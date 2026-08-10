FCSB, prima la interes în România. Anunțul patronului din SuperLiga: „Ne bazăm pe ei”

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Sepsi primește vizita celor de la FCSB, luni, 10 august, de la ora 21:30, într-un duel din etapa a 4-a a SuperLigii. Patronul gazdelor, Laszlo Dioszegi, a afirmat că stadionul va fi plin la ora meciului împotriva fostei campioane a României.

Sepsi – FCSB, cu casa închisă

Laszlo Dioszegi a dezvăluit că cererea de bilete la meciul cu FCSB a fost una foarte mare, iar la ora meciului stadionul din Sfântu Gheorghe care are aproximativ 8.400 de locuri, va fi arhiplin. Omul de afaceri a declarat că are încredere în jucătorii săi, cărora le cere să evolueze cu foarte multă determinare, dar și pentru .

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și va trebui să ispășească o suspendare de nouă luni! TAS a dat, recent, verdictul final în acest caz, iar mijlocașul va rata aproape întreg sezonul 2026/2027.

FCSB ar putea deveni lider

Înaintea acestui duel, Sepsi ocupă locul 11, cu patru puncte, în timp ce FCSB este pe locul 4, cu șapte puncte! Un succes al oaspeților i-ar duce pe prima poziție, cu 10 puncte, peste actualul lider al SuperLigii, FC Argeș, care are nouă puncte.

„O să fie stadionul plin. Am văzut că biletele s-au vândut ca pâinea caldă. Sperăm să fie 8.000 de suporteri și ne bazăm pe suportul fanilor. Și pe jucători, că vor evolua pentru Cosmin Matei, căpitanul nostru. Orice meci este important, dar primul fără căpitanul nostru este mult mai important. Am încredere în jucători, că își vor da toată silința, ca și în meciurile precedente. Sperăm să obținem un rezultat pozitiv. FCSB este rănită, dar acest lucru poate deveni un dezavantaj pentru noi.

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Vor să arate că jocul lor nu este cel din cupele europene. Poate era mai bine pentru noi ca FCSB să nu fie rănită, pentru că venea sigură pe ea. Vor să câștige ca să nu-și pună suporterii în cap. Sperăm să facă un meci rău și să câștigăm noi. Sunt sigur că FCSB va avea mulți suporteri de la Brașov, dar noi jucăm acasă. Sepsi a arătat bine și merită să fie susținută de fani”, a declarat Laszlo Dioszegi, conform .

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Sepsi și FCSB s-au întâlnit ultima dată la Sfântu Gheorghe pe 29 septembrie 2024. Atunci, roș-albaștrii s-au impus cu scorul de 1-0, grație reușitei lui Florin Tănase, în minutul 15 al jocului.

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Printre jucătorii care au evoluat atunci pentru FCSB s-au regăsit Ștefan Târnovanu, Joyskim Dawa, Valentin Crețu, Florin Tănase, Octavian Popescu și Daniel Bîrligea, fotbaliști care pot apărea și în duelul din această etapă. Covăsnenii au schimbat toată echipa, cu excepția suspendatului Cosmin Matei și atacantului Dmitri Oberlin.