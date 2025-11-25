FCSB, primul transfer al iernii! Gigi Becali ia fostul jucător al lui Adrian Mititelu de la FC U Craiova. Exclusiv

ADVERTISEMENT

FCSB este aproape de a perfecta primul transfer al iernii. Andre Duarte, fundașul central trecut pe la FC U Craiova, este alesul lui Gigi Becali pentru postul de fundaș central.

Andre Duarte, negocieri aproape închise cu FCSB

FCSB este pe ultima sută de metri pentru a închide primul transfer al iernii. Din informațiile obținute de FANATIK, gruparea roș-albastră se află în negocierile finale cu Andre Duarte, care a rămas liber de contract după despărțirea de Ujpest.

ADVERTISEMENT

Fundașul central de 28 de ani . Omul de afaceri l-a dorit la echipa pe care o patronează și în trecut, când Duarte evolua pentru FC U Craiova.

„Din informațiile noastre, e foarte aproape să se închidă transferul lui Andre Duarte la FCSB. Știți foarte bine, au fost ceva probleme cu cei de la Ujpest. Deocamdată nu au postat despărțirea definitivă de Andre Duarte, dar e foarte aproape de a ajunge liber de contract la FCSB. A fost dorit și pe vremea când era la FC U Craiova, la echipa lui Adrian Mititelu.

ADVERTISEMENT

Aceasta ar fi una dintre mutările pe care FCSB le pregătește în această pauză care se apropie. Chiar vorbea Mihai Stoica de faptul că sunt aproape să închidă cu un fundaș central”, a declarat Cristi Coste, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Andre Duarte, mesaj după ce a plecat de la Ujpest: „Ultimele 20 de zile au fost cele mai grele din cariera mea”

Pe 22 noiembrie, Andre Duarte a postat un mesaj pe conturile oficiale de social media unde și-a anunțat plecare de la clubul din Ungaria. Fundașul central a mărturisit că regretă cum s-a sfârșit aventura de la Ujpest, după un conflict cu șefii clubului, și că a trăit un chin în ultimele trei săptămâni la club.

„Astăzi îmi iau rămas bun de la Ujpest. Clubul care a fost casa mea în ultimele 16 luni. S-au întâmplat unele lucruri care nu au fost deloc bune, iar un fotbalist profesionist nu trebuie să treacă prin ele.

ADVERTISEMENT

De aceea, ultimele 20 de zile la club au fost, fără îndoială, cele mai grele din cariera mea. Nu a fost sfârșitul pe care mi l-am dorit. Sunt obligat să pleca, dar părăsesc clubul cu capul sus și sunt 100% sigur că am dat întotdeauna ce am mai bun. Pe teren și în afara lui”, a scris Andre Duarte pe rețelele sociale.

Andre Duarte i-a dat interzis la transferuri lui FC U Craiova

Andre Duarte nu a plecat în cei mai buni termeni nici de la FC U Craiova. Portughez a avut o dispută de idei cu Adrian Mititelu cu privire la data la care expiră contractul dintre cele două părți și plata despăgubirilor.

Fotbalistul a dat-o în judecată pe FCU Craiova în iulie 2023, la scurt timp după ce a semnat cu Reggiana din postura de jucător liber de contract. Ca răspuns, oltenii au reclamat modul în care a reziliat contractul și nu i-au achitat banii.

Însă, în primăvara lui 2025, la aproape doi ani distanță de când Duarte a reclamat-o pe FC U Craiova, FIFA a intervenit și a anunțat că jucătorul trebuie să primească 400.000 de euro. Mai mult, .