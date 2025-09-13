Sport

FCSB, probleme de lot pentru Csikszereda! Elias Charalambous, îngrijorat: „Trebuie să dăm tot!”

FCSB o va întâlni pe Csikszereda în etapa cu numărul 9 din SuperLiga. Elias Charalambous a dezvăluit că roș-albaștrii nu se pot baza pe trei titulari în duelul cu nou-promovata.
Iulian Stoica
13.09.2025 | 15:46
FCSB probleme de lot pentru Csikszereda Elias Charalambous ingrijorat Trebuie sa dam tot
Elias Charalambous, anunț înainte de Csikszereda - FCSB. Sursă foto: sportpictures

După pauza competițională, FCSB va da de Csikszereda, în etapa a 9-a din SuperLiga. Duelul se va disputa la Miercurea Ciuc, iar campioana en-titre este obligată să câștige cele trei puncte după startul slab de sezon.

FCSB, probleme de lot pentru Csikszereda

În conferința de presă premergătoare meciului cu nou-promovata Csikszereda, Elias Charlambous a anunțat că nu se poate baza pe trei jucători, Adrian Șut și Risto Radunovic fiind accidentați, pe când Mihai Popescu este suspendat.

Tehnicianul cipriot a „tras un semnal de alarmă” și a transmis că FCSB nu își mai permite să piardă puncte și că trebuie să revină pe primele poziții cât mai repede posibil. Campioana en-titre are doar 6 puncte după primele 8 etape disputate.

„Pentru noi au fost foarte importante aceste două săptămâni, pentru că jucătorii au avut câteva zile de odihnă iar apoi am putut lucra atât fizic, cât și tactic. Au fost două săptămâni bune. Am avut si câțiva jucători la națională care nu au fost cu noi dar acum toată lumea a revenit. Din păcate, s-a accidentat Adi Șut, el nu va putea juca, de asemenea Radunovic este și el indisponibil. După cum știți, Mihai Popescu este suspendat.

Orice joc din România este greu, un adversar dificil chiar dacă se află la coada clasamentului. Va fi un meci foarte greu, trebuie să dăm tot deoarece avem nevoie de puncte pentru a urca în clasament.

Trebuie să fim concentrați pe tot parcursul meciului, e foarte important pentru noi deoarece timpul trece iar noi trebuie să revenim sus în clasament. Să câștigi puncte în acest campionat e foarte greu, de asta trebuie să dăm tot ce avem mai bun”, a declarat Elias Charalambous.

Elias Charalambous, sincer după Cipru – România 2-2

Întrebat și despre partida Cipru – România, din preliminariile Campionatului Mondial, Elias Charalambous a mărturisit că a ținut cu țara unde s-a născut. Cât despre Mircea Lucescu, antrenorul de la FCSB a transmis că românii trebuie să aibă încredere în experiența lui „Il Luce”.

„Suntem fericiți când jucătorii noștri merg la națională, dar acum totul s-a terminat acolo și trebuie să dea 100% pentru echipa de club. Sunt sigur că domnul Lucescu cheamă jucătorii pentru că le cunoaște calitățile și crede în ei.

Atunci când întâlnești o echipă mai slab cotată și nu ești concentrat, poți să te încurci. Putem vedea câte surprize apar, uneori mentalitatea vorbește, deoarece uitam de tot ce urmează pentru un singur meci. Trebuie să aveți încredere în echipa națională pentru că vorbim de un antrenor de clasă pe care îl respect enorm.

Nu e treaba mea să vorbesc despre schimbări, eu sunt antrenorul FCSB, nu vorbesc, dar mă repet, această țară are foarte multă calitate. Sunt aici de 3 ani, susțin România, dar am ținut cu Cipru, deoarece e țara mea. Fotbalul cipriot e în creștere, o avem pe Pafos în Champions League, două echipe în Conference League și mă bucur pentru țara mea, cu siguranță”, a adăugat Elias Charalambous.

