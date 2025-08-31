FCSB, pierdere mare după meciul cu CFR Cluj! Un titular e indisponibil pentru partida din etapa următoare

Etapa cu numărul 8 din SuperLiga ne aduce în prim-plan derby-ul „rănitelor” din acest start de sezon, anume CFR Cluj – FCSB. Partida a început cum nu se poate mai prost pentru campioana en-titre. După ce au încasat gol extrem de rapid, roș-albaștrii au pierdut și un titular pentru etapa următoare de campionat.

Mihai Popescu, suspendat pentru următorul meci al FCSB-ului

Roș-albaștrii au primit gol Rapid, Djokovic punctând în fața fostei echipe în minutul 19 al întâlnirii,

a mai primit încă o „lovitură”. Sebastian Colțescu i-a arătat cartonașul galben lui Mihai Popescu și astfel că titularul campioanei en-titre va fi indisponibil în runda viitoare din cauza cumului de avertismente, fundașul ajungând deja la patru galbene.

De menționat este faptul că Mihai Popescu a fost foarte aproape să fie chiar eliminat pe finalul primei reprize. Fundașul a avut o intrare imprudentă asupra lui Louis Munteanu și erau toate condițiile pentru un nou cartonaș. VAR nu a putut să intervină, arbitrajul video acționând doar în cazul unui roșu direct, ci nu pentru al doilea galben,

Roș-albaștrii au însă și motive de bucurie. În runda viitoare o vor întâlni în deplasare pe nou-promovata Csikszereda, iar duelul este văzut a fi unul facil pentru elevii lui Elias Charalambous. La duelul cu ciucanii, probabil că în centrul defensivei va fi cuplul Ngezana – Graovac.

CFR Cluj – FCSB, derby-ul „rănitelor” din etapa a 8-a din SuperLiga

Dacă în sezoanele trecute au fost obișnuite cu dominarea SuperLigii, startul acestui nou sezon le găsește pe CFR Cluj și FCSB în a doua jumătate a clasamentului. Forma slabă se datorează numărului mare de meciuri deja disputat, cele două formații fiind angrenate în cupele europene în debutul acestei stagiuni.

Cum arată echipele de start în CFR Cluj – FCSB