovitură mare în meciul cu CFR Cluj! Un titular va fi indisponibil în etapa următoare din SuperLiga. Care este motivul.
Alex Bodnariu, Iulian Stoica
31.08.2025 | 22:20
ULTIMA ORĂ
Un titular de la FCSB, suspendat pentru următoarea etapă din SuperLiga. Sursă foto: sportpictures

Etapa cu numărul 8 din SuperLiga ne aduce în prim-plan derby-ul „rănitelor” din acest start de sezon, anume CFR Cluj – FCSB. Partida a început cum nu se poate mai prost pentru campioana en-titre. După ce au încasat gol extrem de rapid, roș-albaștrii au pierdut și un titular pentru etapa următoare de campionat.

Mihai Popescu, suspendat pentru următorul meci al FCSB-ului

Partida împotriva lui CFR Cluj a început cum nu se poate mai prost pentru FCSB. Roș-albaștrii au primit gol Rapid, Djokovic punctând în fața fostei echipe în minutul 19 al întâlnirii, după o fază fixă care a provocat și schimbarea lui Vlad Chiricheș în minutul 29 al duelului.

Ei bine, la doar 7 minute distanță din momentul în care a primit gol, FCSB a mai primit încă o „lovitură”. Sebastian Colțescu i-a arătat cartonașul galben lui Mihai Popescu și astfel că titularul campioanei en-titre va fi indisponibil în runda viitoare din cauza cumului de avertismente, fundașul ajungând deja la patru galbene.

De menționat este faptul că Mihai Popescu a fost foarte aproape să fie chiar eliminat pe finalul primei reprize. Fundașul a avut o intrare imprudentă asupra lui Louis Munteanu și erau toate condițiile pentru un nou cartonaș. VAR nu a putut să intervină, arbitrajul video acționând doar în cazul unui roșu direct, ci nu pentru al doilea galben,

Roș-albaștrii au însă și motive de bucurie. În runda viitoare o vor întâlni în deplasare pe nou-promovata Csikszereda, iar duelul este văzut a fi unul facil pentru elevii lui Elias Charalambous. La duelul cu ciucanii, probabil că în centrul defensivei va fi cuplul Ngezana – Graovac.

CFR Cluj – FCSB, derby-ul „rănitelor” din etapa a 8-a din SuperLiga

Dacă în sezoanele trecute au fost obișnuite cu dominarea SuperLigii, startul acestui nou sezon le găsește pe CFR Cluj și FCSB în a doua jumătate a clasamentului. Forma slabă se datorează numărului mare de meciuri deja disputat, cele două formații fiind angrenate în cupele europene în debutul acestei stagiuni.

Cum arată echipele de start în CFR Cluj – FCSB

  • CFR Cluj (4-3-3): Hindrich – Sinyan, Kresic, M.Ilie, Camora – Emerllahu, Djokovic, Fică – Șfaiț, L. Munteanu, Korenica. Rezerve: Gal, Micai – Abeid, Gyorgy, Dumbrăvanu, Cordea, Biliboc, Păun, Deac, Postolachi, Nkololo, Badamosi. Antrenor: Andrea Mandorlini.
  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut – Toma, Fl. Tănase, Cisotti – Thiam. Rezerve: Zima – Crețu, Alibec, Bîrligea, Miculescu, Lixandru, Edjouma, Politic, Olaru, Radunovic, Oct. Popescu, Stoian. Antrenor: Elias Charalambous
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
