FCSB, primul transfer al verii?! Cine e fundașul de 500.000 de euro, trecut pe la Groningen, care i-a fost propus lui Gigi Becali. Exclusiv

După un sezon dezamăgitor, în care play-off-ul a fost ratat în premieră, FCSB dorește să se întărească, astfel încât în stagiunea următoare să se bată din nou la titlu. Cum barajul pentru Conference League este aproape asigurat, roș-albaștrii trebuie să câștige ambele meciuri pentru a se califica în cupele europene. În perspectiva ambițiilor de anul viitor, impresarii au început deja să propună jucători către Gigi Becali și Mihai Stoica.

Cel mai valoros fotbalist al ligii, propus lui Gigi Becali și Mihai Stoica

FCSB oferă cea mai mare siguranță financiară din SuperLiga, Gigi Becali fiind întotdeauna corect în privința contractelor cu jucătorii săi. Cum perioada de , impresarii propun diverși jucători atât patronului, cât și președintelui Consiliului de Administrație, Mihai Stoica.

Campioana en-titre , iar lotul trebuie reîmprospătat. Conducerea clubului își dorește un grup competitiv, capabil să ajungă în fazele superioare ale cupelor europene, astfel că cei care fac pasul la echipă sunt atent aleși, în contextul în care se propun zeci sau chiar sute de jucători în perioadele de mercato.

Din informațiile obținute de FANATIK, un prim jucător a fost deja recomandat pentru un transfer la FCSB, iar numele său este Antoniu Manolache. După mai multe experiențe în ligile inferioare, fundașul va promova alături de Corvinul Hunedoara în SuperLiga, însă viitorul său ar putea fi legat de echipa patronată de Gigi Becali. Manolache a impresionat în acest sezon de Liga 2, fiind totodată cel mai bine cotat jucător al eșalonului secund.

Cine este Antoniu Manolache, jucător propus lui Gigi Becali și Mihai Stoica

Antoniu Manolache (26 de ani) și-a început cariera la CNP Timișoara, club de la care a făcut pasul în Olanda, la Groningen, la grupele U19 și U21. După doi ani petrecuți în străinătate, fundașul a revenit în România, la ACS Poli. Ulterior, a mai fost legitimat la Petrolul, CSM Reșița și Gloria Bistrița, iar în iulie 2023 a fost transferat definitiv la Corvinul Hunedoara.

Fotbalistul a bifat prezențe la loturile naționale ale României, evoluând de la reprezentativa U15 până la U19. Manolache are în palmares Cupa României Betano, câștigată alături de Corvinul Hunedoara în 2024, iar ulterior a făcut parte din echipa care a fost aproape să ajungă în „Faza Ligii” UEFA Conference League. Pe parcursul carierei, Manolache a adunat peste 200 de meciuri, însă nu a evoluat niciodată la nivelul SuperLigii.

