FCSB și Gigi Becali au primit o lovitură teribilă! Decizia venită de la EUIPO este definitivă. Reacția avocatului Adrian Căvescu

FCSB a pierdut apelul formulat la EUIPO și nu va putea înregistra marca „FCSB STEAUA” la nivel european. Decizia este definitivă! Lovitură pentru echipa lui Gigi Becali.
Alex Bodnariu, Bogdan Ciutacu
29.05.2026 | 15:38
Lovitură devastatoare pentru FCSB! Decizia definitivă venită de la EUIPO în războiul pentru numele Steaua
FCSB a pierdut un nou proces important în lunga dispută legată de dreptul de a folosi numele „Steaua”. Camera de Recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) a respins, pe 28 mai 2026, apelul formulat de clubul roș-albastru împotriva unei decizii anterioare. Astfel, a fost confirmat că marca „FCSB STEAUA” nu poate fi înregistrată ca marcă europeană.

Totul a început în iunie 2023, când FCSB a solicitat înregistrarea mărcii verbale „FCSB STEAUA” la nivel european pentru o serie de servicii din domeniul fotbalului. Aceste servicii includ academii și cantonamente, dar și servicii de club profesionist și activități de divertisment. Cererea a fost contestată imediat de Marian Strachinescu, deținătorul mărcii „Steaua Nouă Generație”. Aceasta era înregistrată la EUIPO încă din 2017.

Oficialii europeni au concluzionat că există un risc real de confuzie între marca solicitată de FCSB și marca europeană deja înregistrată „Steaua Nouă Generație”, deținută de Marian Strachinescu. Avocații FCSB au încercat să demonstreze că titularul nu a utilizat în mod real marca. De asemenea, au argumentat că activitatea aferentă acesteia era desfășurată de o altă entitate. Totuși, argumentele clubului roș-albastru nu au fost acceptate de Camera de Recurs a EUIPO. În consecință, FCSB trebuie să plătească cheltuieli totale de 1.170 EUR.

De ce a pierdut, de fapt, FCSB procesul

EUIPO a respins toate argumentele clubului. Instanța a constatat că Marian Strachinescu este președinte fondator al asociației și că a pus el însuși marca la dispoziția acesteia. Astfel, există o legătură organizațională clară. EUIPO a reținut că marca „Steaua Nouă Generație” a fost folosită în mod real pentru servicii de club de fotbal în România. Aceasta a fost folosită prin participări la competiții oficiale, antrenamente, activitate pe rețelele sociale și contracte de sponsorizare. Toate aceste activități au avut loc pe toată perioada relevantă, respectiv între iunie 2018 și iunie 2023.

Adrian Cavescu, avocatul care a reprezentat FCSB în acest proces, a reacționat pentru FANATIK în urma deciziei EUIPO. Acesta a declarat: „Am văzut decizia, dar noi vom merge mai departe la Tribunalul Uniunii Europene”.

În ceea ce privește similaritatea mărcilor, EUIPO a stabilit că elementul verbal „Steaua”, comun ambelor semne, reprezintă elementul dominant și cel mai distinctiv al mărcii. Din acest motiv, apelul formulat de FCSB a fost respins. Camera de Recurs a remarcat că FCSB și-a concentrat apărarea aproape exclusiv pe contestarea dovezilor de utilizare a mărcii adverse și nu a atacat în mod concret concluziile referitoare la similitudinea semnelor și la riscul de confuzie.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
