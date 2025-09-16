Sport

FCSB, probleme mari de lot înaintea meciului cu Botoșani. Mihai Stoica a anunțat o nouă lovitură: „E boala anului”

Mihai Stoica a anunțat că FCSB se confruntă cu mari probleme de lot înaintea meciului de la Botoșani! Câți indisponibili are campioana României
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.09.2025 | 20:12
FCSB probleme mari de lot inaintea meciului cu Botosani Mihai Stoica a anuntat o noua lovitura E boala anului
Mihai Stoica și jucătorii de la FCSB la un antrenament. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Echipa roș-albastră joacă vineri, 19 septembrie, de la ora 20:30 în deplasare cu FC Botoșani în etapa a zecea din Superliga. Campioana României ar urma să nu se bazeze în principiu pe câțiva jucători importanți la acest meci, după cum a dat de înțeles în mare măsură chiar Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului.

Mihai Stoica a anunțat că FCSB ar putea fi lipsită de patru jucători importanți la meciul de la Botoșani, în afară de Joyskim Dawa, despre care se știa deja că va mai lipsi pentru o perioadă destul de lungă

Conform spuselor sale, este de așteptat ca Risto Radunovic să nu facă deplasarea din motive medicale. De asemenea, Valentin Crețu și Florin Tănase au resimțit și ei anumite probleme din acest punct de vedere în ultimele zile. Mai mult, Ionuț Cercel se confruntă cu dureri în zona lombară, chestiune care a fost descrisă de către Mihai Stoica drept „boala anului”, întrucât, a explicat el, mai mulți cunoscuți ai săi au acuzat probleme din această perspectivă în ultimul timp.

Pe de altă parte, cu aceeași ocazie, oficialul campioanei României a mai transmis și că Daniel Bîrligea și Mihai Lixandru, cei care au ieșit de pe teren în meciul de la Miercurea Ciuc cu anumite dureri, sunt apți de joc la Botoșani. Totodată, și Siyabonga Ngezana este în principiu recuperat pentru acest meci.

În schimb, MM a informat și că Joyskim Dawa, accidentat în luna martie la o acțiune a echipei naționale a Camerunului, despre care se știe deja de ceva timp că va rata și cele mai multe dintre meciurile rămase de disputat în acest an, a revenit pe terenul de antrenament, în mod evident fără a face parte din programul organizat de pregătire de la FCSB.

Ce se întâmplă cu Ionuț Cercel: „E boala anului”

„Astăzi, Dawa abia a ieșit pe teren. Radunovic nu cred că va face deplasarea. Crețu are o problemă, Tănase are altă problemă. Bîrligea și Lixandru sunt apți. Nu stăm foarte bine. Cercel, la fel… Are niște probleme. Și azi a ieșit de la antrenament. Ngezana nu a putut juca, dar e bine acum.

Nu știu cu Cercel. E posibil să fie ceva de la coloana lombară. Sunt niște simptome. E boala anului. Toți cunoscuții mei au probleme cu spatele. Este pe mâna medicului nostru, care încearcă să-l redea echipei”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. 

