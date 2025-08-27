FCSB populează naționala U19! Cinci fotbaliști ai campioanei, selecționați de Adrian Dulcea pentru următoarele meciuri. Cum arată convocările

Adrian Dulcea pregătește tinerii cu care va ataca calificarea la un nou Campionat European U19. România va disputa două meciuri de pregătire, iar din componența lotului „micilor tricolori” fac parte cinci fotbaliști ce aparțin de FCSB.

ADVERTISEMENT

FCSB dă cinci fotbaliști la naționala României U19!

România U19 a avut un parcurs foarte bun la ultimul Campionat European, găzduit chiar la noi în țară

Adrian Dulcea, noul selecționer al naționalei U19, a făcut convocările pentru următoarele două meciuri de pregătire, iar printre selecționați se regăsesc cinci fotbaliști ai campioanei României. FCSB îi va trimite la lot pe Mihai Toma, Alexandru Stoian, Robert Necșulescu, David Popa și

ADVERTISEMENT

Cum arată lotul convocat de Adrian Dulcea pentru meciurile cu Suedia și Danemarca

Pe lângă fotbaliștii de la FCSB, Adrian Dulcea a mai convocat jucători cunoscuți deja de fanii SuperLigii, precum Bogdan Ungureanu, tânăr portar al Rapidului, împrumutat la Sepsi, Yanis Pîrvu, cu meciuri și gol în actuala stagiune, dar și Florin Gașpăr, care a jucat 30 de minute în primul meci al Craiovei din acest sezon, pe terenul celor de la UTA.

Selecționerul naționalei U19 a apelat la mai mulți fotbaliști necunoscuți de publicul din România, care evoluează în străinătate, cum ar fi Andrei Toroc de la Bologna, Alin Gera de la Valencia sau Andrei Racu de la Padova.

ADVERTISEMENT

În urma acestor meciuri, Adrian Dulcea își va face o idee clară despre jucătorii pe care se va baza în luna noiembrie, atunci când România va debuta în calificările pentru Campionatul European din Țara Galilor. În aceste calificări, „micii tricolori” vor întâlni Andorra, Finlanda și Islanda. Lotul selecționat pentru meciurile amicale cu Danemarca și Suedia arată în felul următor:

ADVERTISEMENT

Portari

Bogdan Ungureanu (Sepsi OSK / Rapid), Alexandru Maxim (FC Voluntari / FCSB);

Fundași

Florin Gașpăr (CSM Reșița / Craiova), Narcis Ilaș (FC Botoșani), Andrei Racu (Padova | Italia), Eduard Cotor (SV Meppen | Germania), Rareș Fotin (FC Andorra | Spania), David Dumitra (Farul Constanța), Ștefan Senciuc (ASA Târgu Mureș), Alin Techereș (Sepsi OSK);

Mijlocași

Robert Necșulescu (FCSB), David Popa (FCSB), Troy Tomșa (Sassuolo | Italia), Mihai Boșneag (FC Augsburg | Germania), Alin Gera (Valencia | Spania), Yanis Pîrvu (FC Argeș), Robert Petculescu (FC Voluntari), Zoltan Bodo (AFK Csikszereda), Andrei Toroc (Bologna | Italia), Mihai Toma (FCSB);

ADVERTISEMENT

Atacanți