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Marius Baciu, antrenorul FCSB, a anunțat că va avea o discuție cu Peluza Nord înainte de meciul cu UTA Arad. După eliminarea din cupele europene și înfrângerea cu CFR Cluj, echipa se confruntă cu presiuni. Antrenorul vrea să clarifice așteptările și să transmită un mesaj ferm jucătorilor.

Marius Baciu va discuta cu Peluza Nord

După ce până la finalul perioadei de mercato, Marius Baciu a mai abordat un subiect important ce visează liniștea de la FCSB. Antrenorul bucureștenilor vrea să discute cu liderii de galerie, dar mai ales să îi facă pe jucătorii străini sosiți recent să conștientizeze la ce echipă se află și cât de mare este exigența, nu doar a conducerii, ci mai ales a suporterilor.

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„Voi dori să vorbesc cu liderul galeriei noastre, cu care mă cunosc de 30 de ani. Transmit că vom da totul și îi vom face și pe jucătorii noi să înțeleagă unde se află, la ce echipă. Trebuie să înțeleagă și că, fiind noi, au nevoie de înțelegere, dar mai ales de spiritul acela, că suporterii sunt alături de ei. (n.r. – Îl chemați și pe MM Stoica la această ședință?) Eu, orice decizie iau, mă consult cu conducerea clubului. Dar prima dată vreau eu și câțiva din jucători, chiar și vreo doi străini, să vadă și să simtă spiritul echipei!”, a spus Marius Baciu.

Marius Baciu, precaut înainte de FCSB – UTA

În ceea ce privește disputa cu UTA din etapa a 7-a, care , Marius Baciu a spus că se așteaptă la o confruntare dificilă și că este conștient că echipa lui nu s-a ridicat la nivelul cerut până acum. „Ne așteaptă un meci greu. UTA, chiar dacă n-au avut rezultate pe care le-au așteptat, este o echipă organizată, greu de desfăcut. O echipă grea. Noi ne concentrăm pe jocul nostru, pentru că nici noi nu am avut evoluția dorită și constanța pe toată durata meciurilor. Nu am avut realizările pe care le-am fi dorit. Căutăm să găsim cele mai bune soluții, să aducem jucătorii la potențialul maxim. Sperăm să ne ridicăm la un nivel mai bun de la meci la meci”.

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Marius Baciu și-a dat de gol jucătorii

Ulterior, antrenorul a vorbit despre elevii săi, dezvăluind că a auzit discuții între ei despre faptul că vor să joace cât mai repede posibil, din nou, pe Arena Națională, care nu a mai găzduit fotbal de luni bune. „În Ghencea am câștigat, am câștigat și pe ‘Arcul de Triumf’. Băieții se simt cel mai bine pe Arena Națională, i-am auzit că ziceau că le este dor, dar o echipă cum este FCSB ar trebui să se acomodeze foarte rapid pe orice teren. Ne dorim de performanță, nu putem să vorbim despre un stadion. Clar că ne dorim să avem casa noastră, unde să ne putem desfășura activitatea. Conducerea ne-a anunțat, Târgoviște este un oraș care își dorește fotbal. Știm cu toții că sunt foarte mulți steliști, îi așteptăm cu drag la stadion. Plus că este un gazon bun spre foarte bun!”, a mai spus antrenorul „roș-albaștrilor”.

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Ultimul duel dintre FCSB și UTA s-a consumat în play-out-ul sezonului trecut. Bucureștenii se impuneau acasă cu 1-0. Ultima victorie a arădenilor în fața fostei campioane a României a fost pe „Francisc Neuman”, în Cupă, când câștigau cu un categoric 3-0.

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