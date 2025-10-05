FCSB, primul transfer din iarnă: “Cu el rezolvă problema jucătorului U21!”. Reacția lui Mihai Stoica. Exclusiv

Cu Ionuț Cercel accidentat și cu Mihai Toma și Alexandru Stoian departe de așteptări, FCSB se vede nevoită să caute un alt jucător care să respecte regula U21 și vizează transferul unui tânăr din SuperLiga.

Ce jucător U21 vrea să transfere FCSB

Cristi Coste, moderatorul , a dezvăluit faptul că ”roș-albaștrii” au redeschis pista fundașului dreapta Andrei Dorobanțu de la Unirea Slobozia, jucător pe care l-au mai avut în vizor și înainte să se accidenteze.

”Din informațiile noastre, în iarnă se va aduce jucător under în proporție de 99%. S-a reluat iarăși monitorizarea lui Dorobanțu. Este prima variantă de under pe care FCSB încearcă să o aducă în iarnă.

Sunt două lovituri. Și under, și rezolvă și problema fundașului dreapta. A avut și ghinionul accidentării și ghinionul sumei pe care au cerut-o cei de la Slobozia, despre care și Mihai Stoica spunea că e enormă. Se înțeleg până la urmă”, a spus Cristi Coste.

Mihai Toma, under-ul de la FCSB, cauționat pentru evoluțiile modeste

Prezent în studioul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Robert Niță a glumit pe seama campioanei României și le-a recomandat să se uite la Alexandru Musi, jucător pe care l-au cedat la Dinamo în schimbul lui Dennis Politic.

”Bine, se pot uita și la Musi că e într-o formă bună. Să-l împrumute pe Musi și să-l dea definitiv pe Politic. (n.r. – Musi dacă s-ar întoarce la FCSB nu ar juca) Da, clar. Păi nu a jucat nici anul trecut. Chiar dacă ei pe faza ofensivă stau foarte bine, cred că Musi e o pierdere la nivel de under. Era o variantă de luat în calcul. Între Stoian și Musi ai alege Musi, sau între el și Toma.

(n.r. – Nu e vina lui Toma să fie pe postul ăla de fundaș dreapta) Ce personalitate să aibă un copil care abia așteaptă să intre în vestiar, nu să joace titular, să zică ‘eu nu pot acolo’”, a declarat Niță.

”Norocul lui Toma era când mai juca Miculescu, care cobora și îl ajuta. În rest era carne de tun, era expus. Gândiți-vă că el era convocat la echipele naționale ca extremă stânga. Nu e vina lui pentru ce i se întâmplă.

Nu e nici Toma de nivelul la care trebuie să fie în acest moment chiar și pentru o echipă de play-off. Lui Gigi Becali îi place de Toma ca implicare, ca efort depus. Aleargă, pune capul, pune corpul, pune tot”, l-a completat Cristi Coste.

Cât le-a cerut Unirea Slobozia celor de la FCSB pentru transferul lui Dorobanțu

FCSB nu este la prima încercare de a-l achiziționat pe Andrei Dorobanțu de la Unirea Slobozia. Mihai Stoica a mărturisit că la precedenta discuție pentru a-l lăsa pe fundașul dreapta de 21 de ani la campioana României.

”S-a vehiculat o sumă la Dorobanțu, care are un an jucat în SuperLiga. (n.r. – Cât s-a cerut?) 700.000 de euro”, a precizat oficialul ”roș-albaștrilor”, la emisiunea ”MM LA FANATIK”.