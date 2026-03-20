FCSB pleacă din București pentru ultimele etape din play-out: "Este o discuție cu Primăria! Sunt șanse mari". Exclusiv 

FCSB are mari șanse de a se muta din București pentru ultimele etape din play-out. Orașul din țară unde ar ajunge echipa lui Gigi Becali. Au existat deja discuții cu Primăria de acolo.
Adrian Baciu
20.03.2026 | 17:00
FCSB a aflat, încă din urmă cu câteva luni, că își va disputa ultimele meciuri din sezonul 2025 – 2026 departe de Arena Națională. Echipa lui Gigi Becali, ”retrogradată” în play-out, pleacă din București în luna mai. Se pare că există deja o discuție între conducătorii campioanei en-titre și Primăria unui oraș din sudul țării.

Unde își va disputa FCSB meciurile din play-out: ”Șanse mari să joace la Târgoviște”

Încă din decembrie 2025, cluburile mari din Capitală, FCSB, Dinamo și Rapid au primit o primă veste proastă legată de play-off / play-out. Astfel, din luna mai a anului curent, pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării, nu se va mai putea juca fotbal. Asta pentru că aici sunt programate concerte ale unor trupe internaționale.

Vineri, la FANATIK SUPERLIGA, jurnalistul Gabi Safta a dezvăluit faptul că fanii celor de la FCSB și-ar dori ca echipa să joace, în finalul play-out-ului, la Târgoviște. Prezent în platoul emisiunii, Florin Gardoș, 37 de ani, care este managerul general la Chindia, a confirmat posibiltatea ca FCSB să joace în finalul sezonului pe arena ”Eugen Popescu”.

”(n.r. Galeria FCSB propune ca echipa să meargă la Târgoviște) Da, există o discuție în sensul ăsta, dar doar pentru perioada mai, când nu se mai poate juca pe Arena Națională. Au discutat cu Primăria, pentru că Primăria deține stadionul. (n.r. șanse sunt mari ca FCSB să joace la Târgoviște?) Da, totul depinde de cei de la FCSB, cred eu. Primăria și comunitatea și-ar dori. Șansele sunt mari”, spune Gardoș.

Cum va fi primită FCSB la Târgoviște: ”E fief roș-albastru”

Orașul Târgoviște este un fief roș-albastru, mai spune Gardoș. (n.r. Fanii din zonă sunt cu FCSB?) Da, sunt și aceleași culori. E fief fecesebist. FCSB, în play-out, ar atrage mult mai mulți spectatori la Târgoviște decât ar veni pe Arena Națională. Dar am auzit că sunt discuții și cu Ghencea”, a mai spus Gardoș.

Stadionul ”Eugen Popescu” poate găzdui circa 8.000 de spectatori. În prezent, arena este casă pentru meciurile de fotbal ale echipei Chindia Târgoviște, echipă favorită la promovarea în SuperLiga din Liga 2. Aici se mai joacă și meciuri internaționale ale echipelor naționale de tineret, dar și numeroase competiții de atletism la nivel județean.

Reamintim că, în luna mai, Arena Națională, unde joacă acum FCSB, va fi gazda a două concerte: Metallica, miercuri 13 mai 2026 și Iron Maiden, sâmbătă, 28 mai 2026. FCSB se va muta astfel la Târgoviște sau pe Ghencea, Dinamo pe Arcul de Triumf, iar Rapid nu are probleme, fiind acasă pe Giulești.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
