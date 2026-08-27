FCSB, primul refuz pentru înlocuitorul lui Daniel Bîrligea: ”Nu se pune problema”

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Rămasă descoperită după cedarea lui Daniel Bîrligea la Frosinone, FCSB a intrat în febra găsirii unui înlocuitor. Prima țintă a fost un atacant de la o rivală, însă ”roș-albaștrii” s-au lovit de un refuz categoric.

FCSB caută înlocuitor Daniel Bîrligea, dar a primit deja un refuz

Patronul Gigi Becali nu și-a ascuns intenția de a-l aduce la FCSB pe Jovo Lukic, însă președintele lui U Cluj a explicat că nu se pune problema unui astfel de transfer. Radu Constantea a explicat că nu există nicio strategie din partea grupării pe care o conduce.

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”Nu cred, nu (n.r. – că poate exista o cale de mijloc pentru transfer). Nu se pune problema la ora actuală de un transfer al lui Jovo Lukic la FCSB. Nu vreau să intru în detalii, cert este că nu putem vorbi despre asta acum.

(n.r. – dacă este vorba despre o strategie să nu întărească rivalele din SuperLiga) Nu, nu vorbim despre o strategie. Este un subiect care nu există și nu cred că este ceva de adăugat mai mult”, a declarat Constantea pentru .

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Ce diferență este între cerere și ofertă

După ce FCSB a fost eliminată de Auda din preliminariile Conference League, Gigi Becali a anunțat că va începe negocierile cu U Cluj pentru achiziționarea lui Jovo Lukic. La acel moment, Radu Constantea a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că este dispus la discuții, dar .

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”Dacă suma este cea pe care noi o așteptăm, nu avem nicio problemă în a discuta cu cei de la FCSB. Încercăm să primim o sumă cât mai mare, dar ofertele primite sunt destul de departe de această sumă. La o sumă cu 3 în față, discutăm. La o sumă cu 2 în față nu vom accepta”, a spus Constantea.

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Imediat după anunțul făcut de președintele ”șepcilor roșii”, Gigi Becali a intervenit la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit că suma maximă pe care este dispus să o plătească pentru atacantul bosniac e de 1,5 milioane de euro.

”Ce? Vor 3 milioane? Atunci nu ne mai așezăm la masă. Altceva, spune. Nu face 3 milioane. Exclus! Aș da 1,5 milioane. Salariu. Pot să-i dau 30.000 de euro pe lună. Trebuie să-i dai, că dacă nu-i dai nu vine omul. Înțelegi. Eu nu mă bag. Fiecare om cere cât vrea pe marfa lui, zicea tata nu-i prost cine cere, e prost cine dă. Eu nu sunt prost. Eu dau, dar dau cât trebuie să dau”, a afirmat Becali.

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Anunțul lui Mihai Stoica pentru fani

Chiar dacă a recunoscut că este , președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, Mihai Stoica, a promis că se va aduce un atacant până la încheierea perioadei de transferuri.

”Exclus să nu mai transferăm. Lumea să nu mai fie îngrijorată. Antrenorul de la Cluj (n.r. – Marius Șumudică), care saluta în timpul flash-ului, a zis că sunt șanse 0%, apoi 10%, probabil știe mai bine decât noi. Lukic mi s-ar părea o soluție, dar nu cred că se pune problema. E jucător sub contract cu U Cluj.

Ei au zis că face 3 milioane de euro, Gigi a spus un milion jumate. Distanța e mult prea mare și atunci mai mult de 1,5 clar Gigi nu dă, iar mai puțin de 3 nu cred eu că acceptă U Cluj. Trebuie să accepte și el, înțeleg că a avut oferte pe bani foarte mulți”, a precizat Stoica.